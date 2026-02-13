Najpiękniejsze zamki i pałace w Świętokrzyskiem
Osobom wymieniającym walory województwa świętokrzyskiego, w pierwszej kolejności na myśl przychodzą malownicze góry. Nie można jednak zapomnieć, że w granicach naszego regionu znajdziemy też wiele zabytków o ogromnej wartości historycznej. My prezentujemy Wam dziś te, które naszym zdaniem koniecznie musicie zobaczyć wybierając się w region świętokrzyski. Wybraliśmy te – naszym zdaniem – najładniejsze, zachwycające o każdej porze roku, urzekające otoczeniem i wnętrzami do zwiedzania. Zobaczycie je wszystkie w naszej galerii.
Najpiękniejsze świętokrzyskie zamki, pałace i dworki
Atrakcje w Świętokrzyskim to zamki, warownie i rezydencje, w których gościły koronowane głowy, oraz pałace i dworki, w tym posiadłości, w których natchnienia szukali najwybitniejsi polscy autorzy.
- Zamek królewski w Chęcinach
- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
- Zamek królewski w Sandomierzu
- Zamek w Bodzentynie
- Zamek w Mokrsku Górnym
- Pałac w Kurozwękach
- Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
- Pałac we Włostowie
- Dwór Niemojewskich w Lasocinie
- Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach
Każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny charakter i historię, które sprawiają, że województwo świętokrzyskie jest fascynującym celem podróży dla miłośników zabytków. Warto połączyć zwiedzanie zamków z odkrywaniem lokalnej przyrody i kultury, by w pełni docenić urok tego regionu.