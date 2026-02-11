Ta świętokrzyska wieś w TOP 20 atrakcji turystycznych. Przyciąga wiernych z całej Polski

Duchowe serce Gór Świętokrzyskich

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej, to jeden z najmłodszych ośrodków kultu maryjnego w kraju. Jego historia jest nierozerwalnie związana z postacią ks. infułata Czesława Wali, który w 1967 roku rozpoczął tu swoją posługę. Budowa dwupoziomowej świątyni, będącej odpowiedzią na stan wojenny, trwała zaledwie 153 dni.

W ołtarzu głównym znajduje się kopia cudownego obrazu z Lichenia, uroczyście koronowana w 2007 roku. Pielgrzymi podkreślają, że w Kałkowie niemal na każdym kroku czuje się bliskość Stwórcy i opiekę Maryi.

Golgota – monument narodowej pamięci

Najbardziej charakterystycznym punktem sanktuarium, przypominającym z oddali średniowieczne zamczysko, jest Golgota Świętokrzyska. Ta monumentalna, 33-metrowa budowla z czerwonego piaskowca kryje w swoim wnętrzu ponad 30 kaplic i oratoriów.

To miejsce to prawdziwy panteon martyrologii narodu polskiego. Wśród licznych izb pamięci znajdziemy m.in.:

Oratorium Smoleńskie upamiętniające ofiary katastrofy z 2010 roku

upamiętniające ofiary katastrofy z 2010 roku Kaplice poświęcone ofiarom Katynia, Sybiru oraz górnikom z kopalni „Wujek”

Miejsca pamięci wybitnych Polaków, takich jak kard. Stefan Wyszyński czy bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Fasadę Golgoty zdobi 25 tarcz z polskimi orłami z różnych epok historycznych – od denara Chrobrego po godło współczesne.

Atrakcje dla całych rodzin. Od Groty po Mini ZOO

Choć Kałków-Godów to przede wszystkim miejsce modlitwy, oferuje on bogatą infrastrukturę dla turystów i rodzin z dziećmi:

Grota Lourdzka : Wierna kopia groty z Francji, zbudowana według testamentu św. Maksymiliana Kolbe

: Wierna kopia groty z Francji, zbudowana według testamentu św. Maksymiliana Kolbe Panorama Świętokrzyska : Unikalne widowisko lalkowe przedstawiające historię regionu i Polski

: Unikalne widowisko lalkowe przedstawiające historię regionu i Polski Wioska Dobrego Serca : Na terenie sanktuarium funkcjonuje m.in. wioska dla dzieci niepełnosprawnych, Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder oraz hospicjum

: Na terenie sanktuarium funkcjonuje m.in. wioska dla dzieci niepełnosprawnych, Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder oraz hospicjum Mini ZOO i Szopka: Dodatkowe atrakcje przyciągające najmłodszych gości.

Dlaczego warto odwiedzić Kałków-Godów?

Pomimo odległości od głównych szlaków komunikacyjnych, wieś ta konsekwentnie utrzymuje się w czołówce świętokrzyskich atrakcji. To miejsce, gdzie sacrum miesza się z historią, a architektura sakralna – choć przez niektórych oceniana jako kontrowersyjna – wywiera na odwiedzających ogromne wrażenie.

Jakie atrakcje można zobaczyć nieopodal Kałkowa- Godowa?

Zbiornik wodny „Wióry”: Największy w województwie zbiornik o powierzchni 415 ha, położony na rzece Świślinie, około 3 km na wschód od sanktuarium Święty Krzyż (Łysa Góra): Najstarsze polskie sanktuarium z Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Można tam zobaczyć m.in. klasztor benedyktyński, dawną siedzibę najcięższego więzienia oraz unikalne gołoborza w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego Bodzentyn: Miejscowość znana z ruin zamku biskupów krakowskich Nowa Słupia: Znajduje się tu nowoczesny Park Legend, który przybliża lokalny folklor i podania