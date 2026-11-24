To właśnie w Staszowie, w Żywym Muzeum Bombki i ścieżce edukacyjnej, odwiedzający mogą na własne oczy zobaczyć tysiące wyjątkowych, bezcennych eksponatów oraz poznać od podstaw proces powstawania tych kruchych ozdób.

Żywe Muzeum Bombki. Spotkanie z kunsztem rzemieślniczym w Staszowie

Żywe Muzeum Bombki wraz ze ścieżką edukacyjną "Krótka historia szkła oraz jak się wykonuje bombki dekoracyjne" są dostępne dla zwiedzających przez niemal cały rok. Pomysłodawcami przedsięwzięcia są Lucyna i Mariusz Gozdkowie.

W muzeum można podziwiać zarówno bombki, które gościły w domach naszych babć i prababć, jak i nowoczesne wzory, a nawet ozdoby z nietypowymi kształtami, często tworzone na indywidualne zamówienie. Na ścieżce edukacyjnej można także zobaczyć eksponaty pochodzące nawet z 1943 roku.

Zobaczcie w galerii staszowskie bombki

15

Tajniki produkcji. Jak powstaje ręcznie robiona szklana bombka?

Fabryka Bombek GMC w Staszowie słynie z ręcznego wykonywania wszystkich ozdób przy użyciu tradycyjnych metod. Proces tworzenia jest złożony i wymaga niebywałej precyzji, pasji i talentu.

Zwiedzający mogą prześledzić wszystkie etapy produkcji szklanych bombek:

Dmuchanie szkła (Formowanie): Proces rozpoczyna się od rurek szklanych wysokiej jakości. Szkło jest rozgrzewane do temperatury około 1000°C, aby stało się plastyczne. Następnie dmuchacz, wdmuchując powietrze w rozgrzaną rurkę, formuje idealne kuliste kształty lub bardziej fantazyjne bombki figurki przy użyciu metalowych form. Srebrzenie (Nadawanie blasku): Kiedy szklana forma ostygnie, następuje proces srebrzenia od wewnątrz. Do każdej bombki wlewa się azotan srebra, który osadza się na wewnętrznych ściankach. Dzięki temu zabiegowi bombka nabiera wewnętrznego blasku i mieni się światłem, odbijając lampki choinkowe jak lustra. Srebrzenie od wewnątrz wyróżnia polskie bombki od ozdób produkowanych masowo Lakierowanie i Dekorowanie: Następnie bombki trafiają do pracowni artystycznej. Dekoratorzy nanoszą farby, lakiery, kolory oraz bogate zdobienia. Końcowy etap to nakładanie brokatu, cekinów, koralików i perełek, które dodają ozdobom wyjątkowego, świątecznego charakteru.

Warsztaty malowania bombek. Pamiątka na lata

Jedną z największych atrakcji, szczególnie dla dzieci i grup zorganizowanych, jest możliwość wzięcia udziału w warsztatach z malowania i zdobienia bombek pod okiem dekoratorki. Własnoręcznie udekorowana ozdoba staje się wspaniałą pamiątką na lata lub idealnym prezentem dla bliskiej osoby.

Całe zwiedzanie zakładu produkcyjnego wraz z warsztatami trwa maksymalnie dwie godziny. Po zakończeniu zwiedzania fabryki, turyści mogą odwiedzić sklep firmowy, oferujący niepowtarzalne szklane bombki choinkowe.

Staszów jest więc miejscem, gdzie magia świąt jest tworzona ręcznie, dzień po dniu, stanowiąc ważny element polskiej tradycji rzemieślniczej.

Jakie atrakcje zobaczymy ponadto w Staszowie?

Staszów i jego okolice oferują różnorodne atrakcje, zarówno zabytkowe, jak i przyrodnicze.

Zabytki i Architektura w Staszowie

Rynek z Ratuszem: Historyczne centrum miasta z klasycystycznym Ratuszem z XVIII wieku, który jest architektoniczną wizytówką Staszowa. Rynek ma renesansowy układ i otoczony jest murowanymi kamienicami z XVIII wieku.

Historyczne centrum miasta z klasycystycznym Ratuszem z XVIII wieku, który jest architektoniczną wizytówką Staszowa. Rynek ma renesansowy układ i otoczony jest murowanymi kamienicami z XVIII wieku. Kościół pw. św. Bartłomieja : Cenny zabytek, gotycka świątynia z 1342 roku, wielokrotnie przebudowywana. Warta uwagi jest dobudowana do niej renesansowa Kaplica Matki Boskiej Różańcowej (zwana też Tęczyńskich) z lat 1610-1625.

: Cenny zabytek, gotycka świątynia z 1342 roku, wielokrotnie przebudowywana. Warta uwagi jest dobudowana do niej renesansowa Kaplica Matki Boskiej Różańcowej (zwana też Tęczyńskich) z lat 1610-1625. Dzwonnica przy kościele św. Bartłomieja (XIX w.).Pomnik im. Tadeusza Kościuszki na Rynku.

Przyroda i Rekreacja

Zalew Chańcza : Duży zbiornik wodny w pobliżu Staszowa, popularne miejsce do rekreacji, żeglarstwa, kąpieli i wędkowania.

: Duży zbiornik wodny w pobliżu Staszowa, popularne miejsce do rekreacji, żeglarstwa, kąpieli i wędkowania. Kamieniołom w Smerdynie oraz Skałki i Jaskinia Staszowska.

QUIZ. Znasz Świętokrzyskie? Odpowiedz, co znajduje się na zdjęciu. Potrafisz rozpoznać to miejsce? Pytanie 1 z 10 W jakiej miejscowości znajdują się rowerzyści na zdjęciu? Bodzentyn Busko-Zdrój Nowa Słupia Bieliny Następne pytanie