Filmowe emocje z perspektywy wody

To, co wyróżnia starachowickie kino plenerowe w tym roku, to niespotykana forma uczestnictwa. Widzowie nie muszą ograniczać się do tradycyjnych miejsc siedzących. Choć na plaży czekają wygodne leżaki, prawdziwym hitem jest możliwość oglądania filmów prosto z tafli zalewu, przypływając na seans kajakiem. To wyjątkowe połączenie relaksu, pasji do filmu i bliskości natury.

Repertuar 2026. Same kultowe mega hity!

Organizatorzy postawili na sprawdzone klasyki, które zna niemal każdy, co gwarantuje udany wieczór w gronie rodziny lub znajomych. Wszystkie seanse rozpoczynają się o godzinie 21:00

Oto harmonogram filmowych wieczorów:

10 lipca – „Indiana Jones”

– „Indiana Jones” 24 lipca – „Powrót do przyszłości”

– „Powrót do przyszłości” 7 sierpnia – „Piraci z Karaibów”

– „Piraci z Karaibów” 21 sierpnia – „E.T.”

Co ważne dla kinomanów, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a dodatkowym miłym akcentem jest darmowy popcorn dla uczestników. Seanse przeznaczone są dla widzów od 15. roku życia.

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Port Lubianka – poznaj ciekawostki o tym miejscu

Zanim zasiądziesz w kajaku lub na leżaku, warto dowiedzieć się więcej o samym miejscu, które w ostatnich latach przeszło niesamowitą metamorfozę.

Patron z historią. Nazwa zalewu i portu nawiązuje do Władysława Wagnera – słynnego żeglarza i pierwszego Polaka, który opłynął świat jachtem, a urodził się właśnie w Starachowicach.

Nazwa zalewu i portu nawiązuje do Władysława Wagnera – słynnego żeglarza i pierwszego Polaka, który opłynął świat jachtem, a urodził się właśnie w Starachowicach. Nowoczesna rewitalizacja. Port Lubianka to obecnie nowoczesny kompleks rekreacyjny. Po gruntownej rewitalizacji miejsce to zyskało nową infrastrukturę: mola, dwupoziomowy pomost, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska oraz siłownie plenerowe.

Port Lubianka to obecnie nowoczesny kompleks rekreacyjny. Po gruntownej rewitalizacji miejsce to zyskało nową infrastrukturę: mola, dwupoziomowy pomost, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska oraz siłownie plenerowe. W otulinie natury. Zalew położony jest w malowniczym otoczeniu Puszczy Świętokrzyskiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, co zapewnia czyste powietrze i piękne widoki.

Zalew położony jest w malowniczym otoczeniu Puszczy Świętokrzyskiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, co zapewnia czyste powietrze i piękne widoki. Harcerska tradycja. Na cyplu zalewu znajduje się Harcerski Ośrodek Obozowy „Lubianka”, który od lat gości dzieci i młodzież na letni wypoczynek.

Na cyplu zalewu znajduje się Harcerski Ośrodek Obozowy „Lubianka”, który od lat gości dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Raj dla przyrody. Na zalewie znajduje się naturalne tarlisko ryb, co podkreśla czystość i ekologiczne walory tego zbiornika.

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Jak dojechać?

Port Lubianka znajduje się przy ul. Południowej w Starachowicach. Dla osób korzystających z transportu publicznego najwygodniejszą opcją jest dojazd pociągiem do stacji w Starachowicach, a następnie przesiadka w miejski autobus linii 15, który dowiezie Was prosto nad zalew. Na miejscu dostępny jest również duży parking dla samochodów.Zapraszamy na wyjątkowe filmowe wieczory pod gwiazdami – zabierzcie drugą połówkę lub przyjaciół i przeżyjcie lato w rytmie wielkiego kina w Porcie Lubianka!