To świętokrzyskie miasto przejęło nazwę od wsi. Jak do tego doszło?

Wierzbnik wyciąga rękę po przemysłową część regionu

Sercem i oficjalną siedzibą powiatu iłżeckiego był początkowo Wierzbnik – niewielkie, ubogie miasteczko o tradycyjnej architekturze. Tuż obok niego, wzdłuż obecnej ulicy Piłsudskiego (dawniej Starachowickiej), rozwijała się jednak potęga: bogate i nowoczesne fabryczne Starachowice.

Gdy w listopadzie 1899 roku uruchomiono tam wielki piec i nowoczesną hutę, osada fabryczna zaczęła przypominać tętniące życiem miasto. Wierzbnik, pragnąc zyskać dostęp do ogromnych podatków płaconych przez Zakłady Starachowickie, już od 1917 roku dążył do włączenia fabrycznych terenów w swoje granice. Na drodze stała jednak gmina Styków, która nie chciała oddać swojego najbogatszego źródła dochodów.

Wierzbnik rozwijał się jakby w kierunku zachodnim do Starachowic. Główną ulicą była ulica Starachowicka, która w 1935 roku po śmierci Józefa Piłsudskiego została na jego cześć nazwana ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. I można tak obrazowo powiedzieć, że Wierzbnik wyciągał swoją rękę w kierunku tych Starachowic i Zakładów Starachowickich. Władze miasta Wierzbnika od samego początku, czyli od 1917 roku, dopominały się od władz wyższych włączenia Starachowic do miasta. Chodziło głównie o ogromne podatki, które Zakłady Starachowickie płaciły urzędowi, któremu powinny płacić. Tak się składa, że wówczas Starachowice należały do gminy Styków i oczywiście tej gminie z tych samych powodów jak najbardziej nie zależało, żeby odłączyć od nich Zakłady Starachowickie i włączyć do Wierzbnika - opowiada Paweł Kołodziejski, dyr. Muzeum Przyrody i Techniki.

Burzliwa historia Wierzbnika i Starachowic

Przepychanki trwały przez całe 20 lat i dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej, w styczniu 1939 roku, Minister Spraw Wewnętrznych wydał zarządzenie, w myśl którego tak zwane fabryczne Starachowice miały być włączone do miasta Wierzbnik. Część starachowicka stanowiła wtedy około 10 tysięcy ludzi, a z Wierzbnikiem jako miastem 14 tysięcy, jednak Starachowice były wiele bogatsze od miasta Wierzbnik.

28 marca 1939 roku ten sam Minister Spraw Wewnętrznych wydaje kolejne zarządzenie o zmianie nazwy tego powiększonego miasta. To miało być już nie tylko Wierzbnik, ale Starachowice-Wierzbnik – dwuczłonowa nazwa. I pewnie byśmy się tak nazywali do dzisiaj, gdyby nie to, że okupantom było trudno wypowiedzieć Wierzbnik i to Niemcy tak naprawdę zmienili w 1942 roku nazwę miasta na Starachowice - dodaje Paweł Kołodziejski.

Starachowice bez Wierzbnika w nazwie. Jak do tego doszło?

Od 1945 roku oficjalna nazwa miasta to Starachowice-Wierzbnik, ale w 1949 roku, czyli 10 lat po włączeniu Starachowic do Wierzbnika, zapadła decyzja władz państwowych o kolejnej zmianie nazwy miasta, z powrotem do jednego członu, ale już nie do nazwy Wierzbnik, tylko Starachowic.