To najpiękniejsze zamki i pałace w Świętokrzyskiem. Poznaj TOP 10

2026-02-13 7:40

Województwo świętokrzyskie to prawdziwa skarbnica historycznych zamków i pałaców, które zachwycają zarówno architekturą, jak i malowniczymi krajobrazami. Jeśli planujesz zwiedzanie tego regionu, warto skupić się na kilku wyjątkowych miejscach, które wyróżniają się swoją historią, unikalnym stylem i atmosferą. Oto nasze rekomendacje najpiękniejszych zamków i pałaców w świętokrzyskim, które warto odwiedzić. TOP 10

Osobom wymieniającym walory województwa świętokrzyskiego, w pierwszej kolejności na myśl przychodzą malownicze góry. Nie można jednak zapomnieć, że w granicach naszego regionu znajdziemy też wiele zabytków o ogromnej wartości historycznej. My prezentujemy Wam dziś te, które naszym zdaniem koniecznie musicie zobaczyć wybierając się w region świętokrzyski. Wybraliśmy te – naszym zdaniem – najładniejsze, zachwycające o każdej porze roku, urzekające otoczeniem i wnętrzami do zwiedzania. Zobaczycie je wszystkie w naszej galerii.

Atrakcje w Świętokrzyskim to zamki, warownie i rezydencje, w których gościły koronowane głowy, oraz pałace i dworki, w tym posiadłości, w których natchnienia szukali najwybitniejsi polscy autorzy.

  • Zamek królewski w Chęcinach
  • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
  • Zamek królewski w Sandomierzu
  • Zamek w Bodzentynie
  • Zamek w Mokrsku Górnym
  • Pałac w Kurozwękach
  • Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
  • Pałac we Włostowie
  • Dwór Niemojewskich w Lasocinie
  • Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach

Każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny charakter i historię, które sprawiają, że województwo świętokrzyskie jest fascynującym celem podróży dla miłośników zabytków. Warto połączyć zwiedzanie zamków z odkrywaniem lokalnej przyrody i kultury, by w pełni docenić urok tego regionu.

