To najzimniejsze miasteczko w Świętokrzyskiem. Tu odnotowano ekstremalne spadki temperatur!

Skąd bierze się tak ekstremalny klimat w Bodzentynie?
Tak potężny spadek temperatury był efektem wystąpienia zjawiska inwersji termicznej w warunkach bezwietrznej i bezchmurnej nocy. Bodzentyn jest położony w obniżeniu Doliny Bodzentyńskiej u stóp Pasma Klonowskiego i Łysogór.
W takich uwarunkowaniach topograficznych ciężkie, zimne powietrze spływa na dno doliny, wywołując ekstremalne wychłodzenie radiacyjne. Podczas rekordowej nocy różnica temperatur między gruntem a wysokością dwóch metrów wyniosła aż 12,5°C.
Królewskie ślady i dawna rezydencja biskupów
Bodzentyn przyciąga jednak nie tylko ekstremami pogodowymi, ale również bogactwem historii i zabytków. Miasteczko zostało założone w 1355 roku przez biskupa krakowskiego Jan Bodzantę.
Prawdziwą dumną kartą w dziejach miejscowości był rok 1410, kiedy na dworze biskupim przez dwa dni gościł król Władysław Jagiełło. Monarcha zatrzymał się tu w drodze na Święty Krzyż, gdzie modlił się przed wyprawą pod Grunwald.
Co warto zobaczyć podczas wizyty?
Odwiedzając Bodzentyn, warto skierować kroki ku malowniczym ruinom zamku biskupów krakowskich z XIV wieku, usytuowanym na wysokiej skarpie nad rzeką Psarką
Najcenniejszą świątynią jest gotycka kolegiata pw. św. Stanisława z XV wieku.
We wnętrzu kościoła kryją się unikatowe skarby sztuki, w tym renesansowy ołtarz główny przeniesiony z Katedry Wawelskiej oraz słynny Tryptyk Bodzentyński z 1508 roku autorstwa Marcina Czarnego.
Miłośnicy architektury drewnianej zachwycą się z kolei Zagrodą Czernikiewiczów z 1809 roku (oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej). Bodzentyn to także naturalna brama do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Jodłowej u stóp Łysicy.
Czy warto odwiedzić świętokrzyskie miasteczko o tak niezwykłym klimacie?
Niezależnie od tego, czy planujesz wizytę zimą, by na własnej skórze odczuć mroźny mikroklimat Doliny Bodzentyńskiej, czy latem, gdy średnie temperatury sięgają przyjemnych 23–24°C, Bodzentyn zachwyca o każdej porze roku.
Planując zimową wędrówkę u stóp Łysicy i w głębi Puszczy Jodłowej, warto pamiętać o ciepłym ubiorze oraz raczkach na oblodzone ścieżki – tutejsze ekstremalne spadki temperatur i lokalne warunki potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych piechurów!
źródła: DobraPogoda24, Weather Spark, Świętokrzyskie Travel