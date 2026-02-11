Wiślica. Dawna stolica i kolebka państwowości

Wiślica to jedno z najstarszych miast w Polsce, które w średniowieczu pełniło funkcję stolicy państwa Wiślan oraz ważnej siedziby książęcej. Jej złoty wiek przypadł na czasy panowania Piastów i pierwszych Jagiellonów. To tutaj król Kazimierz Wielki ufundował potężną kolegiatę i ogłosił w 1347 roku słynne statuty wiślickie – pierwszą spisaną kodyfikację prawa w Polsce.

Dziś Wiślica jest drugim najmniejszym miastem w Polsce, liczącym niecałe 500-600 mieszkańców, co tylko dodaje jej kameralnego uroku. Cała miejscowość objęta jest ochroną konserwatorską i posiada prestiżowy tytuł Pomnika Historii.

Skarby, które musisz zobaczyć. Płyta Orantów i Dom Długosza

Największym magnesem dla turystów jest Bazylika Kolegiacka Narodzenia NMP, imponująca gotycka świątynia, która wydaje się nienaturalnie wielka w porównaniu do rozmiarów miasteczka. W jej podziemiach znajduje się unikatowy na skalę światową skarb: Płyta Orantów z lat 1175–1177. To rytowana posadzka przedstawiająca modlące się postacie, uznawana za jeden z najcenniejszych zabytków sztuki romańskiej na świecie.

Tuż obok bazyliki wznosi się Dom Długosza – XV-wieczna kamienica ufundowana przez słynnego kronikarza Jana Długosza dla wiślickich kanoników. W budynku tym, ozdobionym herbem Wieniawa, synowie króla Kazimierza Jagiellończyka pobierali nauki pod okiem samego mistrza. Dziś mieści się tam muzeum z cennymi polichromiami i zabytkami sztuki sakralnej.

Warto również odwiedzić Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, które po modernizacji oferuje nowoczesny, podziemny szlak łączący najważniejsze artefakty, w tym relikty wczesnośredniowiecznej rezydencji książęcej zwanej Regią oraz pozostałości kościoła św. Mikołaja.

Ponidzie. Dlaczego nazywamy je „polską Toskanią”?

Wiślica leży w sercu Ponidzia, regionu, który zachwyca sielskimi krajobrazami przypominającymi włoską Toskanię. Charakterystyczne dla tej krainy są:

Meandrująca Nida : Płytka i ciepła rzeka, idealna na spokojne spływy kajakowe

: Płytka i ciepła rzeka, idealna na spokojne spływy kajakowe Stepowa roślinność : Unikalne rezerwaty przyrody, w których rośnie m.in. miłek wiosenny – symbol regionu

: Unikalne rezerwaty przyrody, w których rośnie m.in. miłek wiosenny – symbol regionu Gipsowe wzgórza : Region słynie z największych w Europie złóż gipsu i specyficznego mikroklimatu

: Region słynie z największych w Europie złóż gipsu i specyficznego mikroklimatu Historyczne miasteczka: W bliskim sąsiedztwie Wiślicy znajduje się słoneczne uzdrowisko Busko-Zdrój, malowniczy Pińczów oraz bajkowy Pacanów.

Atrakcje w okolicy Wiślicy

Będąc w Wiślicy, warto zaplanować wycieczkę do pobliskich punktów:

Grodzisko w Stradowie: Pozostałości jednego z największych grodzisk w Polsce (z VIII-X wieku), skąd rozpościera się najpiękniejsza panorama na mozaikę pól Ponidzia. Sosna na szczudłach: Niezwykły pomnik przyrody w Wełeczu koło Buska-Zdroju – drzewo z odsłoniętym systemem korzeniowym, który sprawia, że sosna „stoi” nad ziemią. Ciuchcia Ponidzie: Zabytkowa kolej wąskotorowa, która zabierze nas w podróż z Jędrzejowa przez Pińczów, pozwalając podziwiać krajobrazy z okien retro-wagonów.

Wiślica to miejsce, gdzie czas się zatrzymał. To idealny cel na weekendowy wyjazd dla osób szukających ciszy, spokoju i bezpośredniego kontaktu z żywą historią początków państwa polskiego.

