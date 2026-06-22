Widok, który odbiera mowę

Podejście pod grodzisko zaczyna się niepozornie, ale już po kilkuset metrach marszu polną drogą w górę, krajobraz zaczyna się otwierać. Gdy wejdzie się na koronę wałów „Zamczyska”, człowiek czuje się, jakby stał na dachu świata. Pod stopami rozpościera się panorama Ponidzia – mozaika pól, głębokie wąwozy i malownicza dolina potoku Stradomka.

Przy dobrej przejrzystości powietrza horyzont przesuwa się o dziesiątki kilometrów. Widać stąd Beskidy, a przy idealnych warunkach, gdy słońce nisko zawisa nad ziemią, na południowym zachodzie można dostrzec ostre szczyty Tatr. Światło o zachodzie słońca operuje tu w sposób mistyczny, wydobywając z rzeźby terenu zarysy dawnych umocnień, które przez lata zatarł pług rolnika.

Autor: facebook.com/swietokrzyskie.pro/ Archiwum prywatne

Potężny gród dawnych Słowian

Stradów to gigant. Cały kompleks osadniczy zajmował obszar od 25 do nawet 50 hektarów. Aby uzmysłowić sobie skalę, trzeba wiedzieć, że samo serce grodu, zwane Zamczyskiem, miało półtora hektara i otoczone było wałami, które do dziś sięgają 12 metrów wysokości. W okresie swojej świetności, czyli między IX a XI wiekiem, mogło tu mieszkać od 2 do 4 tysięcy ludzi.

Była to ówczesna metropolia, ważniejsza i większa od pobliskiej Wiślicy. Funkcjonowała jako refugium – potężna twierdza, w której mieszkańcy okolicznych osad chronili się wraz z całym dobytkiem w razie niebezpieczeństwa. Gród był tak ogromny, że do dziś archeolodzy spierają się, czy kiedykolwiek udało się go w pełni zabudować, czy też jego głównym zadaniem była obrona mas ludności przed najeźdźcami.

Co odkryli archeolodzy?

Badania prowadzone od lat 50. XX wieku przyniosły setki dowodów na intensywne życie naszych przodków. Na terenie grodziska odkryto ślady 221 obiektów, w tym 26-31 półziemianek mieszkalnych. Wewnątrz chat znaleziono paleniska wyłożone kamieniami i gliniane piece kopułkowe.

Ziemia w Stradowie oddała też tajemnice dawnej diety. Słowianie uprawiali tu głównie żyto zwyczajne, proso i pszenicę, a w ich jadłospisie nie brakowało grochu, soczewicy czy bobu. Niedawna rewitalizacja w 2024 roku pozwoliła na rekonstrukcję części palisady oraz ziemianki, dzięki czemu możemy dziś na własne oczy zobaczyć, jak wyglądały ściany tej potężnej konstrukcji. Co ciekawe, znaleziono tu nawet ceramikę celtycką, co świadczy o tym, jak stare i bogate są tradycje osadnicze tego wzgórza.

Dlaczego to miejsce wciąż fascynuje?

Spacer po Stradowie to doświadczenie fizycznego obcowania z historią. Nie ma tu murów, ale są potężne nasypy ziemne, które mimo upływu tysiąca lat wciąż budzą respekt. Cisza, którą przerywa tylko szum wiatru i daleki warkot ciągnika, pozwala uruchomić wyobraźnię. To miejsce łączy w sobie surowość wczesnego średniowiecza z kojącym krajobrazem świętokrzyskiej wsi. Można tu dosłownie przejść się fosą, która kiedyś była wypełniona wodą, a dziś prowadzi turystów nowymi ścieżkami edukacyjnymi.

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Informacje praktyczne

Lokalizacja : Stradów, gmina Czarnocin, powiat kazimierski

: Stradów, gmina Czarnocin, powiat kazimierski Dojazd : Z Krakowa jedziemy trasą nr 770 przez Dziekanowice. W Ciuślicach skręcamy na Zagaje Stradowskie

: Z Krakowa jedziemy trasą nr 770 przez Dziekanowice. W Ciuślicach skręcamy na Zagaje Stradowskie Parking : Bezpłatny parking znajduje się obok zabytkowego, drewnianego kościoła św. Bartłomieja (z 1657 r.) lub nieco dalej, przy nowym punkcie informacji turystycznej

: Bezpłatny parking znajduje się obok zabytkowego, drewnianego kościoła św. Bartłomieja (z 1657 r.) lub nieco dalej, przy nowym punkcie informacji turystycznej Spacer : Z parkingu do samego grodu jest około 500 metrów. Na zwiedzanie całości warto zarezerwować od 20 do 60 minut

: Z parkingu do samego grodu jest około 500 metrów. Na zwiedzanie całości warto zarezerwować od 20 do 60 minut Atrakcje w okolicy: Warto zajrzeć do Wiślicy z jej unikalnym muzeum oraz przejść się urokliwym wąwozem w pobliżu grodziska.

Zobacz Wiślicę na zdjęciach

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Pytania i odpowiedzi

Czym jest Grodzisko Stradów? Grodzisko Stradów to pozostałości jednego z największych wczesnośredniowiecznych grodów słowiańskich w Polsce, położone w województwie świętokrzyskim. Stanowiło ono kluczowy ośrodek administracyjny i militarny państwa Wiślan w okresie od VIII do XI wieku. Obiekt charakteryzuje się wieloczłonową budową, na którą składa się gród właściwy (Zamczysko) oraz trzy podgrodzia: Mieścisko, Barzyńskie i Waliki Jak duża była osada w Stradowie? Osada w Stradowie wraz z podgrodziami zajmowała obszar około 25 hektarów, choć najnowsze badania archeologiczne i prospekcja lotnicza sugerują, że cały kompleks obronny mógł obejmować nawet 50 hektarów. Szacuje się, że w okresie największej świetności grodzisko zamieszkiwało od 2 do 4 tysięcy osób, co czyniło je jedną z największych metropolii w ówczesnej Europie Środkowej Dlaczego Stradów jest ważny dla historii Polski? Stradów jest uznawany za jeden z najważniejszych ośrodków przedpaństwowych, ściśle powiązany z plemieniem Wiślan. Jego skala i znaczenie pokazują wysoki stopień organizacji społeczności słowiańskich jeszcze przed chrztem Polski. Miejsce to stanowiło potężny punkt oporu i administracji, który tracił na znaczeniu dopiero po włączeniu tych terenów do państwa Piastów i rozwoju pobliskiej Wiślicy Co można zobaczyć w Stradowie? W Stradowie turyści mogą podziwiać potężne, ziemne wały obronne sięgające 12-18 metrów wysokości oraz głębokie fosy. Po rewitalizacji w 2024 roku dostępne są rekonstrukcje słowiańskiej chaty (ziemianki) oraz fragmenty palisady. Ze szczytu wałów roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków w regionie, obejmujący Ponidzie, a przy dobrych warunkach także Beskidy i Tatry Jak wyglądało życie dawnych Słowian w Stradowie? Mieszkańcy Stradowa żyło głównie w drewnianych chatach i półziemiankach ogrzewanych kamiennymi paleniskami. Zajmowali się rolnictwem, uprawiając żyto, proso, pszenicę oraz rośliny strączkowe, a także hodowlą zwierząt. Gród pełnił funkcję refugium, chroniąc ludność przed najazdami, a jego potężne umocnienia ziemno-drewniane obkładano gliną dla ochrony przed ogniem Czy warto odwiedzić Grodzisko Stradów? Wizyta w Stradowie to propozycja dla osób szukających spokoju, kontaktu z naturą i autentycznej historii. Miejsce to oferuje niespotykaną przestrzeń i ciszę, a jego niedawne wyróżnienie jako „Cud Polski 2025” potwierdza unikalność tego stanowiska. Jest to idealny cel na rodzinną wycieczkę lub plener fotograficzny, łączący walory edukacyjne z niezwykłymi doznaniami estetycznymi.

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źródła: Świętokrzyskie Travel, TuHistoria.pl, Katarzyna Renn "Uprawa roślin przy zagrodzie na Ostrowie Lednickim", IHKM PAN, Zabytek.pl.