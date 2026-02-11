To wieś w woj. świętokrzyskim, do której ściągają tłumy. Nie dla atrakcji turystycznych

Pustelnia Złotego Lasu. Jedyne takie miejsce w Polsce

Sercem Rytwian jest Pustelnia Złotego Lasu, XVII-wieczny pokamedulski zespół klasztorny. Jest to jedyny tego typu zabytek w Polsce, który jest w pełni dostępny dla turystów i posiada status pomnika historii. Jednak to nie barokowa architektura kościoła pw. Zwiastowania NMP, nazywana „perełką włoskich artystów”, jest głównym magnesem.

Tłumy ściągają do Rytwian dla autorskiego programu SPeS – „zdrowie przez ciszę” (Sanitas per Silentium). W dzisiejszym zgiełku Rytwiany oferują rzadki luksus:

Milczenie i samotność jako formę terapii

jako formę terapii Możliwość zamieszkania w pokojach kontemplacyjnych

Kamedulskie SPA oraz ogrody klasztorne sprzyjające wyciszeniu.

Śladami magnatów i filmowych bohaterów

Rytwiany to jednak nie tylko cisza mnichów. To wieś o niezwykle bogatej historii, nierozerwalnie związanej z rodem Radziwiłłów.

Pałac Radziwiłłów: Powstały z przebudowanego magazynu cukrowni w latach 1927–1929, służył jako letnia rezydencja księcia Artura Radziwiłła. Dziś mieści się w nim hotel i ośrodek uzdrowiskowy, otoczony 6-hektarowym parkiem ze starodrzewem Muzeum serialu „Czarne chmury”: Fani polskiej kinematografii odnajdą tu pamiątki po kultowej produkcji. To właśnie w rytwiańskim klasztorze kręcono sceny do czwartego odcinka serialu, a dziś można tu podziwiać figury głównych bohaterów oraz replikę czarnego powozu Ruiny zamku: W centralnej części wsi znajdują się pozostałości gotyckiej warowni z XV wieku. To jedna z nielicznych średniowiecznych budowli ceglanych w tej części Polski, kt

Dlaczego warto tu przyjechać?

Rytwiany oferują unikalne połączenie duchowości, historii i natury. Można tu zwiedzać Izbę Pamięci Radziwiłłów, uczyć się w Szkole Pisania Ikon lub po prostu spacerować po ogrodach klasztornych z figurą św. Rity. Dla aktywnych przez wieś przebiega Świętokrzyski Szlak Architektury Obronnej, idealny na wyprawę rowerową.

Miejscowość leży w ciągu drogi wojewódzkiej 764, zaledwie 5 km od Staszowa. Jeśli szukasz miejsca, gdzie czas płynie wolniej, a priorytetem jest regeneracja sił witalnych i odnalezienie wewnętrznej równowagi, ta świętokrzyska wieś powinna znaleźć się na Twojej liście.