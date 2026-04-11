To najpiękniejsza trasa rowerowa w woj. świętokrzyskim. Jest najdłuższa w Polsce

Agnieszka Jędrasik
2026-04-11 7:51

Początek wiosny oznacza jedno! Nadszedł czas na oficjalne otwarcie sezonu rowerowego. Miłośnicy "dwóch kółek" mogą nareszcie skorzystać z najdłuższego szlaku rowerowego w Polsce. Mowa oczywiście o Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Ten imponujący szlak przecina również fascynujące województwo świętokrzyskie, oferując blisko 200 kilometrów rowerowej sielanki. Na szlaku takie miejscowości jak Sandomierz, Kielce czy Oblęgorek.

Najdłuższy szlak rowerowy w Polsce

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to prawdziwy gigant wśród polskich tras rowerowych. Jego trasa główna liczy blisko 1885 kilometrów, a dodatkowe trasy łącznikowe to niemal 200 kilometrów oznakowanych w podobnym standardzie. To sprawia, że łącznie rowerzyści mają do dyspozycji prawie 2100 kilometrów, które prowadzą przez pięć województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Ten ambitny projekt nie tylko wytyczył trasę po istniejących drogach o niskim natężeniu ruchu, ale także stworzył nowe i przebudowane drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości około 300 kilometrów. Powstało również wiele udogodnień dla rowerzystów, takich jak Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), wyposażone w stojaki, wiaty, ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne.

Green Velo w Świętokrzyskiem

Choć świętokrzyski fragment Green Velo jest jednym z krótszych, jego długość szacuje się na około 190-210 kilometrów, to z pewnością nie brakuje mu atrakcji i malowniczych krajobrazów. Szlak prowadzi przez różnorodne tereny, od Gór Świętokrzyskich po urokliwe doliny rzek, oferując niezapomniane widoki i liczne punkty do zwiedzania.

Blogerzy z "Bałkany według Rudej" opisali swoją trzydniową wyprawę przez świętokrzyski Green Velo, rozpoczynając w Końskich, a kończąc w Sandomierzu. Pokonali oni łącznie 248 km, co pokazuje, że ten odcinek można podzielić na ciekawe, jednodniowe etapy

Zobacz też naszą galerie z najpiękniejszymi trasami rowerowymi w Świętokrzyskiem. Znajdziesz w niej dokładny opis i atrakcje, które czekają Cię na trasie.

Świętokrzyskie. Najlepsze trasy rowerowe
Najdłuższy szlak rowerowy w Polsce. Co czeka Cię na nim w Świętokrzyskiem?

Przemierzając świętokrzyski odcinek najdłuższego szlaku rowerowego w Polsce, będziesz miał okazję odkryć wiele fascynujących miejsc i atrakcji turystycznych. Szlak prowadzi m.in. przez:

  • Kielce – stolicę województwa świętokrzyskiego, z licznymi zabytkami, parkami i rezerwatami przyrody, takimi jak Rezerwat Kadzielnia i Park Miejski. Można tu również skorzystać z łącznika szlaku Green Velo prowadzącego przez miasto
  • Oblęgorek – z pałacykiem Henryka Sienkiewicza
  • Sielpia Wielka – popularny ośrodek wypoczynkowy z jeziorem
  • Ruiny zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe – imponującą budowlę z XVII wieku
  • Sandomierz – jedno z najpiękniejszych miast w Polsce z bogatą historią i malowniczą starówką
  • Urokliwe wsie i miasteczka, takie jak Końskie, Raków, Szydłów (stolica śliwki) i Klimontów
  • Malownicze krajobrazy, w tym tereny leśne, doliny rzek i pogórza

Dlaczego Warto Wybrać Świętokrzyski Green Velo?

  • Dostępność i oznakowanie: Green Velo jest najdłuższym spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce, co ułatwia orientację na trasie.
  • Bezpieczeństwo: Szlak w większości prowadzi asfaltowymi drogami publicznymi o niskim natężeniu ruchu oraz wydzielonymi ścieżkami rowerowymi
  • Różnorodność: Świętokrzyski odcinek oferuje bogactwo atrakcji turystycznych, zarówno przyrodniczych, jak i kulturowych
  • Dla każdego: Trasa jest w większości płaska lub o niewielkich przewyższeniach, dzięki czemu jest odpowiednia dla rowerzystów o różnym poziomie kondycji.
  • Infrastruktura: Liczne MOR-y i Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPR)

Więcej informacji o szlaku Green Velo w województwie świętokrzyskim znajdziesz na stronie www.greenvelo.pl.

źródło: Swietokrzyskie Travel, Blog "Bałkany według Rudej"

