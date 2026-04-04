To najmłodsze miasto w Świętokrzyskiem. Dawniej była wsią, słynie z pokazu ptaków drapieżnych

Agnieszka Jędrasik
2026-04-04 15:14

Województwo świętokrzyskie zyskało nową perłę na swojej mapie miast. 1 stycznia 2025 roku Sobków odzyskał status miasta, stając się najmłodszym ośrodkiem miejskim w regionie. Choć miejscowość ta przez ponad 150 lat była wsią, jej historia i unikalne atrakcje, takie jak codzienne pokazy ptaków drapieżnych w murach tutejszej fortalicji, od dawna przyciągają turystów z całego kraju.

Sobków dawniej i dziś

Autor: facebook.com/swietokrzyskie.pr/ Archiwum prywatne

Sobków. Powrót do miejskich korzeni po 155 latach

Sobków nie jest miastem „nowym”, lecz takim, które po długim czasie odzyskało należne mu miejsce w hierarchii administracyjnej. Miejscowość uzyskała lokację miejską już w 1563 roku z rąk króla Zygmunta Augusta. Niestety, w wyniku represji po powstaniu styczniowym, w 1870 roku Sobków został pozbawiony praw miejskich. Historyczna sprawiedliwość dokonała się dopiero w 2025 roku, kiedy to miejscowość wraz z kolonią Sobków-Nida oficjalnie stała się miastem.

Spotkanie oko w oko z drapieżnikiem. Pokazy w fortalicji

Tym, co wyróżnia Sobków na tle innych miast regionu, jest niezwykła atrakcja zlokalizowana na dziedzińcu tutejszego zamku rycerskiego. Każdego dnia o godzinie 13:30 odbywa się tam karmienie i wypuszczanie ptaków drapieżnych.

Turyści mają niepowtarzalną okazję, by z bliska podziwiać:

  • okazałego myszołowa,
  • puchacza europejskiego.

Oprócz skrzydlatych drapieżników na terenie zamku mieszkają także inne zwierzęta, w tym dystyngowane pawie, łabędzie, konie oraz kozy.

Fortalicja w Sobkowie. Zamek z bogatą historią

Sercem najmłodszego miasta jest zespół fortalicji sobkowskiej, wzniesiony nad brzegiem Nidy w latach 1560–1570 przez Stanisława Sobka. To unikalne założenie na planie prostokąta, z którego do dziś zachowały się trzy baszty kryte drewnianymi daszkami oraz fragmenty murów obronnych.

Na dziedzińcu fortalicji znajdują się malownicze ruiny wczesnoklasycystycznego pałacu Szaniawskich z ok. 1770 roku. Charakterystyczny portyk z czterema jońskimi kolumnami zwrócony jest w stronę rzeki, tworząc jedną z najbardziej fotogenicznych panoram w województwie.

Aktywne weekendy. Kajaki, konie i staropolska kuchnia

Sobków to nie tylko zabytki, ale i szeroka oferta rekreacyjna, idealna na weekendowy wypad:

  • Spływy Nidą: Rzeka Nida jest jedną z najcieplejszych rzek w Polsce (latem do 27 stopni) i słynie z malowniczych meandrów. Zamek oferuje spływy 3-, 5- i 6-godzinne
  • Jeździectwo: Obiekt dysponuje stadniną, oferując jazdę konną, a zimą niezapomniane przejażdżki saniami
  • Gastronomia: W murach dawnego skarbca mieści się restauracja „Pod Zakutym Łbem”, gdzie obsługa w strojach epokowych serwuje dania kuchni staropolskiej.

