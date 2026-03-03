Województwo świętokrzyskie obejmuje obszar 11 710,50 km² i zamieszkuje je około 1,2 mln osób. Województwo położone jest w południowo-wschodniej części Polski. Pod względem wielkości należy do najmniejszych województw w kraju i zajmuje 15. miejsce tuż przed województwem opolskim. Największym miastem w Świętokrzyskiem są Kielce, populacja wynosi tu 183,147 osób. Natomiast najmniejszym miastem w województwie świętokrzyskim jest Opatowiec, położony w powiecie kazimierskim, mieszka w nim zaledwie 336 osób.
5 najmniejszych miast w Świętokrzyskiem
Niekwestionowanym liderem jest maleńkie miasteczko, które kilka lat temu odzyskało prawa miejskie czyli Opatowiec nad Wisłą.
Opatowiec
Opatowiec to niewielkie miasteczko w województwie świętokrzyskim. Położony jest na Ponidziu, na terenie Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Znajduje się na lewym brzegu Wisły, naprzeciw ujścia Dunajca. Prawa miejskie posiadał w latach 1271–1869 i uzyskał je ponownie w 2019 roku, w związku z czym stał się najmniejszym miastem w Polsce.Opatowiec to najmniejsze miasto nie tylko w Świętokrzyskiem, ale też w całej Polsce, liczy 336 mieszkańców.
Atrakcje w Opatowcu
- Wieża zegarowo-hejnałowa: Stoi na uroczym rynku; codziennie o południu gra hejnał „Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący”. Zbudowana w 2012 r., to symbol miasta.
- Rynek: Mały, zadbany plac w kształcie kwadratu z tradycyjną zabudową, idealny na spokojny spacer.
Zobacz Opatowiec na zdjęciach
Wiślica
Wiślica to miasto położone w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim, siedziba gminy Wiślica. Prawa miejskie uzyskała w 1326, utraciła je w 1870 r. Status miasta odzyskała z dniem 1 stycznia 2018, stając się ludnościowo jednym najmniejszych miast Polski i województwa świętokrzyskiego. W Wiślicy mieszka nieco ponad 500 osób.
Atrakcje w Wiślicy
- Kolegiata Narodzenia NMP (bazylika mniejsza): Monumentalna świątynia z XIV w., fundacji Kazimierza Wielkiego, z reliktami starszych kościołów romańskich w podziemiach, w tym słynną "płytą orantów" – unikatową posadzkę z XII w.
- Muzeum Archeologiczne: Nowoczesne muzeum pod bazyliką z ekspozycją misy chrzcielnej (potencjalnie najstarszej w Polsce), grodziskiem i reliktami cysterny oraz chat z X w.
- Dom Długosza i dzwonnica: XV-wieczny budynek plebanii z fryzem heraldycznym oraz 560-letnia wieża z bogatą dekoracją.
- Grodzisko: Średniowieczne umocnienia z X-XIII w., w tym cysterna i pozostałości 27 chat – dowód na militarne znaczenie miasta.
Zobacz Wiślicę na zdjęciach
Działoszyce
Działoszyce to miasto położone w południowej Polsce, w woj. świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim. Siedziba miejsko-wiejskiej gminy Działoszyce i parafii Trójcy Świętej w Działoszycach. Położone w widłach rzek Jakubówka i Sancygniówka, która jest dopływem rzeki Nidzica. Przez środek miasta przechodzi DW768. Mieszka tam 848 osób.
Atrakcje Działoszyc
- Kościół pw. Świętej Trójcy: Gotycka świątynia z XIII w., ufundowana przez biskupa Iwona Odrowąża, z XV-wiecznymi malowidłami w prezbiterium, renesansowym ołtarzem i otaczającym murem przypominającym warownię.
- Synagoga: Klasycystyczna ruina z 1852 r., ślad po dawnej społeczności żydowskiej; obok dawny dom kahalny.
- Rynek z tradycyjną zabudową i dawny młyn dodają uroku. W okolicy kurhany pradziejowe (epoka brązu) i trasy piesze po lessowych wąwozach Ponidzia.
Zobacz Działoszyce na zdjęciach
Nowy Korczyn
Nowy Korczyn to miasto położone w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim, siedziba gminy Nowy Korczyn. Liczy 899 mieszkańców. Nowy Korczyn położony jest na Ponidziu, w otulinie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Przez miasto przepływa rzeka Nida, która uchodzi do Wisły, ok. 3 km na wschód od miejscowości. Miasto królewskie w powiecie wiślickim województwa sandomierskiego w drugiej połowie XVI wieku. Prawa miejskie w latach 1258–1869 oraz ponownie od 1 stycznia 2019.
Atrakcje Nowego Korczyna
- Kościół pw. Świętej Trójcy: Renesansowa świątynia z XVI w., z barokowym ołtarzem głównym, gotyckim portalem i kaplicami bocznymi; wyróżnia się białą elewacją i herbami w fasadzie.
- Klasztor Franciszkanów pw. św. Stanisława: 765-letnia gotycka świątynia fundacji Bolesława Wstydliwego i św. Kingi, z ceglana bryłą i bogatym wnętrzem.
- Ruiny synagogi nad Nidą przypominają o wielokulturowej przeszłości, a w okolicy spływy kajakowe i cmentarz wojenny z I wojny światowej.
Zobacz Nowy Korczyn na zdjęciach
Szydłów
Szydłów to miasto położone w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim. Miasto królewskie w powiecie wiślickim województwa sandomierskiego w drugiej połowie XVI wieku. Prawa miejskie w latach 1329–1869 oraz ponownie od 1 stycznia 2019. Pierwsza wzmianka o Szydłowie pochodzi z 1191. Liczba mieszkańców 972.
Atrakcje Szydłowa
- Mury obronne i Brama Krakowska: XIV-wieczne mury z wapienia (ok. 700 m długości), na które można wejść; brama z renesansową attyką i strzelnicami.
- Zamek królewski: Ruiny jagiellońskie z komnatą Władysława Jagiełły, piecami hypokaustowymi i widokami na miasto.
- Synagoga: Najstarsza w województwie (1534-1564), po rewitalizacji jedna z najlepiej zachowanych w Polsce.
- Kościół pw. Wszystkich Świętych: XIV-wieczny z gotycką polichromią z 1375 r. (sceny pasyjne i "Siedem radości Maryi").
Zobacz Szydłów na zdjęciach
źródło: Wikipedia, Polska w Liczbach. swietokrzyskie pro.