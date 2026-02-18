Seniorka z gminy Brody padła ofiarą oszustki

Pomimo licznych apeli i ostrzeżeń, niestety przestępcom dalej udaje się osiągnąć swój cel. Niemal każdego miesiąca informujemy o różnych metodach działania oszustów. Najczęściej sprawcy posługują się metodami „na policjanta”, „na wnuczka” czy „na wypadek”. Przy pomocy ostatniej z wymienionych oszukana została 86-letnia mieszkanka gminy Brody. Seniorka zawiadomiła, że wczoraj po południu zadzwoniła do niej osoba podająca się za wnuczkę, która poinformowała, że spowodowała wypadek. W zdarzeniu ucierpiała osoba przechodząca przez przejście dla pieszych . Niestety 86-latka w to uwierzyła. Dopiero później wyszło na jaw, że rozmówczynią była oszustka.

Dalsza rozmowa telefoniczna przebiegała zgodnie z planem przestępców. W słuchawce 86-latka usłyszała inny głos kobiety, która przedstawiła się jako policjantka. Fałszywa funkcjonariuszka wyjaśniła, że wnuczce grozi więzienie, chyba że opłaci kaucję. Mieszkanka gminy Brody, postępując zgodnie z poleceniami, spakowała gotówkę, a następnie przekazała ją nieznanemu mężczyźnie, który zjawił się w jej domu. Po pewnym czasie do 86-latki, zadzwoniła córka i wtedy seniorka uświadomiła sobie, że została oszukana. Kobieta przekazała oszustom 61000 złotych - relacjonuje Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Apel policji przed oszustami

Sprawcy tego typu przestępstw działają według podobnego schematu. Wzbudzają silne emocje, pośpiech i presję czasu, licząc na to, że ofiara nie zweryfikuje informacji i nie skontaktuje się bezpośrednio z członkiem rodziny. Często wykorzystują przejęte konta w mediach społecznościowych lub zakładają nowe profile i numery, łudząco podobne do prawdziwych.

Pamiętaj: