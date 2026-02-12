Boża Wola. Malownicza oaza w sercu Świętokrzyskiego

Wieża widokowa w Bożej Woli, zlokalizowana w powiecie włoszczowskim, w gminie Kluczewsko, na szczycie Góry Krzemyczej (wznoszącej się na wysokość 332 metrów n.p.m.), to prawdziwa perła regionu. Oddano ją do użytku uroczyście w maju 2024 roku, tuż przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Inwestycja kosztująca blisko milion złotych, w większości sfinansowana z rządowego programu Polski Ład, ma na celu nie tylko podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, ale także pełnienie funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego, dzięki planowanemu montażowi monitoringu.

Spektakularne widoki z 23 metrów nad poziomem drzew

Sama wieża widokowa ma imponujące 23 metry wysokości. Jej konstrukcja jest solidna – w 80 procentach wykonana ze stali ocynkowanej, a cztery tarasy widokowe wraz z balustradami z drewna modrzewiowego, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo, choć drewniane elementy mogą czasem skrzypieć pod stopami. Z najwyższej platformy roztacza się niezwykle bogata panorama, która zachwyca swoim zasięgiem i różnorodnością krajobrazów.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych można stąd zobaczyć nie tylko malownicze pasmo Gór Świętokrzyskich, rezerwat Bukowa Góra, czy dolinę Pilicy, ale także odległe szczyty Tatr, oddalone o ponad 200 kilometrów!

Ponadto, dostrzeżesz stąd zamek w Chęcinach, słynną wieżę na Jasnej Górze w Częstochowie, Babią Górę (162,3 km), a nawet kominy elektrowni Bełchatów czy fabryk w Łodzi i Kielcach. Wrażenia wizualne, zwłaszcza przy czystym powietrzu, są niezapomniane, co potwierdzają liczne zdjęcia i pozytywne komentarze w internecie. Pamiętaj, że na szczycie wieży może mocno wiać, więc ubierz się odpowiednio.

Dojazd i wskazówki praktyczne

Dojazd do wieży widokowej w Bożej Woli jest dobrze oznakowany i miejsce zostało już naniesione na mapy Google. Najlepiej kierować się drogą wojewódzką 742 (Włoszczowa - Przedbórz). Tuż za miejscowością Stanowiska skręć w prawo na Bożą Wolę/Zalesie. Po około 4 kilometrach jazdy asfaltową drogą miniesz Bożą Wolę i zatrzymasz się na wzniesieniu. Dojazd pod samą wieżę odbywa się po drodze polnej, kamienistej i bardzo stromej pod koniec, dlatego zaleca się pozostawienie samochodu na dole, chyba że posiadasz pojazd terenowy. Podejście na szczyt jest krótkie, ale dość strome. Dobra wiadomość: wstęp na wieżę jest całkowicie darmowy i jest ona dostępna przez całą dobę.

Okolica wieży. Aktywny wypoczynek i przyroda

Region wokół Góry Krzemyczej oferuje znacznie więcej niż tylko wieża widokowa. To idealne miejsce na aktywny wypoczynek na łonie natury.

Znajdziesz tu liczne szlaki piesze i rowerowe , w tym zielony szlak pieszy Rączki – Przedbórz, który przechodzi przez Bożą Wolę i rezerwat Bukowa Góra.

, w tym zielony szlak pieszy Rączki – Przedbórz, który przechodzi przez Bożą Wolę i rezerwat Bukowa Góra. Gmina Kluczewsko, w której leży wieża, znajduje się również na trasie rowerowego szlaku "Lasami dookoła Włoszczowy", oferując propozycje noclegów w gospodarstwach agroturystycznych.

Bliskość obszaru Natura 2000 oraz rezerwatu Bukowa Góra z unikalną florą i fauną sprzyja ekoturystyce i edukacji przyrodniczej.

Nie zwlekaj! Odwiedź wieżę widokową w Bożej Woli i przekonaj się na własne oczy, dlaczego to najlepszy punkt widokowy w Świętokrzyskiem, z którego zobaczysz nawet Tatry! To idealne miejsce na jednodniową wycieczkę, niezależnie od tego, czy planujesz nocleg w Kielcach, czy w innej części regionu.

