Dlaczego wiosna to idealny czas na zwiedzanie wsi w woj. świętokrzyskim?

Wiosna w sercu Gór Świętokrzyskich to prawdziwy spektakl budzącej się natury, który najlepiej podziwiać z dala od miejskiego zgiełku. To właśnie teraz doliny rzek, takich jak Kamienna czy Bobrza, wypełniają się świeżą zielenią, a lessowe wąwozy stają się idealnym schronieniem przed pierwszymi ciepłymi promieniami słońca. Wiosenne wycieczki w świętokrzyskim pozwalają cieszyć się ciszą, która wkrótce zostanie wypełniona śpiewem migrujących ptaków, w tym niezwykle rzadkich gatunków.

Dodatkowym atutem jest umiarkowana temperatura, która sprzyja pieszym wędrówkom i wycieczkom rowerowym po Krzemiennym Szlaku czy ścieżkach edukacyjnych. Mniej znane atrakcje świętokrzyskiego są o tej porze roku bardziej dostępne, a brak tłumów pozwala na kameralne obcowanie z historią zapisaną w murach starych kościołów i ruinach zapomnianych manufaktur. To czas, kiedy region „oddycha”, a każda mała miejscowość przygotowuje się do przyjęcia gości w rytmie slow travel.

Kunów – Kraina czarów i jedyny naturalny wodospad

Kunów to miejscowość o niezwykle bogatej historii, położona w malowniczej dolinie rzeki Kamiennej, zaledwie kilka kilometrów od Ostrowca Świętokrzyskiego. Choć posiada prawa miejskie, jego charakter i otaczające go sołectwa idealnie wpisują się w klimat wiejskiej sielanki i bliskości natury. To jedna z najstarszych osad w regionie, która przez wieki stanowiła własność biskupów krakowskich, ceniących te tereny za doskonałe warunki do wypoczynku.

Przyrodnicza perła. Kunowski Wodospad

Największą, a wciąż mało znaną atrakcją jest Kunowski Wodospad, często nazywany przez lokalnych mieszkańców „świętokrzyską Niagarą”. Jest to jedyny w pełni naturalny próg wodny w całym regionie, ukryty w głębokim, piaskowcowym jarze na obszarze Bukowskiej Góry. Woda spada tutaj z kaskady o wysokości około 6 metrów, tworząc naturalny amfiteatr porośnięty mchem i paprociami.

Raj dla ornitologów i miłośników historii

Wiosna to najlepszy czas, by odwiedzić to miejsce, ponieważ w połowie kwietnia z Afryki przylatuje tu żołna – jeden z najbardziej kolorowych ptaków w Polsce. W skarpach wokół wodospadu znajduje się jedno z największych w kraju skupisk tych barwnych ptaków, co czyni Kunów obowiązkowym punktem dla każdego obserwatora przyrody. Spacerując po okolicy, warto też zwrócić uwagę na tradycje kamieniarskie Kunowa, których ślady w postaci kunsztownych figur i nagrobków spotkamy na tutejszym Rynku i nekropolii.

Legendy i ciekawostki

Z Kunowem wiąże się urocza legenda o „Ciołku” – młodym byku, który podczas najazdu tatarskiego miał odważnie zaatakować najeźdźców. Przerażeni Tatarzy, widząc szarżujące zwierzęta, mieli ustąpić z tych okolic, dając nazwę jednej z części dzisiejszej miejscowości. To połączenie baśniowych krajobrazów, przypominających scenerię z „Opowieści z Narnii”, z żywą historią sprawia, że Kunów to absolutne co zobaczyć w świętokrzyskim tej wiosny.

Zobacz Wodospad Kunowski na zdjęciach

12

Kapkazy – Wieś Wrażliwości u stóp Bukowej Góry

Jeśli szukacie miejsca, gdzie czas płynie inaczej, a sztuka harmonijnie łączy się z naturą, Kapkazy są celem właśnie dla Was. Ta niewielka wieś, będąca przysiółkiem Wiącki, położona jest w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. To tutaj bije serce „Szkół Wrażliwości” – inicjatywy artystyczno-edukacyjnej prowadzonej przez małżeństwo ceramików, którzy zamienili miejskie życie na świętokrzyską głuszę.

