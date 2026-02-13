Dlaczego warto odwiedzić Parki Dworskie w Świętokrzyskiem?

Świętokrzyskie to region bogaty w historię i kulturę, a parki dworskie są tego doskonałym przykładem. Odwiedzając je, możesz:

Odetchnąć od zgiełku miasta : Zanurz się w spokojnej atmosferze i ciesz się bliskością natury.

: Zanurz się w spokojnej atmosferze i ciesz się bliskością natury. Poznać historię regionu : Dowiedz się więcej o życiu szlachty i dawnych właścicieli tych ziem.

: Dowiedz się więcej o życiu szlachty i dawnych właścicieli tych ziem. Zobaczyć unikalną architekturę krajobrazu : Podziwiaj starannie zaprojektowane aleje, fontanny i rzeźby.

: Podziwiaj starannie zaprojektowane aleje, fontanny i rzeźby. Zrobić piękne zdjęcia : Parki dworskie to idealne tło do sesji zdjęciowych.

: Parki dworskie to idealne tło do sesji zdjęciowych. Spędzić czas z rodziną: Wiele parków oferuje atrakcje dla dzieci, takie jak place zabaw i mini zoo.

Najpiękniejsze Parki Dworskie w Świętokrzyskiem. Top 3 miejsca, które musisz zobaczyć

1. Kurozwęki. Gdzie Bizon spotyka Pałac – niezapomniane wrażenia!

9

Kurozwęki to prawdziwa perła Świętokrzyskiego. To nie tylko imponujący pałac, ale przede wszystkim rozległy park, w którym... pasą się bizony! Tak, dobrze czytasz! To unikatowe połączenie historii, natury i egzotyki. Park w Kurozwękach to przykład idealnie zachowanego założenia krajobrazowego, gdzie regularne aleje przeplatają się z romantycznymi zakątkami. To idealne miejsce na rodzinny wypad za miasto.

Kurozwęki atrakcje. Co warto zobaczyć?

Labirynt w kukurydzy: Idealny dla rodzin z dziećmi, ale i dorosłym sprawi frajdę!

Idealny dla rodzin z dziećmi, ale i dorosłym sprawi frajdę! Mini ZOO : Spotkasz tam alpaki, kozy i inne sympatyczne zwierzaki.

: Spotkasz tam alpaki, kozy i inne sympatyczne zwierzaki. Pałac : Zwiedzisz wnętrza i poznasz historię rodu Popielów.

: Zwiedzisz wnętrza i poznasz historię rodu Popielów. Stado bizonów : Zobaczysz te potężne zwierzęta na własne oczy!

: Zobaczysz te potężne zwierzęta na własne oczy! Winne Wzgórze: Skosztujesz lokalnych win

Informacje praktyczne dla odwiedzających Kurozwęki:

Dojazd : Kurozwęki położone są ok. 20 km od Staszowa. Najlepiej dojechać samochodem.

: Kurozwęki położone są ok. 20 km od Staszowa. Najlepiej dojechać samochodem. Bilety : Wstęp do parku jest płatny. Bilety można kupić online lub na miejscu.

: Wstęp do parku jest płatny. Bilety można kupić online lub na miejscu. Godziny otwarcia: Park jest otwarty sezonowo, od wiosny do jesieni. Sprawdź aktualne godziny na stronie Palackurozweki.pl.

2. Oblęgorek. W ogrodzie mistrza Sienkiewicza – śladami literackiego geniusza

7

Oblęgorek to miejsce, gdzie mieszkał i tworzył Henryk Sienkiewicz, autor "Quo Vadis". Park otaczający dworek to oaza spokoju, która idealnie oddaje klimat epoki. Spacerując po alejkach, poczujesz ducha romantyzmu i inspirację, która towarzyszyła pisarzowi. Do obowiązkowy punkt na mapie dla miłośników literatury i historii.

Jak pisał sam Henryk Sienkiewicz w liście do żony: "Oblęgorek jest moim rajem na ziemi, tutaj odnajduję spokój i natchnienie do pisania" (źródło: "Listy Henryka Sienkiewicza", tom V, PIW, Warszawa, 1977).

Oblęgorek atrakcje. Co warto zobaczyć?

Dworek Sienkiewicza : Zwiedzisz wnętrza, w których mieszkał pisarz.

