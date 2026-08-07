Wsparcie trafiło do sektorów z pozoru odległych – od precyzyjnej obróbki ciężkich metali po tradycyjne przetwórstwo lokalnych warzyw. Łączy je jedno - to silne, rodzinne marki, które od dziesięcioleci budują pozycję województwa świętokrzyskiego.

Precyzja godna zbrojeniówki. Skarżyski ZAMEL stawia na gigantyczne maszyny

Pierwszym z beneficjentów jest Zakład Mechaniczny ZAMEL Sp. z o.o. ze Skarżyska-Kamiennej. To marka z blisko 50-letnią tradycją, która z powodzeniem rozwija swoje unikalne kompetencje już od 1977 roku, mistrzowsko łącząc zebrane doświadczenie z najnowszymi technologiami rynkowymi. Firma specjalizuje się w zaawansowanej obróbce metali oraz produkcji precyzyjnych części i podzespołów. Trafiają one do kluczowych gałęzi przemysłu, w tym maszynowego, zbrojeniowego, budowlanego oraz łożyskowego.Dzięki nowej decyzji o wsparciu, firma zrealizuje wartą 2,3 mln złotych inwestycję, która pozwoli na znaczący krok technologiczny naprzód. W planach jest zakup:

nowoczesnego, frezarskiego centrum obróbczego CNC dedykowanego do pięcioosiowej obróbki detali wielkogabarytowych,

zaawansowanej suwnicy natorowej.

Projekt ten pozwoli firmie zwiększyć moce produkcyjne, utworzyć jedno nowe stanowisko pracy oraz utrzymać 20 dotychczasowych etatów. Maksymalna wartość pomocy publicznej dla ZAMEL-u wyniesie 1,61 mln złotych, co oznacza maksymalne wsparcie pokrywające aż 70 proc. kosztów kwalifikowanych przewidzianych dla małego przedsiębiorcy.

Autor: SSE Starachowice/ Materiały prasowe Tradycja, nowoczesność i miliony na rozwój. Jak świętokrzyskie firmy rodzinne zyskują potężny impuls?

Tradycyjne kiszonki w nowoczesnym wydaniu. Megawita podbija rynek

Drugim beneficjentem wsparcia została firma Megawita Maciej Małkiewicz z miejscowości Drygulec w powiecie opatowskim. To rodzinne przedsiębiorstwo z blisko 30-letnią tradycją, dobrze znane miłośnikom zdrowej, ekologicznej żywności. Megawita słynie z tradycyjnych przetworów warzywnych, takich jak kapusta kiszona, ogórki kiszone, różnorodne surówki, soki z kiszonych warzyw, a także zyskujące ogromną popularność kimchi. Cała produkcja opiera się na naturalnych surowcach pozyskiwanych bezpośrednio z Wyżyny Sandomierskiej oraz na sprawdzonych recepturach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Inwestycja Megawity opiewa na kwotę 320 tys. złotych i skupi się na technologicznym usprawnieniu procesu pakowania gotowych produktów – kluczowym elementem projektu będzie zakup nowoczesnej maszyny do pakowania kiszonek. To wdrożenie pozwoli firmie na zachowanie najwyższej jakości wyrobów oraz stabilne utrzymanie 22 dotychczasowych miejsc pracy. Maksymalna pomoc publiczna przyznana przedsiębiorstwu wyniesie 224 tys. zł, co również pokrywa 70 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Autor: SSE Starachowice/ Materiały prasowe Tradycja, nowoczesność i miliony na rozwój. Jak świętokrzyskie firmy rodzinne zyskują potężny impuls?

Głos z zarządu. Małe i średnie przedsiębiorstwa napędzają region

Przekazanie decyzji bezpośrednio w halach produkcyjnych było okazją do podsumowania roli, jaką małe firmy rodzinne odgrywają w rozwoju województwa świętokrzyskiego. Michał Godowski, Prezes Zarządu SSE „Starachowice” S.A., podkreśla wagę tych wydarzeń

Każda nowa decyzja o wsparciu to konkretna inwestycja, nowe możliwości rozwoju przedsiębiorstw i impuls dla lokalnej gospodarki. Cieszy nas, że z instrumentów Polskiej Strefy Inwestycji coraz chętniej korzystają również małe, rodzinne firmy, które od lat budują potencjał gospodarczy naszego regionu. Naszą rolą jest towarzyszenie przedsiębiorcom na każdym etapie procesu inwestycyjnego i tworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi biznesu.

Z kolei Sylwester Kwiecień, Członek Zarządu SSE „Starachowice” S.A., zwraca uwagę na uniwersalność i szeroką dostępność programu wsparcia.

Polska Strefa Inwestycji jest narzędziem dostępnym dla przedsiębiorców z różnych branż i na każdym etapie rozwoju. Dzisiejsze decyzje pokazują, że również niewielkie, rodzinne firmy mogą skutecznie korzystać z tego instrumentu, inwestując w nowoczesne technologie, zwiększenie mocy produkcyjnych czy rozwój oferty.

Kwiecień dodał również, że wręczanie decyzji w samych zakładach pozwala najlepiej dostrzec autentyczne zaangażowanie i przedsiębiorczość, które stoją za sukcesem tych marek.

Polska Strefa Inwestycji – szansa dla Twojego biznesu

Polska Strefa Inwestycji to program stworzony po to, aby wspierać rozwój firm poprzez zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Ostateczna wysokość ulgi podatkowej jest ściśle powiązana z wartością realizowanego projektu, jego fizyczną lokalizacją oraz wielkością danego przedsiębiorstwa.Warto wiedzieć, że na obszarze województwa świętokrzyskiego (jedynym wyłączeniem jest tu powiat jędrzejowski) oraz w sąsiadujących powiatach: puławskim, szydłowieckim, przysuskim i radomskim, rolę oficjalnego zarządzającego strefą pełni Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.. Przedsiębiorcy planujący rozwój mogą liczyć na pełne i profesjonalne wsparcie ekspertów strefowych – od wstępnej analizy opłacalności, poprzez formalne przygotowanie wniosków, aż po rozliczenie całej inwestycji.