Uratowali 23-latka. Policjanci ze Starachowic wyróżnieni przez Komendanta Wojewódzkiego
Do zdarzenia doszło 14 marca na terenie powiatu starachowickiego. Zdecydowane działania starszych posterunkowych Dawida Kozieła oraz Sandry Urban, zapobiegły tragedii. Policjanci, wykazując się opanowaniem i wysokim poziomem wyszkolenia, podjęli natychmiastowe czynności, które okazały się kluczowe dla zdrowia i życia 23-letniego poszkodowanego.
W uznaniu ich profesjonalizmu oraz zaangażowania insp. Zbigniew Nowak zaprosił funkcjonariuszy do siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Podczas spotkania w swoim gabinecie podkreślił, że ich postawa stanowi przykład właściwego wykonywania obowiązków służbowych oraz potwierdza, jak istotną rolę odgrywa szybka i zdecydowana reakcja policjantów w sytuacjach zagrożenia życia. Komendant Wojewódzki wyraził słowa uznania za ich wzorową służbę, podkreślając jednocześnie, że takie działania budują zaufanie społeczne do Policji oraz wzmacniają poczucie bezpieczeństwa obywateli - informuje KWP w Kielcach.
Spotkanie, w którym uczestniczył także Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach insp. Zbigniew Wilk było okazją do osobistych gratulacji oraz podziękowań za trud i poświęcenie, jakie funkcjonariusze każdego dnia wkładają w realizację swoich obowiązków.
Uratowali życie 23-latka. Podziękowania dla policjantów ze Starachowic. Zdjęcia
Starachowiccy policjanci uratowali życie 23-latka
Przypomnijmy, że policjanci przyjechali do leżącego na trawniku 23-latka. Z relacji świadków wynikało, że w pewnym momencie mężczyzna stracił przytomność i przestał oddychać.
Leżący na trawniku 23-latek skarżył się na uraz nogi oraz bardzo silny ból w klatce piersiowej. Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. W pewnym momencie mężczyzna stracił przytomność i przestał oddychać. Sytuacja zrobiła się była bardzo poważna. Policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo – oddechowej nieprzytomnego. Po kilkudziesięciu sekundach przywrócili oddech 23-latkowi. Następnie policjanci ułożyli mężczyznę w pozycji bezpiecznej i do czasu przyjazdu załogi pogotowia kontrolowali jego funkcje życiowe - informował nas wówczas Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.