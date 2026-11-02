Gdy na starych nekropoliach zabrakło miejsca

Historia tego miejsca sięga lat 70. XX wieku, gdy na dotychczasowych kieleckich cmentarzach zaczął ujawniać się poważny problem. Cmentarz Stary oraz nekropolia na Piaskach szybko się zapełniały, a rozrastająca się stolica regionu pilnie potrzebowała nowej przestrzeni grzebalnej.

Oficjalna decyzja o utworzeniu nowego cmentarza komunalnego zapadła w 1978 roku. Obiekt zlokalizowano na wschodnim pograniczu miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie podkieleckiej wsi Cedzyna.

Choć w powszechnym użyciu na dobre utrwaliła się nazwa „cmentarz w Cedzynie”, teren ten w całości leży w granicach administracyjnych Kielc. Dokładniej znajduje się na obszarze kieleckiego osiedla Cedro Mazur.

Jak rozrasta się nekropolia w Cedzynie

Z upływem dekad pierwotny obszar cmentarza przestał wystarczać, co wymusiło jego stopniową rozbudowę. Skala potrzeb jest ogromna – rocznie odbywa się tu około 700 pochówków.

Gdy w 1992 roku cmentarz zajmował 20 hektarów, władze miasta już planowały kolejne powiększenie terenu. Przełomowa okazała się rozbudowa oddana do użytku w 2016 roku, kiedy nekropolię powiększono o prawie 4 hektary.

Dzięki tamtej inwestycji utworzono tysiące nowych miejsc na groby murowane i ziemne oraz wybudowano kolumbarium z ponad tysiącem nisz urnowych.

Zabytkowe nekropolie w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia

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Codzienność, logistyka i nowoczesność

Codzienne funkcjonowanie tak dużej przestrzeni wymaga sprawnej organizacji, za którą odpowiada Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach. Na terenie cmentarza działa Dom Przedpogrzebowy wyposażony w Salę Pożegnań oraz chłodnię, dostosowany do ceremonii różnych wyznań oraz uroczystości świeckich.

Nekropolia czerpie też z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Odwiedzający groby bliskich mogą skorzystać z internetowej wyszukiwarki, która precyzyjnie wskazuje kwaterę i trasę dojścia od wybranej bramy.

Dojazd ze stolicy województwa zapewniają regularne linie autobusowe miejskiego ZTM, a w okresie Wszystkich Świętych uruchamiana jest siatka specjalnych linii cmentarnych.

Ciche miasto, które przypomina o tym, co ważne

Cmentarz w Cedzynie to dziś miejsce wyjątkowego wyciszenia, otoczone sosnowo-brzozowymi lasami. Każdy z około 18 tysięcy znajdujących się tu grobów kryje osobną, poruszającą historię mieszkańców regionu.

I choć ta największa świętokrzyska nekropolia stale się powiększa, pozostaje przede wszystkim przestrzenią refleksji, pamięci i zatrzymania w codziennym pędzie.