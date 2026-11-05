Tragedia w miejscowości Sarnówek. 19-latka potrąciła rowerzystę, służby prowadzą czynności

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-11-05 18:54

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Sarnówek w powiecie ostrowieckim. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z rowerzystą życie stracił mężczyzna. Ruch na drodze odbywa się wahadłowo.

Leżący rower przy drodze zabezpieczonej pachołkami. W tle radiowóz. O wypadku w Sarnówku czytaj w Eska Starachowice.
Autor: KPP Ostrowiec Świętokrzyski/ Materiały prasowe Tragiczny wypadek w Sarnówku. Nie żyje rowerzysta, na miejscu pracują służby

Śmiertelne potrącenie w miejscowości Sarnówek

Na drodze w miejscowości Sarnówek (powiat ostrowiecki) doszło do dramatycznego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że doszło tam do zderzenia samochodu osobowego marki Volkswagen z rowerzystą. Pojazdem kierowała 19-letnia kobieta.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że około godziny 16:30 doszło do zderzenia Volkswagena, którym kierowała 19-letnia kobieta, z rowerzystą. Kobieta jechała w kierunku miejscowości Sienno. Niestety, pomimo reanimacji nie udało się uratować życia rowerzysty, mężczyzna zginął na miejscu” – poinformowała Ewelina Wrzesień, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Tragiczny wypadek w Sarnówku. Nie żyje rowerzysta, na miejscu pracują służby
Autor: KPP Ostrowiec Świętokrzyski/ Materiały prasowe Tragiczny wypadek w Sarnówku. Nie żyje rowerzysta, na miejscu pracują służby

Utrudnienia w ruchu. Droga zablokowana, wprowadzono ruch wahadłowy

Na miejscu zdarzenia pracują służby. Odbywają się czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku oraz wyjaśnianiem jego dokładnych okoliczności.

Kierowcy poruszający się tą trasą muszą liczyć się z utrudnieniami.

Ruch na drodze odbywa się obecnie wahadłowo” – przekazała Ewelina Wrzesień, oficer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

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