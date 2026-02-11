To wieś w woj. świętokrzyskim, do której ściągają tłumy. Nie dla atrakcji turystycznych

Pustelnia Złotego Lasu. Jedyne takie miejsce w Polsce
Sercem Rytwian jest Pustelnia Złotego Lasu, XVII-wieczny pokamedulski zespół klasztorny. Jest to jedyny tego typu zabytek w Polsce, który jest w pełni dostępny dla turystów i posiada status pomnika historii. Jednak to nie barokowa architektura kościoła pw. Zwiastowania NMP, nazywana „perełką włoskich artystów”, jest głównym magnesem.
Tłumy ściągają do Rytwian dla autorskiego programu SPeS – „zdrowie przez ciszę” (Sanitas per Silentium). W dzisiejszym zgiełku Rytwiany oferują rzadki luksus:
- Milczenie i samotność jako formę terapii
- Możliwość zamieszkania w pokojach kontemplacyjnych
- Kamedulskie SPA oraz ogrody klasztorne sprzyjające wyciszeniu.
Śladami magnatów i filmowych bohaterów
Rytwiany to jednak nie tylko cisza mnichów. To wieś o niezwykle bogatej historii, nierozerwalnie związanej z rodem Radziwiłłów.
- Pałac Radziwiłłów: Powstały z przebudowanego magazynu cukrowni w latach 1927–1929, służył jako letnia rezydencja księcia Artura Radziwiłła. Dziś mieści się w nim hotel i ośrodek uzdrowiskowy, otoczony 6-hektarowym parkiem ze starodrzewem
- Muzeum serialu „Czarne chmury”: Fani polskiej kinematografii odnajdą tu pamiątki po kultowej produkcji. To właśnie w rytwiańskim klasztorze kręcono sceny do czwartego odcinka serialu, a dziś można tu podziwiać figury głównych bohaterów oraz replikę czarnego powozu
- Ruiny zamku: W centralnej części wsi znajdują się pozostałości gotyckiej warowni z XV wieku. To jedna z nielicznych średniowiecznych budowli ceglanych w tej części Polski, kt
Dlaczego warto tu przyjechać?
Rytwiany oferują unikalne połączenie duchowości, historii i natury. Można tu zwiedzać Izbę Pamięci Radziwiłłów, uczyć się w Szkole Pisania Ikon lub po prostu spacerować po ogrodach klasztornych z figurą św. Rity. Dla aktywnych przez wieś przebiega Świętokrzyski Szlak Architektury Obronnej, idealny na wyprawę rowerową.
Miejscowość leży w ciągu drogi wojewódzkiej 764, zaledwie 5 km od Staszowa. Jeśli szukasz miejsca, gdzie czas płynie wolniej, a priorytetem jest regeneracja sił witalnych i odnalezienie wewnętrznej równowagi, ta świętokrzyska wieś powinna znaleźć się na Twojej liście.