Unikalna atrakcja. Dzbaniska-Źródliska

Najbardziej charakterystycznym punktem Kapkazów są „Dzbaniska-Źródliska” – dwa źródła wody, które artyści obudowali potężnymi glinianymi dzbanami. Te artystyczne rzeźby, wykonane w 2009 roku, symbolizują obfitość, życie i zdrowie, stając się nowym symbolem tej miejscowości. Woda wypływająca prosto z wielkich naczyń na środku pola u podnóża Bukowej Góry tworzy urokliwe miejsce do kontemplacji i spokoju.

Zobacz dzbany z Kapkazów na zdjęciach

14

Wiosenny urok Kapkazów

Dlaczego warto pojechać tam wiosną? To moment, w którym otulina parku narodowego rozkwita najbardziej intensywnie, a szum bijących źródeł jest najlepiej słyszalny w wiosennej ciszy. Kapkazy to idealna baza wypadowa na piesze szlaki prowadzące przez Puszczę Jodłową, gdzie o tej porze roku można podziwiać dywany leśnych kwiatów. To miejsce dla osób szukających autentyczności i chcących zobaczyć, jak współczesna sztuka może uszlachetnić wiejski krajobraz.

Zagnańsk – Spotkanie z historią i potęgą natury

Zagnańsk to jedna z najstarszych osad w dolinie rzeki Bobrzy, której początki sięgają XV wieku. Legenda głosi, że nazwa miejscowości pochodzi od „zagnania” tu dawnych zbójców i rabusiów, by karczowali puszczę i zmieniali swoje obyczaje. Dziś to spokojna gmina, która stanowi jedną z najważniejszych turystycznych wizytówek regionu dzięki swoim pomnikom przyrody.

Dąb Bartek – Król Puszczy Świętokrzyskiej

Głównym powodem wizyt w Zagnańsku jest oczywiście Dąb Bartek, uznany za jedno z najokazalszych drzew w Polsce. Choć jego wiek szacuje się na około 670 do 1000 lat, wciąż imponuje potęgą, mając blisko 30 metrów wysokości i 13,4 metra obwodu przy ziemi. Wiosną, gdy Bartek wypuszcza pierwsze młode liście, pod jego koroną można poczuć niesamowitą energię i odetchnąć historią, o której przypominają dwa żeliwne odlewy Chrystusa umieszczone na pniu.

Królewskie ślady i industrialne ruiny

Zagnańsk był świadkiem wizyt wielu polskich królów – od Bolesława Krzywoustego po Jana III Sobieskiego, który według legendy ukrył w dziupli dębu rusznicę i butelkę wina. Będąc w okolicy, nie można pominąć ruin Huty „Józef” w pobliskim Samsonowie, które stanowią unikatowy zabytek dawnego hutnictwa. Wiosenne słońce pięknie oświetla monumentalne mury zakładu wielkopiecowego, tworząc idealne warunki dla pasjonatów fotografii i techniki.

Pomniki Królów Polski stanęły nieopodal Dębu Bartek. Zobacz zdjęcia

13

Co jeszcze zobaczyć w okolicy?

Świętokrzyskie wsie to tylko początek przygody. Jeśli planujecie dłuższy pobyt, warto odwiedzić także:

Świętą Katarzynę – malowniczą wieś u stóp Łysicy, z Muzeum Minerałów i Skamieniałości oraz słynnym źródełkiem św. Franciszka

– malowniczą wieś u stóp Łysicy, z Muzeum Minerałów i Skamieniałości oraz słynnym źródełkiem św. Franciszka Tokarnię – gdzie znajduje się Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej, pozwalający przenieść się w czasie do dawnych wiejskich zagród

– gdzie znajduje się Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej, pozwalający przenieść się w czasie do dawnych wiejskich zagród Bodzentyn – z ruinami zamku biskupów krakowskich i zabytkową zagrodą Czernikiewiczów

– z ruinami zamku biskupów krakowskich i zabytkową zagrodą Czernikiewiczów Kurozwęki – znane z pałacu, labiryntów w kukurydzy oraz jedynej w Polsce hodowli bizonów amerykańskich.

Twoja wiosna w świętokrzyskim

Odkrywanie mniej znanych miejscowości w województwie świętokrzyskim to przepis na niezapomnianą wiosnę. Miejsca takie jak Kunów, Kapkazy czy Zagnańsk pokazują, że region ten ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko popularne szlaki górskie. To tutaj, wśród naturalnych wodospadów, artystycznych instalacji przy źródłach i tysiącletnich dębów, można odnaleźć prawdziwy spokój i zainspirować się siłą natury. Nie czekajcie na pełnię lata – te wsie w świętokrzyskim najpiękniej prezentują się właśnie teraz, gdy świat budzi się do życia.