Grzyb Opieńka. Największy żyjący organizm na Ziemi

Opieńka świetnie nadają się do smażenia na maśle, jako farsz do pierogów i na marynatę. Występują nawet do grudnia. Opieńka jest największym żyjącym organizmem na Ziemi. Zasięg występowania grzybni opieńki ciemnej stwierdzony na podstawie zdjęcia satelitarnego w Blue Mountains w Oregonie wykazały, że zamieranie drzew powodowane przez tego grzyba występuje na powierzchni 900 ha (obszar ok. 1 220 boisk piłkarskich). Analizy genetyczne grzybni wykazały, że jest to jeden gigantyczny osobnik!

Świętokrzyskie. Gdzie na opieńki?

Ten popularny grzyb występuje we wszystkich lasach w regionie świętokrzyskim. Mamy aż 5 gatunków opieniek (północna, maczugowata, żółtotrzonowa, miodowa, ciemna). Naukowcy połączyli je w jedną grupę biologiczną o nazwie opieńka miodowa.

Szukajcie jej w lasach należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, a więc w lasach w okolicach Starachowic, Daleszyc, Pińczowa, Skarżyska czy Suchedniowa.

Jak wygląda opieńka miodowa? Zdjęcia

9

Gdzie rośnie opieńka miodowa?

Gdy pogoda sprzyja, rośnie wszędzie, nie tylko na pniakach, ale i wyżej na pniach drzew, a także wśród opadłych liści - czytamy na fanpage Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Niestety jej masowe występowanie nie cieszy leśników. Ten dość smaczny grzyb powoduje choroby drzew i zamieranie drzewostanów.

Ciekawostki o opieńce miodowej

Zbierając opieńki pomagamy w ograniczaniu choroby lasu

Opieńka rozmnaża się także przez tzw. ryzomorfy, czyli sznury grzybni, które zarażają drzewa

Mogą mieć nawet 25 metrów długości!

źródło. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Daleszyce

Quiz tylko dla wyśmienitych grzybiarzy. 14 punktów to mistrzostwo! Pytanie 1 z 14 Mleczaj rydz. Po jego przełamaniu wydziela się mleczko. Jakiego koloru? zielonego pomarańczowego Następne pytanie