To już pewne. W maju przejedziemy całą obwodnicą Wąchocka i Parszowa

W maju zostanie oddany do użytku drugi fragment obwodnicy Wąchocka

Drugi odcinek obwodnicy Wąchocka i Parszowa zostanie oddany do użytku w maju - potwierdza kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca inwestycji, po uporaniu się z opóźnieniami spowodowanymi mroźną i śnieżną zimą, złożył już w połowie kwietnia wniosek o pozwolenie na użytkowanie trasy. Choć pierwotnie fragment od Skarżyska-Kamiennej do Wielkiej Wsi miał być gotowy w pierwszym kwartale roku, trudne warunki atmosferyczne wymusiły przesunięcie terminu. Obecnie na placu budowy trwają ostatnie szlify, w tym malowanie oznakowania poziomego, co zwiastuje szybkie otwarcie nowej arterii dla ruchu.

Ostatnie formalności i prace wykończeniowe na obwodnicy Wąchocka i Parszowa

Zanim na trasę wyjadą pierwsze samochody, droga przejdzie obowiązkowy audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ta standardowa, lecz niezwykle istotna procedura dla projektów infrastrukturalnych tej skali, stanowi gwarancję, że nowo powstały odcinek spełnia najwyższe normy techniczne i zapewnia maksymalną ochronę wszystkim uczestnikom ruchu. Drogowcy zapewniają, że z trasy będziemy mogli korzystać od maja.

Prace przy obwodnicy Wąchocka i Parszowa na finiszu

Przypomnijmy, że pierwszym odcinkiem o długości około 4 kilometrów od Wielkiej Wsi do granicy ze Starachowicami jeździmy już od grudnia 2025 roku. Po udostępnieniu trasy głównej na drugim fragmencie kierowcy będą mieli do dyspozycji łącznie 12 kilometrów nowej, dwujezdniowej drogi krajowej numer 42. Prace były w tym rejonie szczególnie wymagające ze względu na konieczność zabezpieczenia podłoża przed skutkami zjawisk krasowych.

Obecnie na odcinku obwodnicy Wąchocka od granicy z miastem Skarżysko-Kamienna do Wielkiej Wsi prowadzone są prace wykończeniowe, prace przy oznakowaniu poziomym i roboty porządkowe. Po udostępnieniu całej trasy głównej obwodnicy Wąchocka wykonawca dokończy prace na drogach dojazdowych wybudowanych w ramach inwestycji - informuje Małgorzata Pawelec-Buras z GDDKiA.

Obwodnica Wąchocka. Zdjęcia

17

Obwodnica Wąchocka. Zakres inwestycji

Obwodnica będzie miała 11,7 km długości i przebiega nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic. W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), cztery skrzyżowania oraz 11 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, podziemne przejście dla pieszych). Koszt prac to prawie 284 mln zł. Dzięki inwestycji zdecydowanie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42, komunikującą między innymi węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w województwie świętokrzyskim.