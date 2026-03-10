To miasto w Świętokrzyskiem rozmiarami przerasta Ateny. Deklasuje też Paryż i Lizbonę

Agnieszka Jędrasik
2026-03-10 7:24

Które miasto w Świętokrzyskie jest największe? Zarówno w przypadku liczby ludności jak i powierzchni miano to dzierżą Kielce, stolica regionu. Niewiele osób wie jednak, że powierzchnia miasta zdecydowanie przewyższa inne, nawet największe europejskie metropolie. Kielce są większe od Paryża, Aten czy Lizbony.

Ulice Paderewskiego - Sienkiewicza w Kielcach

i

Autor: Piotr Stańczak

Największe miasto w Świętokrzyskiem. Kielce są większy nawet od Paryża

Oczywiście w tym materiale skupimy się na wielkości pod względem powierzchni. Oficjalnie powierzchnia Kielce liczy 109,6 km kwadratowych. Drugim miastem po Kielcach pod względem powierzchni jest Skarżysko-Kamienna, liczące 64,39 km², a trzecim Suchedniów 59,42 km². Największym polskim miastem pod względem powierzchni jest… Gdańsk, którego powierzchnia zajmuje aż 683 km kw. Drugie miejsce zajmuje Warszawa (517,2 km kw.), trzecie Gdynia (391,51 km kw.), a czwarte Kraków. O wiele ciekawiej robi się jednak, kiedy sprawdzimy powierzchnię słynnych europejskich miast.

Dworzec autobusowy w Kielcach. Popularne ufo
Galeria zdjęć 8

Okaże się wówczas, że Kielce są miastem większym, niż wiele znanych metropolii. Przykłady? Powierzchnia Paryża liczy jedynie 105,4 km kw. Kielce są większe pod względem powierzchni od stolicy Francji. Zgodnie z danymi z 2001 roku miasto to (Paryż) zamieszkiwało 2,1 mln osób. Sprawa wygląda jednak inaczej, kiedy spojrzymy na cały obszar metropolitalny, tj. Métropole du Grand Paris, którego powierzchnia liczy aż 814,2 km kw.

Kielce pod względem powierzchni nie są małym miastem, a wręcz przeciwnie. Stolica Świętokrzyskiego  jest większa od wielu słynnych miast w Europie. Kielce są większe m.in. od:

  • Aten – 39 km kw.,
  • Lyonu – 48 km kw.,
  • Lizbony – 84 km. kw.,
  • Hagi – 98 km kw.,
  • Sewilli – 100 km kw.,
  • Barcelony – 100,4 km kw.,

Jakie jest największe miasto pod względem powierzchni w Europie? Z pewnością wiele osób spojrzy w kierunku Wielkiej Brytanii, a konkretniej Londynu. Największa jest jednak Moskwa (2511 km kw.). Drugie faktycznie zajmuje Londyn (1572 km kw.), a trzecie Petersburg (1439 km kw.). Na czwartym miejscu plasuje się Berlin (892 km kw.).

