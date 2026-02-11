Ta świętokrzyska wieś w TOP 20 atrakcji turystycznych. Przyciąga wiernych z całej Polski

Duchowe serce Gór Świętokrzyskich
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej, to jeden z najmłodszych ośrodków kultu maryjnego w kraju. Jego historia jest nierozerwalnie związana z postacią ks. infułata Czesława Wali, który w 1967 roku rozpoczął tu swoją posługę. Budowa dwupoziomowej świątyni, będącej odpowiedzią na stan wojenny, trwała zaledwie 153 dni.
W ołtarzu głównym znajduje się kopia cudownego obrazu z Lichenia, uroczyście koronowana w 2007 roku. Pielgrzymi podkreślają, że w Kałkowie niemal na każdym kroku czuje się bliskość Stwórcy i opiekę Maryi.
Golgota – monument narodowej pamięci
Najbardziej charakterystycznym punktem sanktuarium, przypominającym z oddali średniowieczne zamczysko, jest Golgota Świętokrzyska. Ta monumentalna, 33-metrowa budowla z czerwonego piaskowca kryje w swoim wnętrzu ponad 30 kaplic i oratoriów.
To miejsce to prawdziwy panteon martyrologii narodu polskiego. Wśród licznych izb pamięci znajdziemy m.in.:
- Oratorium Smoleńskie upamiętniające ofiary katastrofy z 2010 roku
- Kaplice poświęcone ofiarom Katynia, Sybiru oraz górnikom z kopalni „Wujek”
- Miejsca pamięci wybitnych Polaków, takich jak kard. Stefan Wyszyński czy bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Fasadę Golgoty zdobi 25 tarcz z polskimi orłami z różnych epok historycznych – od denara Chrobrego po godło współczesne.
Atrakcje dla całych rodzin. Od Groty po Mini ZOO
Choć Kałków-Godów to przede wszystkim miejsce modlitwy, oferuje on bogatą infrastrukturę dla turystów i rodzin z dziećmi:
- Grota Lourdzka: Wierna kopia groty z Francji, zbudowana według testamentu św. Maksymiliana Kolbe
- Panorama Świętokrzyska: Unikalne widowisko lalkowe przedstawiające historię regionu i Polski
- Wioska Dobrego Serca: Na terenie sanktuarium funkcjonuje m.in. wioska dla dzieci niepełnosprawnych, Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder oraz hospicjum
- Mini ZOO i Szopka: Dodatkowe atrakcje przyciągające najmłodszych gości.
Dlaczego warto odwiedzić Kałków-Godów?
Pomimo odległości od głównych szlaków komunikacyjnych, wieś ta konsekwentnie utrzymuje się w czołówce świętokrzyskich atrakcji. To miejsce, gdzie sacrum miesza się z historią, a architektura sakralna – choć przez niektórych oceniana jako kontrowersyjna – wywiera na odwiedzających ogromne wrażenie.
Jakie atrakcje można zobaczyć nieopodal Kałkowa- Godowa?
- Zbiornik wodny „Wióry”: Największy w województwie zbiornik o powierzchni 415 ha, położony na rzece Świślinie, około 3 km na wschód od sanktuarium
- Święty Krzyż (Łysa Góra): Najstarsze polskie sanktuarium z Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Można tam zobaczyć m.in. klasztor benedyktyński, dawną siedzibę najcięższego więzienia oraz unikalne gołoborza w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego
- Bodzentyn: Miejscowość znana z ruin zamku biskupów krakowskich
- Nowa Słupia: Znajduje się tu nowoczesny Park Legend, który przybliża lokalny folklor i podania
