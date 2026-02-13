To najpiękniejsze parki dworskie w Świętokrzyskiem. Szlacheckie klimaty i zieleń, która oczarowuje!

Agnieszka Jędrasik
2026-02-13 7:41

Planujesz weekendowy wypad za miasto i szukasz inspiracji? A może marzysz o chwili wytchnienia w otoczeniu pięknej przyrody i klimatu dawnych epok? Świętokrzyskie kryje prawdziwe skarby – Malownicze Parki Dworskie, gdzie historia splata się z naturą, tworząc niezapomniane wrażenia. Przygotuj się na podróż w czasie i odkryj z nami zielone oazy, które zachwycają swoją elegancją i spokojem. Te miejsca to idealne tło do zdjęć na Insta!

Kurozwęki

i

Autor: facebook.com/SWIETOKRZYKIE/ Archiwum prywatne

Dlaczego warto odwiedzić Parki Dworskie w Świętokrzyskiem?

Świętokrzyskie to region bogaty w historię i kulturę, a parki dworskie są tego doskonałym przykładem. Odwiedzając je, możesz:

  • Odetchnąć od zgiełku miasta: Zanurz się w spokojnej atmosferze i ciesz się bliskością natury.
  • Poznać historię regionu: Dowiedz się więcej o życiu szlachty i dawnych właścicieli tych ziem.
  • Zobaczyć unikalną architekturę krajobrazu: Podziwiaj starannie zaprojektowane aleje, fontanny i rzeźby.
  • Zrobić piękne zdjęcia: Parki dworskie to idealne tło do sesji zdjęciowych.
  • Spędzić czas z rodziną: Wiele parków oferuje atrakcje dla dzieci, takie jak place zabaw i mini zoo.

Najpiękniejsze Parki Dworskie w Świętokrzyskiem. Top 3 miejsca, które musisz zobaczyć

1. Kurozwęki. Gdzie Bizon spotyka Pałac – niezapomniane wrażenia!

Pałac Popielów w Kurozwękach
Galeria zdjęć 9

Kurozwęki to prawdziwa perła Świętokrzyskiego. To nie tylko imponujący pałac, ale przede wszystkim rozległy park, w którym... pasą się bizony! Tak, dobrze czytasz! To unikatowe połączenie historii, natury i egzotyki. Park w Kurozwękach to przykład idealnie zachowanego założenia krajobrazowego, gdzie regularne aleje przeplatają się z romantycznymi zakątkami. To idealne miejsce na rodzinny wypad za miasto.

Kurozwęki atrakcje. Co warto zobaczyć?

  • Labirynt w kukurydzy: Idealny dla rodzin z dziećmi, ale i dorosłym sprawi frajdę!
  • Mini ZOO: Spotkasz tam alpaki, kozy i inne sympatyczne zwierzaki.
  • Pałac: Zwiedzisz wnętrza i poznasz historię rodu Popielów.
  • Stado bizonów: Zobaczysz te potężne zwierzęta na własne oczy!
  • Winne Wzgórze: Skosztujesz lokalnych win

Informacje praktyczne dla odwiedzających Kurozwęki:

  • Dojazd: Kurozwęki położone są ok. 20 km od Staszowa. Najlepiej dojechać samochodem.
  • Bilety: Wstęp do parku jest płatny. Bilety można kupić online lub na miejscu.
  • Godziny otwarcia: Park jest otwarty sezonowo, od wiosny do jesieni. Sprawdź aktualne godziny na stronie Palackurozweki.pl.

2. Oblęgorek. W ogrodzie mistrza Sienkiewicza – śladami literackiego geniusza

Pałacyk w Oblęgorku
Galeria zdjęć 7

Oblęgorek to miejsce, gdzie mieszkał i tworzył Henryk Sienkiewicz, autor "Quo Vadis". Park otaczający dworek to oaza spokoju, która idealnie oddaje klimat epoki. Spacerując po alejkach, poczujesz ducha romantyzmu i inspirację, która towarzyszyła pisarzowi. Do obowiązkowy punkt na mapie dla miłośników literatury i historii.

