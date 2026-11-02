Grzyb Opieńka. Największy żyjący organizm na Ziemi
Opieńka świetnie nadają się do smażenia na maśle, jako farsz do pierogów i na marynatę. Występują nawet do grudnia. Opieńka jest największym żyjącym organizmem na Ziemi. Zasięg występowania grzybni opieńki ciemnej stwierdzony na podstawie zdjęcia satelitarnego w Blue Mountains w Oregonie wykazały, że zamieranie drzew powodowane przez tego grzyba występuje na powierzchni 900 ha (obszar ok. 1 220 boisk piłkarskich). Analizy genetyczne grzybni wykazały, że jest to jeden gigantyczny osobnik!
Świętokrzyskie. Gdzie na opieńki?
Ten popularny grzyb występuje we wszystkich lasach w regionie świętokrzyskim. Mamy aż 5 gatunków opieniek (północna, maczugowata, żółtotrzonowa, miodowa, ciemna). Naukowcy połączyli je w jedną grupę biologiczną o nazwie opieńka miodowa.
Szukajcie jej w lasach należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, a więc w lasach w okolicach Starachowic, Daleszyc, Pińczowa, Skarżyska czy Suchedniowa.
Jak wygląda opieńka miodowa? Zdjęcia
Gdzie rośnie opieńka miodowa?
Gdy pogoda sprzyja, rośnie wszędzie, nie tylko na pniakach, ale i wyżej na pniach drzew, a także wśród opadłych liści - czytamy na fanpage Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Niestety jej masowe występowanie nie cieszy leśników. Ten dość smaczny grzyb powoduje choroby drzew i zamieranie drzewostanów.
Ciekawostki o opieńce miodowej
- Zbierając opieńki pomagamy w ograniczaniu choroby lasu
- Opieńka rozmnaża się także przez tzw. ryzomorfy, czyli sznury grzybni, które zarażają drzewa
- Mogą mieć nawet 25 metrów długości!
źródło. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Daleszyce