: Zwiedzisz wnętrza, w których mieszkał pisarz. Park : Posłuchasz szumu drzew i odetchniesz świeżym powietrzem.

: Posłuchasz szumu drzew i odetchniesz świeżym powietrzem. Wystawy : Zobaczysz pamiątki po Sienkiewiczu i jego rodzinie.

: Zobaczysz pamiątki po Sienkiewiczu i jego rodzinie. Kawiarnia : Wypijesz kawę w otoczeniu zieleni.

: Wypijesz kawę w otoczeniu zieleni. Lekcje muzealne: Weźmiesz udział w interaktywnych zajęciach (dla grup).

Informacje praktyczne dla odwiedzających Oblęgorek:

Dojazd : Oblęgorek położony jest ok. 20 km od Kielca. Najlepiej dojechać samochodem lub autobusem.

: Oblęgorek położony jest ok. 20 km od Kielca. Najlepiej dojechać samochodem lub autobusem. Bilety : Wstęp do muzeum i parku jest płatny.

: Wstęp do muzeum i parku jest płatny. Godziny otwarcia: Muzeum i park są otwarte przez cały rok, z wyjątkiem niektórych świąt. Sprawdź aktualne godziny na stronie Mnki.pl.

3. Bodzentyn. Ruiny zamku i romantyczny park – Podróż w Średniowiecze

26

Bodzentyn to miasteczko z bogatą historią, której ślady widać w ruinach zamku i malowniczym parku. Park w Bodzentynie to połączenie naturalnego krajobrazu z elementami architektury ogrodowej. Spacerując po nim, poczujesz ducha średniowiecza i romantyzmu. To idealne miejsce dla miłośników historii i architektury.

Bodzentyn atrakcje. Co warto zobaczyć?

Ruiny zamku : Zwiedzisz pozostałości średniowiecznej warowni.

: Zwiedzisz pozostałości średniowiecznej warowni. Park : Odpoczniesz w cieniu drzew i posłuchasz śpiewu ptaków.

: Odpoczniesz w cieniu drzew i posłuchasz śpiewu ptaków. Stawy : Zobaczysz kaczki i inne wodne ptaki.

: Zobaczysz kaczki i inne wodne ptaki. Amfiteatr : Obejrzysz plenerowe przedstawienie (w sezonie letnim).

: Obejrzysz plenerowe przedstawienie (w sezonie letnim). Drewniana zabudowa: Spacerujesz po urokliwych uliczkach.

Informacje praktyczne dla odwiedzających Bodzentyn:

Dojazd : Bodzentyn położony jest ok. 25 km od Kielca. Najlepiej dojechać samochodem lub autobusem.

: Bodzentyn położony jest ok. 25 km od Kielca. Najlepiej dojechać samochodem lub autobusem. Wstęp : Wstęp na teren zamku i parku jest bezpłatny.

: Wstęp na teren zamku i parku jest bezpłatny. Godziny otwarcia: Zamek i park są otwarte przez cały rok.

Planujesz wycieczkę do Świętokrzyskiego? Sprawdź nasze porady!

Najlepszy czas na wizytę : Wiosna i jesień to idealne pory roku, aby podziwiać parki dworskie w pełnej krasie.

: Wiosna i jesień to idealne pory roku, aby podziwiać parki dworskie w pełnej krasie. Ubranie : Ubierz się wygodnie i zabierz ze sobą buty na zmianę.

: Ubierz się wygodnie i zabierz ze sobą buty na zmianę. Aparat : Nie zapomnij o aparacie, aby uwiecznić piękne widoki.

: Nie zapomnij o aparacie, aby uwiecznić piękne widoki. Rezerwacja : Jeśli planujesz zwiedzanie pałaców i dworków, zarezerwuj bilety z wyprzedzeniem.

: Jeśli planujesz zwiedzanie pałaców i dworków, zarezerwuj bilety z wyprzedzeniem. Nocleg: W Świętokrzyskiem znajdziesz wiele urokliwych hoteli i pensjonatów.

Parki dworskie w Świętokrzyskiem to idealne miejsca na weekendowy wypad za miasto. Odwiedź Kurozwęki, Oblęgorek i Bodzentyn i poczuj klimat dawnych epok. Nie zapomnij o aparacie! Te miejsca to prawdziwa gratka dla miłośników fotografii. Odkryj piękno Świętokrzyskiego!

