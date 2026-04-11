Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to prawdziwy gigant wśród polskich tras rowerowych. Jego trasa główna liczy blisko 1885 kilometrów, a dodatkowe trasy łącznikowe to niemal 200 kilometrów oznakowanych w podobnym standardzie. To sprawia, że łącznie rowerzyści mają do dyspozycji prawie 2100 kilometrów, które prowadzą przez pięć województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Ten ambitny projekt nie tylko wytyczył trasę po istniejących drogach o niskim natężeniu ruchu, ale także stworzył nowe i przebudowane drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości około 300 kilometrów. Powstało również wiele udogodnień dla rowerzystów, takich jak Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), wyposażone w stojaki, wiaty, ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne.

Green Velo w Świętokrzyskiem

Choć świętokrzyski fragment Green Velo jest jednym z krótszych, jego długość szacuje się na około 190-210 kilometrów, to z pewnością nie brakuje mu atrakcji i malowniczych krajobrazów. Szlak prowadzi przez różnorodne tereny, od Gór Świętokrzyskich po urokliwe doliny rzek, oferując niezapomniane widoki i liczne punkty do zwiedzania.

Blogerzy z "Bałkany według Rudej" opisali swoją trzydniową wyprawę przez świętokrzyski Green Velo, rozpoczynając w Końskich, a kończąc w Sandomierzu. Pokonali oni łącznie 248 km, co pokazuje, że ten odcinek można podzielić na ciekawe, jednodniowe etapy

Najdłuższy szlak rowerowy w Polsce. Co czeka Cię na nim w Świętokrzyskiem?

Przemierzając świętokrzyski odcinek najdłuższego szlaku rowerowego w Polsce, będziesz miał okazję odkryć wiele fascynujących miejsc i atrakcji turystycznych. Szlak prowadzi m.in. przez:

Kielce – stolicę województwa świętokrzyskiego, z licznymi zabytkami, parkami i rezerwatami przyrody, takimi jak Rezerwat Kadzielnia i Park Miejski. Można tu również skorzystać z łącznika szlaku Green Velo prowadzącego przez miasto

Oblęgorek – z pałacykiem Henryka Sienkiewicza

Sielpia Wielka – popularny ośrodek wypoczynkowy z jeziorem

Ruiny zamku „Krzyżtopór" w Ujeździe – imponującą budowlę z XVII wieku

Sandomierz – jedno z najpiękniejszych miast w Polsce z bogatą historią i malowniczą starówką

Urokliwe wsie i miasteczka, takie jak Końskie, Raków, Szydłów (stolica śliwki) i Klimontów

Malownicze krajobrazy, w tym tereny leśne, doliny rzek i pogórza

Dlaczego Warto Wybrać Świętokrzyski Green Velo?

Dostępność i oznakowanie : Green Velo jest najdłuższym spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce, co ułatwia orientację na trasie.

Bezpieczeństwo : Szlak w większości prowadzi asfaltowymi drogami publicznymi o niskim natężeniu ruchu oraz wydzielonymi ścieżkami rowerowymi

Różnorodność : Świętokrzyski odcinek oferuje bogactwo atrakcji turystycznych, zarówno przyrodniczych, jak i kulturowych

Dla każdego : Trasa jest w większości płaska lub o niewielkich przewyższeniach, dzięki czemu jest odpowiednia dla rowerzystów o różnym poziomie kondycji.

Infrastruktura: Liczne MOR-y i Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPR)

Więcej informacji o szlaku Green Velo w województwie świętokrzyskim znajdziesz na stronie www.greenvelo.pl.

źródło: Swietokrzyskie Travel, Blog "Bałkany według Rudej"