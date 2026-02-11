To wieś w woj. świętokrzyskim, do której ściągają tłumy. Nie dla atrakcji turystycznych

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-02-11 22:49

Choć województwo świętokrzyskie kojarzy się głównie z Górami Świętokrzyskimi czy Sandomierzem, to właśnie w powiecie staszowskim leży miejscowość, która staje się celem podróży dla tysięcy osób. Rytwiany, bo o nich mowa, to miejsce wyjątkowe na mapie Polski. Choć znajdziemy tu bezcenne zabytki, to nie chęć „odptaszkowania” kolejnej atrakcji przyciąga tu przyjezdnych. Ludzie przybywają tu, by odnaleźć coś, czego we współczesnym świecie brakuje najbardziej: święty spokój.

Rytwiany

i

Autor: facebook.com/swietokrzyskie.pro/ Archiwum prywatne

Pustelnia Złotego Lasu. Jedyne takie miejsce w Polsce

Sercem Rytwian jest Pustelnia Złotego Lasu, XVII-wieczny pokamedulski zespół klasztorny. Jest to jedyny tego typu zabytek w Polsce, który jest w pełni dostępny dla turystów i posiada status pomnika historii. Jednak to nie barokowa architektura kościoła pw. Zwiastowania NMP, nazywana „perełką włoskich artystów”, jest głównym magnesem.

Tłumy ściągają do Rytwian dla autorskiego programu SPeS – „zdrowie przez ciszę” (Sanitas per Silentium). W dzisiejszym zgiełku Rytwiany oferują rzadki luksus:

  • Milczenie i samotność jako formę terapii
  • Możliwość zamieszkania w pokojach kontemplacyjnych
  • Kamedulskie SPA oraz ogrody klasztorne sprzyjające wyciszeniu.

Śladami magnatów i filmowych bohaterów

Rytwiany to jednak nie tylko cisza mnichów. To wieś o niezwykle bogatej historii, nierozerwalnie związanej z rodem Radziwiłłów.

  1. Pałac Radziwiłłów: Powstały z przebudowanego magazynu cukrowni w latach 1927–1929, służył jako letnia rezydencja księcia Artura Radziwiłła. Dziś mieści się w nim hotel i ośrodek uzdrowiskowy, otoczony 6-hektarowym parkiem ze starodrzewem
  2. Muzeum serialu „Czarne chmury”: Fani polskiej kinematografii odnajdą tu pamiątki po kultowej produkcji. To właśnie w rytwiańskim klasztorze kręcono sceny do czwartego odcinka serialu, a dziś można tu podziwiać figury głównych bohaterów oraz replikę czarnego powozu
  3. Ruiny zamku: W centralnej części wsi znajdują się pozostałości gotyckiej warowni z XV wieku. To jedna z nielicznych średniowiecznych budowli ceglanych w tej części Polski, kt
Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
Galeria zdjęć 9

Dlaczego warto tu przyjechać?

Rytwiany oferują unikalne połączenie duchowości, historii i natury. Można tu zwiedzać Izbę Pamięci Radziwiłłów, uczyć się w Szkole Pisania Ikon lub po prostu spacerować po ogrodach klasztornych z figurą św. Rity. Dla aktywnych przez wieś przebiega Świętokrzyski Szlak Architektury Obronnej, idealny na wyprawę rowerową.

Miejscowość leży w ciągu drogi wojewódzkiej 764, zaledwie 5 km od Staszowa. Jeśli szukasz miejsca, gdzie czas płynie wolniej, a priorytetem jest regeneracja sił witalnych i odnalezienie wewnętrznej równowagi, ta świętokrzyska wieś powinna znaleźć się na Twojej liście.

