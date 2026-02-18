„Wnuczka spowodowała wypadek…” Seniorka z gminy Brody straciła duże oszczędności

2026-02-18

61 tys. złotych padło łupem oszustki, która wyłudziła pieniądze metodą "na wnuczka" od 86-letniej mieszkanki gminy Brody. Kobieta podszywająca się pod wnuczkę poinformowała seniorkę, że spowodowała wypadek i teraz potrzebuje pieniędzy. 86-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustów dopiero, gdy jej córka zadzwoniła do niej i usłyszała całą historię z wypadkiem.

Pomimo licznych apeli i ostrzeżeń, niestety przestępcom dalej udaje się osiągnąć swój cel. Niemal każdego miesiąca informujemy o różnych metodach działania oszustów. Najczęściej sprawcy posługują się metodami „na policjanta”, „na wnuczka” czy „na wypadek”. Przy pomocy ostatniej z wymienionych oszukana została 86-letnia mieszkanka gminy Brody. Seniorka zawiadomiła, że wczoraj po południu zadzwoniła do niej osoba podająca się za wnuczkę, która poinformowała, że spowodowała wypadek. W zdarzeniu ucierpiała osoba przechodząca przez przejście dla pieszych . Niestety 86-latka w to uwierzyła. Dopiero później wyszło na jaw, że rozmówczynią była oszustka.

Dalsza rozmowa telefoniczna przebiegała zgodnie z planem przestępców. W słuchawce 86-latka usłyszała inny głos kobiety, która przedstawiła się jako policjantka. Fałszywa funkcjonariuszka wyjaśniła, że wnuczce grozi więzienie, chyba że opłaci kaucję. Mieszkanka gminy Brody, postępując zgodnie z poleceniami, spakowała gotówkę, a następnie przekazała ją nieznanemu mężczyźnie, który zjawił się w jej domu. Po pewnym czasie do 86-latki, zadzwoniła córka i wtedy seniorka uświadomiła sobie, że została oszukana. Kobieta przekazała oszustom 61000 złotych - relacjonuje Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Apel policji przed oszustami

Sprawcy tego typu przestępstw działają według podobnego schematu. Wzbudzają silne emocje, pośpiech i presję czasu, licząc na to, że ofiara nie zweryfikuje informacji i nie skontaktuje się bezpośrednio z członkiem rodziny. Często wykorzystują przejęte konta w mediach społecznościowych lub zakładają nowe profile i numery, łudząco podobne do prawdziwych.

Pamiętaj:

  • Zawsze weryfikuj prośby o pieniądze – zadzwoń do córki, syna lub wnuka na znany Ci numer telefonu i potwierdź, czy rzeczywiście potrzebują pomocy.
  • Nie działaj pod presją czasu – oszuści celowo wywołują stres i pośpiech. Chwila zastanowienia może uchronić przed stratą pieniędzy.
  • Nie wykonuj przelewów i nie podawaj danych bankowych na podstawie samej wiadomości tekstowej, nawet jeśli nadawca wydaje się być bliską osobą.
  • Zwracaj uwagę na szczegóły – literówki, nienaturalny styl wypowiedzi, prośby o zachowanie tajemnicy lub tłumaczenia braku rozmowy telefonicznej powinny wzbudzić czujność.
  • Rozmawiaj z bliskimi, zwłaszcza seniorami – uświadamiaj ich o metodach działania oszustów i uczulaj, by w razie wątpliwości zawsze prosili o pomoc.

