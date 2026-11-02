To najzimniejsze miasteczko w Świętokrzyskiem. Tu odnotowano ekstremalne spadki temperatur!

Skąd bierze się tak ekstremalny klimat w Bodzentynie?

Tak potężny spadek temperatury był efektem wystąpienia zjawiska inwersji termicznej w warunkach bezwietrznej i bezchmurnej nocy. Bodzentyn jest położony w obniżeniu Doliny Bodzentyńskiej u stóp Pasma Klonowskiego i Łysogór.

W takich uwarunkowaniach topograficznych ciężkie, zimne powietrze spływa na dno doliny, wywołując ekstremalne wychłodzenie radiacyjne. Podczas rekordowej nocy różnica temperatur między gruntem a wysokością dwóch metrów wyniosła aż 12,5°C.

Królewskie ślady i dawna rezydencja biskupów

Bodzentyn przyciąga jednak nie tylko ekstremami pogodowymi, ale również bogactwem historii i zabytków. Miasteczko zostało założone w 1355 roku przez biskupa krakowskiego Jan Bodzantę.

Prawdziwą dumną kartą w dziejach miejscowości był rok 1410, kiedy na dworze biskupim przez dwa dni gościł król Władysław Jagiełło. Monarcha zatrzymał się tu w drodze na Święty Krzyż, gdzie modlił się przed wyprawą pod Grunwald.

Co warto zobaczyć podczas wizyty?

Odwiedzając Bodzentyn, warto skierować kroki ku malowniczym ruinom zamku biskupów krakowskich z XIV wieku, usytuowanym na wysokiej skarpie nad rzeką Psarką

26

Najcenniejszą świątynią jest gotycka kolegiata pw. św. Stanisława z XV wieku.

We wnętrzu kościoła kryją się unikatowe skarby sztuki, w tym renesansowy ołtarz główny przeniesiony z Katedry Wawelskiej oraz słynny Tryptyk Bodzentyński z 1508 roku autorstwa Marcina Czarnego.

Miłośnicy architektury drewnianej zachwycą się z kolei Zagrodą Czernikiewiczów z 1809 roku (oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej). Bodzentyn to także naturalna brama do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Jodłowej u stóp Łysicy.

15

Czy warto odwiedzić świętokrzyskie miasteczko o tak niezwykłym klimacie?

Niezależnie od tego, czy planujesz wizytę zimą, by na własnej skórze odczuć mroźny mikroklimat Doliny Bodzentyńskiej, czy latem, gdy średnie temperatury sięgają przyjemnych 23–24°C, Bodzentyn zachwyca o każdej porze roku.

Planując zimową wędrówkę u stóp Łysicy i w głębi Puszczy Jodłowej, warto pamiętać o ciepłym ubiorze oraz raczkach na oblodzone ścieżki – tutejsze ekstremalne spadki temperatur i lokalne warunki potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych piechurów!

Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia? Pytanie 1 z 12 W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek? Zagnańsk Masłów Chęciny Następne pytanie

źródła: DobraPogoda24, Weather Spark, Świętokrzyskie Travel