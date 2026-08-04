To miejsce w Świętokrzyskiem zachwyca latem. Nad zalewem szykuje się wyjątkowy weekend

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-08-04 13:35

Jeśli szukasz pomysłu na niezapomniany weekend w sercu regionu świętokrzyskiego, skieruj swój wzrok na Starachowice. Już 8-9 sierpnia 2026 roku, malowniczy Zalew Lubianka stanie się areną niezwykłego wydarzenia, które łączy pasję do techniki z urokami letniego wypoczynku. Przed nami wielki finał Pucharu Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów, podczas którego rozstrzygnie się rywalizacja o prestiżowy Puchar Przechodni

Sunshine Lubianka Festival 2026
Autor: Marek Materek/ Facebook Sunshine Lubianka Festival 2026

Mistrzowie mokrego pilotażu na starachowickiej wodzie

To nie będą zwykłe zawody. Nad lustrem wody będzie można podziwiać widowiskowe starty i lądowania maszyn obsługiwanych przez „mistrzów mokrego pilotażu”. W programie przewidziano:

  • Wyścigi modeli z regionów Polski Wschodniej, Środkowej i Południowej.
  • Pokazy makiet wodnosamolotów, które zachwycają precyzją wykonania.
  • Sportowe emocje w ramach Konkursów Rankingu.

Wydarzenie to ma charakter rodzinny – organizatorzy zapraszają nie tylko pasjonatów modelarstwa, ale wszystkich mieszkańców i gości, którzy chcą zobaczyć te efektowne maszyny w akcji.

Podniebny spektakl nad taflą wody. Zalew Lubianka i jego złocista plaża zapraszają na weekend pełen emocji
Autor: Marek Materek/ Facebook Podniebny spektakl nad taflą wody. Zalew Lubianka i jego złocista plaża zapraszają na weekend pełen emocji

Wyjątkowość otoczenia: Port Lubianka im. Władysława Wagnera

Zalew Lubianka to miejsce o unikalnym klimacie, położone w otoczeniu Puszczy Świętokrzyskiej. To nowoczesny kompleks rekreacyjny, który po rewitalizacji oferuje standardy godne najlepszych kurortów. Patronem portu jest Władysław Wagner – urodzony w Starachowicach legendarny żeglarz i podróżnik, co nadaje temu miejscu wyjątkowy, historyczny charakter.Na turystów czeka tu nie tylko czysta woda i zadbana plaża, ale również bogata infrastruktura:

  • Strefa Chillout. Idealne miejsce na relaks na piasku z zimnym napojem w dłoni.
  • Aktywne sportowe wyzwania. Możesz skorzystać z dwusłupowego wyciągu do wakeboardu o długości 180 m, wypożyczyć deski SUP, rowery wodne w kształcie flamingów czy innowacyjne deski E-Foil.
  • Rekreacja lądowa. Dla tych, którzy wolą twardy grunt, dostępne są gokarty oraz siłownie plenerowe i place zabaw dla najmłodszych
Zalew Lubianka
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Planuj swój weekend nad Zalewem

Sezon kąpielowy na Lubiance trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia. Choć w przeszłości zdarzały się okresowe zakwity sinic (np. w sierpniu 2025 r.), nowoczesna baza rekreacyjna przy ul. Południowej pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na letni wypoczynek w regionie.Przyjedź w najbliższy weekend, by poczuć wyjątkową atmosferę Portu Lubianka. Niezależnie od tego, czy wybierzesz kibicowanie modelarzom, szaleństwo na wakeboardzie, czy spokojny spacer po pomostach w otoczeniu puszczy – starachowicki zalew zapewni Ci moc wrażeń.

Miejsce zawodów: Zalew Lubianka, Starachowice (woj. świętokrzyskie). Termin: 8-9 sierpnia 2026 r. Zapraszamy całe rodziny!

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Nie tylko wodnosamoloty. Magiczne noce ze Starlight Festival

Weekend 8–9 sierpnia 2026 roku na Lubiance zapowiada się jako prawdziwa kumulacja atrakcji. Równolegle z finałem Pucharu Modeli Wodnosamolotów, starachowicki zalew stanie się centrum nowoczesnej kultury i muzyki dzięki 3. edycji Starlight Festival. To wydarzenie, które zmienia postrzeganie plażowego wypoczynku, oferując dwie autorskie sceny w wyjątkowej oprawie.

  • SCENA DZIEŃ (17:00 – 00:00): Pozwoli Ci zanurzyć się w hipnotycznych, organicznych dźwiękach i selekcjach budujących klimat stopniowo, idealnie współgrając z zachodzącym nad wodą słońcem.
  • SCENA NOC (22:00 – 04:00): Po zmroku zabawa przeniesie się do Promenady R3, która zamieni się w przestrzeń inspirowaną mrocznym lasem i energią kultury rave z dynamicznymi setami audiowizualnymi.
  • After Party na piasku: Drugiego dnia festiwalu (niedziela) w samym sercu plaży odbędzie się pierwsze w historii After Party, gdzie przy dźwiękach muzyki house będziesz mógł odpocząć na słońcu w niepowtarzalnym klimacie nad wodą.

Co istotne, wstęp na festiwal jest bezpłatny, a na uczestników czekają dodatkowe strefy: Active, Chill oraz panele dyskusyjne.

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Kino na wodzie i filmowe emocje

Jeśli szukasz jeszcze więcej unikalnych wrażeń, starachowicki zalew oferuje coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej w regionie – Letnie Kino, które można oglądać... z pokładu kajaka. W sierpniowe piątki nad taflą wody wyświetlane są kultowe hity, takie jak „Piraci z Karaibów” czy „E.T.”, a organizatorzy zapewniają widzom bezpłatny popcorn.

To jedyne takie kino plenerowe w Świętokrzyskiem. W Porcie Lubianka na leżakach i na kajakach
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