To miejsce w Świętokrzyskiem zachwyca latem. Nad zalewem szykuje się wyjątkowy weekend

Mistrzowie mokrego pilotażu na starachowickiej wodzie
To nie będą zwykłe zawody. Nad lustrem wody będzie można podziwiać widowiskowe starty i lądowania maszyn obsługiwanych przez „mistrzów mokrego pilotażu”. W programie przewidziano:
- Wyścigi modeli z regionów Polski Wschodniej, Środkowej i Południowej.
- Pokazy makiet wodnosamolotów, które zachwycają precyzją wykonania.
- Sportowe emocje w ramach Konkursów Rankingu.
Wydarzenie to ma charakter rodzinny – organizatorzy zapraszają nie tylko pasjonatów modelarstwa, ale wszystkich mieszkańców i gości, którzy chcą zobaczyć te efektowne maszyny w akcji.
Wyjątkowość otoczenia: Port Lubianka im. Władysława Wagnera
Zalew Lubianka to miejsce o unikalnym klimacie, położone w otoczeniu Puszczy Świętokrzyskiej. To nowoczesny kompleks rekreacyjny, który po rewitalizacji oferuje standardy godne najlepszych kurortów. Patronem portu jest Władysław Wagner – urodzony w Starachowicach legendarny żeglarz i podróżnik, co nadaje temu miejscu wyjątkowy, historyczny charakter.Na turystów czeka tu nie tylko czysta woda i zadbana plaża, ale również bogata infrastruktura:
- Strefa Chillout. Idealne miejsce na relaks na piasku z zimnym napojem w dłoni.
- Aktywne sportowe wyzwania. Możesz skorzystać z dwusłupowego wyciągu do wakeboardu o długości 180 m, wypożyczyć deski SUP, rowery wodne w kształcie flamingów czy innowacyjne deski E-Foil.
- Rekreacja lądowa. Dla tych, którzy wolą twardy grunt, dostępne są gokarty oraz siłownie plenerowe i place zabaw dla najmłodszych
Planuj swój weekend nad Zalewem
Sezon kąpielowy na Lubiance trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia. Choć w przeszłości zdarzały się okresowe zakwity sinic (np. w sierpniu 2025 r.), nowoczesna baza rekreacyjna przy ul. Południowej pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na letni wypoczynek w regionie.Przyjedź w najbliższy weekend, by poczuć wyjątkową atmosferę Portu Lubianka. Niezależnie od tego, czy wybierzesz kibicowanie modelarzom, szaleństwo na wakeboardzie, czy spokojny spacer po pomostach w otoczeniu puszczy – starachowicki zalew zapewni Ci moc wrażeń.
Miejsce zawodów: Zalew Lubianka, Starachowice (woj. świętokrzyskie). Termin: 8-9 sierpnia 2026 r. Zapraszamy całe rodziny!
Nie tylko wodnosamoloty. Magiczne noce ze Starlight Festival
Weekend 8–9 sierpnia 2026 roku na Lubiance zapowiada się jako prawdziwa kumulacja atrakcji. Równolegle z finałem Pucharu Modeli Wodnosamolotów, starachowicki zalew stanie się centrum nowoczesnej kultury i muzyki dzięki 3. edycji Starlight Festival. To wydarzenie, które zmienia postrzeganie plażowego wypoczynku, oferując dwie autorskie sceny w wyjątkowej oprawie.
- SCENA DZIEŃ (17:00 – 00:00): Pozwoli Ci zanurzyć się w hipnotycznych, organicznych dźwiękach i selekcjach budujących klimat stopniowo, idealnie współgrając z zachodzącym nad wodą słońcem.
- SCENA NOC (22:00 – 04:00): Po zmroku zabawa przeniesie się do Promenady R3, która zamieni się w przestrzeń inspirowaną mrocznym lasem i energią kultury rave z dynamicznymi setami audiowizualnymi.
- After Party na piasku: Drugiego dnia festiwalu (niedziela) w samym sercu plaży odbędzie się pierwsze w historii After Party, gdzie przy dźwiękach muzyki house będziesz mógł odpocząć na słońcu w niepowtarzalnym klimacie nad wodą.
Co istotne, wstęp na festiwal jest bezpłatny, a na uczestników czekają dodatkowe strefy: Active, Chill oraz panele dyskusyjne.
Kino na wodzie i filmowe emocje
Jeśli szukasz jeszcze więcej unikalnych wrażeń, starachowicki zalew oferuje coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej w regionie – Letnie Kino, które można oglądać... z pokładu kajaka. W sierpniowe piątki nad taflą wody wyświetlane są kultowe hity, takie jak „Piraci z Karaibów” czy „E.T.”, a organizatorzy zapewniają widzom bezpłatny popcorn.