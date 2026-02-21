Która wieś w Świętokrzyskiem ma najśmieszniejszą nazwę? Oto wybór AI

Według danych z 2023 roku, w województwie świętokrzyskim znajduje się 2 485 wsi. Z tego 1 198 wsi należy do gmin wiejskich natomiast1 287 wsi należy do gmin miejsko-wiejskich. Wielokrotnie pisaliśmy o nietypowych nazwach wsi Świętokrzyskiego, chociażby małej wsi, która lata temu zasłynęła w całym kraju z powodu swojej nietypowej nazwy GNOJNO . Tym razem postanowiliśmy poprosić o pomoc sztucznej inteligencji i zapytaliśmy: która wieś w świętokrzyskim ma najśmieszniejszą nazwę? AI wybrała wieś NIEBO. Dlaczego?

Kontrast z rzeczywistością: Nazwa "Niebo" brzmi podniośle i idyllicznie, co w zestawieniu z typową, często bardzo przyziemną, rzeczywistością polskiej wsi może być zabawne. Wyobraź sobie, że mieszkasz w "Niebie", a za oknem masz błoto i kury. To tworzy komiczny kontrast.

Pytania i skojarzenia: Nazwa prowokuje pytania: "Jak jest w Niebie?" , "Czy w Niebie jest zawsze słonecznie?". Może też budzić skojarzenia z rajem, co w przypadku nazwy miejscowości jest dość nietypowe i przez to śmieszne.

Położenie: Co ciekawe, Niebo leży niedaleko miejscowości Piekło. Ta bliskość tworzy jeszcze większy humorystyczny potencjał i zabawny dualizm, który jest bardzo charakterystyczny dla niektórych polskich nazw miejscowych. Można sobie wyobrazić dialogi: "Jedziesz z Piekła do Nieba?"

i Autor: Grzegorz Pietrzak Wikipedia/ Creative Commons To najśmieszniejsza nazwa wsi w Świetokrzyskiem według AI. Wybór sztucznej inteligencji może zaskakiwać

Dlatego, z punktu widzenia absurdu i tworzonych skojarzeń, Niebo wydaje mi się najśmieszniejszą nazwą wsi w Świętokrzyskiem - napisała nam sztuczna inteligencja.

Wieś NIEBO, dane statystyczne

Wieś Niebo to wieś leżąca w gminie Końskie. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu koneckiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Niebo to 83 z czego 44,6% mieszkańców stanowią kobiety, a 55,4% ludności to mężczyźni. W skład sołectwa Niebo wchodzi także wieś Piekło. Nieopodal Nieba znajduje się zgrupowanie skał noszących nazwę Piekło Gatniki, zbudowanych z piaskowca jurajskiego, sięgających wysokości 5 m., ciągnących się pasmem o długości około 100 m.

Ci którzy odwiedzają ziemię konecką, mogą już za życia przekonać się, jak jest w niebie - czytamy na stronie Końskie Travel. Trudno ustalić skąd wzięły swój początek tak pozaziemska nazwa miejscowości, być może to zwykły kaprys ich właściciela czy też dzierżawcy. Niegdyś miejscowość nosiły zupełnie inną nazwę: Niebo aż do roku 1813 występowało jako Babia Góra. Pod względem gospodarczym osada należały do dóbr Sielpia, które w roku 1825 zostały nabyte przez rząd. Dobra te składały się ze wsi i folwarku Sielpia, wsi: Młyny Dziebałtowskie (obecnie nie istniejącej), Niebo, Piekło, młyna wodnego i tartaku w Sielpi oraz okolicznych lasów.

Najśmieszniejsza nazwa wsi w Polsce według AI

W tym przypadku wybór był jednoznaczny i padł na wieś o nazwie Złe Mięso

Absurdalność: Sama nazwa budzi natychmiastowe skojarzenia z czymś, czego absolutnie nie chcielibyśmy jeść. Wyobraź sobie, że mówisz komuś, że jedziesz do Złego Mięsa – reakcja jest murowana!

Narracja: Istnieje zabawna legenda związana z tą nazwą. Mówi się, że w dawnych czasach w tej okolicy było dwóch karczmarzy, którzy wzajemnie się nie lubili i szkalowali swoje usługi. Jeden z nich miał mówić: "Nie idźcie do niego, bo ma złe mięso." Drugi natomiast miał odpowiadać: "U sąsiada taka woda czarna, że kto wypije, trupem zaraz padnie." I tak przetrwała nazwa Złego Mięsa, a w sąsiedztwie znajduje się wieś Czarna Woda. Ta opowieść dodaje humoru i kontekstu.

Istnieje zabawna legenda związana z tą nazwą. Mówi się, że w dawnych czasach w tej okolicy było dwóch karczmarzy, którzy wzajemnie się nie lubili i szkalowali swoje usługi. Jeden z nich miał mówić: "Nie idźcie do niego, bo ma złe mięso." Drugi natomiast miał odpowiadać: "U sąsiada taka woda czarna, że kto wypije, trupem zaraz padnie." I tak przetrwała nazwa Złego Mięsa, a w sąsiedztwie znajduje się wieś Czarna Woda. Ta opowieść dodaje humoru i kontekstu. Wizualizacja: Nazwa jest bardzo sugestywna i łatwo sobie wyobrazić jej komiczny potencjał, zwłaszcza na drogowskazie.