Jak pisał sam Henryk Sienkiewicz w liście do żony: "Oblęgorek jest moim rajem na ziemi, tutaj odnajduję spokój i natchnienie do pisania" (źródło: "Listy Henryka Sienkiewicza", tom V, PIW, Warszawa, 1977).

Oblęgorek atrakcje. Co warto zobaczyć?

  • Dworek Sienkiewicza: Zwiedzisz wnętrza, w których mieszkał pisarz.
  • Park: Posłuchasz szumu drzew i odetchniesz świeżym powietrzem.
  • Wystawy: Zobaczysz pamiątki po Sienkiewiczu i jego rodzinie.
  • Kawiarnia: Wypijesz kawę w otoczeniu zieleni.
  • Lekcje muzealne: Weźmiesz udział w interaktywnych zajęciach (dla grup).

Informacje praktyczne dla odwiedzających Oblęgorek:

  • Dojazd: Oblęgorek położony jest ok. 20 km od Kielca. Najlepiej dojechać samochodem lub autobusem.
  • Bilety: Wstęp do muzeum i parku jest płatny.
  • Godziny otwarcia: Muzeum i park są otwarte przez cały rok, z wyjątkiem niektórych świąt. Sprawdź aktualne godziny na stronie Mnki.pl.

3. Bodzentyn. Ruiny zamku i romantyczny park – Podróż w Średniowiecze

Bodzentyn. Rewitalizacja zamku
Galeria zdjęć 26

Bodzentyn to miasteczko z bogatą historią, której ślady widać w ruinach zamku i malowniczym parku. Park w Bodzentynie to połączenie naturalnego krajobrazu z elementami architektury ogrodowej. Spacerując po nim, poczujesz ducha średniowiecza i romantyzmu. To idealne miejsce dla miłośników historii i architektury.

Bodzentyn atrakcje. Co warto zobaczyć?

  • Ruiny zamku: Zwiedzisz pozostałości średniowiecznej warowni.
  • Park: Odpoczniesz w cieniu drzew i posłuchasz śpiewu ptaków.
  • Stawy: Zobaczysz kaczki i inne wodne ptaki.
  • Amfiteatr: Obejrzysz plenerowe przedstawienie (w sezonie letnim).
  • Drewniana zabudowa: Spacerujesz po urokliwych uliczkach.

Informacje praktyczne dla odwiedzających Bodzentyn:

  • Dojazd: Bodzentyn położony jest ok. 25 km od Kielca. Najlepiej dojechać samochodem lub autobusem.
  • Wstęp: Wstęp na teren zamku i parku jest bezpłatny.
  • Godziny otwarcia: Zamek i park są otwarte przez cały rok.

Planujesz wycieczkę do Świętokrzyskiego? Sprawdź nasze porady!

  • Najlepszy czas na wizytę: Wiosna i jesień to idealne pory roku, aby podziwiać parki dworskie w pełnej krasie.
  • Ubranie: Ubierz się wygodnie i zabierz ze sobą buty na zmianę.
  • Aparat: Nie zapomnij o aparacie, aby uwiecznić piękne widoki.
  • Rezerwacja: Jeśli planujesz zwiedzanie pałaców i dworków, zarezerwuj bilety z wyprzedzeniem.
  • Nocleg: W Świętokrzyskiem znajdziesz wiele urokliwych hoteli i pensjonatów.

Parki dworskie w Świętokrzyskiem to idealne miejsca na weekendowy wypad za miasto. Odwiedź Kurozwęki, Oblęgorek i Bodzentyn i poczuj klimat dawnych epok. Nie zapomnij o aparacie! Te miejsca to prawdziwa gratka dla miłośników fotografii. Odkryj piękno Świętokrzyskiego!

