Tragedia w miejscowości Sarnówek. 19-latka potrąciła rowerzystę, służby prowadzą czynności

Śmiertelne potrącenie w miejscowości Sarnówek

Na drodze w miejscowości Sarnówek (powiat ostrowiecki) doszło do dramatycznego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że doszło tam do zderzenia samochodu osobowego marki Volkswagen z rowerzystą. Pojazdem kierowała 19-letnia kobieta.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że około godziny 16:30 doszło do zderzenia Volkswagena, którym kierowała 19-letnia kobieta, z rowerzystą. Kobieta jechała w kierunku miejscowości Sienno. Niestety, pomimo reanimacji nie udało się uratować życia rowerzysty, mężczyzna zginął na miejscu” – poinformowała Ewelina Wrzesień, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Autor: KPP Ostrowiec Świętokrzyski/ Materiały prasowe Tragiczny wypadek w Sarnówku. Nie żyje rowerzysta, na miejscu pracują służby

Utrudnienia w ruchu. Droga zablokowana, wprowadzono ruch wahadłowy

Na miejscu zdarzenia pracują służby. Odbywają się czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku oraz wyjaśnianiem jego dokładnych okoliczności.

Kierowcy poruszający się tą trasą muszą liczyć się z utrudnieniami.

„Ruch na drodze odbywa się obecnie wahadłowo” – przekazała Ewelina Wrzesień, oficer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim.