Najpiękniejsze jezioro Świętokrzyskiego? Sztuczna inteligencja nie miała wątpliwości

AI stawia na Chańczę, jako numer jeden województwa świętokrzyskiego. Jak opisuje sztuczna inteligencja, Zalew Chańcza posiada wiele zalet, które wynikają z jego charakterystyki i lokalizacji. Można do nich zaliczyć:

Rekreację : Zalew spełnia istotną rolę rekreacyjną dla okolicznej ludności. W sezonie letnim oferuje możliwość kąpieli na dwóch strzeżonych kąpieliskach, pływania rowerem wodnym, kajakiem czy łódką, uprawiania windsurfingu oraz sportów motorowodnych

Wędkarstwo : Akwen jest lubianym miejscem przez wędkarzy, którzy chętnie odwiedzają jego brzegi o każdej porze roku. Należał do najlepszych w Polsce łowisk sandacza, a oprócz tego występują tu okoń, szczupak i boleń. Dno zalewu jest zróżnicowane, pełne wypłyceń i głębi, co może sprzyjać różnorodności ryb.

Infrastruktura : Wokół zalewu znajdują się ośrodki wypoczynkowe, restauracje i lokale gastronomiczne. Zorganizowany jest także szereg płatnych pól namiotowych z dostawą wody pitnej i wywozem śmieci.

Walory przyrodnicze: Północne krańce zalewu porastają rośliny wynurzone, a na płyciznach występuje roślinność podwodna, co przyczynia się do bioróżnorodności. Parametry fizykochemiczne wód w 2021 roku mieściły się w pierwszej klasie.

Gdzie znajdziemy zalew Chańcza?

Położenie: Zalew Chańcza jest największym zbiornikiem wodnym w województwie świętokrzyskim. Jego położenie jest atrakcyjne, znajduje się w pobliżu miejscowości Chańcza oraz w niedalekiej odległości od Staszowa (14 km) i kilka kilometrów na południe od Rakowa. Leży w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, co zapewnia czyste powietrze i bliskość natury. Brzegi zalewu są przeważnie łagodne i suche, porośnięte lasem sosnowym, co stwarza dobre warunki do biwakowania.

Ciekawostki o Zalewie Chańcza

Zalew Chańcza jest największym zbiornikiem wodnym w województwie świętokrzyskim. Jego powierzchnia lustra wody wynosi 340 ha według niektórych źródeł, a inne podają nawet 470 ha. Zbiornik powstał w wyniku spiętrzenia wód rzeki Czarnej Staszowskiej w latach 1974–1984, a jego uruchomienie nastąpiło w 1984 roku

Interesujące jest, że dno zalewu jest zróżnicowane. Powstało przez zalanie doliny rzeki wraz z łąkami i pastwiskami. Podczas budowy wycięto drzewa i krzewy, ale pozostawiono pnie, a budowle takie jak młyn i mostek zostały częściowo rozebrane. Pozostałości tych struktur nadal znajdują się na dnie, pokryte osadem rzecznym

Zalew Chańcza pełni istotną funkcję retencyjną. Jego całkowita pojemność wynosi 40 mln m³. Głębokość waha się od 3 do 11 metrów

Jezioro Chańcza świetna baza wypadowa do zwiedzania Świętokrzyskiego

Zalew Chańcza, z racji swojego położenia w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, w pobliżu miejscowości Chańcza, Staszowa (14 km) oraz kilka kilometrów na południe od Rakowa, może potencjalnie stanowić bazę wypadową do zwiedzania regionu świętokrzyskiego. Stanowi dobrą bazę wypadową do zwiedzania Gór Świętokrzyskich, Jaskini Raj, Zamku w Chęcinach czy Świętego Krzyża.

