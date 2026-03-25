Urodziła się w starachowickim Domu Kultury i mieszkała tam ponad 20 lat

Elżbieta Styczeń, córka Tadeusza Suchodolskiego, jednego ze współzałożycieli starachowickiego Zespołu Pieśni i Tańca (obecnie "Starachowianie") przyszła na świat w 1955 roku, urodziła się w budynku Zakładowego Domu Kultury (obecnie Park Kultury). Posłuchajcie jak wspomina tamten czas.

i Autor: Elżbieta Styczeń/ Archiwum prywatne

i Autor: Elżbieta Styczeń/ Archiwum prywatne

i Autor: Elżbieta Styczeń/ Materiały prasowe

Tak też się stało, bo do dziś kierownikiem artystycznym, choreografem i prowadzącą zajęcia jest Małgorzata Wyderska - wieloletnia tancerka i solistka zespołu 'Starachowianie".

„Starachowianie” to jedna z najdłużej działających w Starachowicach formacji artystycznych, która na scenach tańczy od ponad 30 lat. W gronie założycieli i opiekunów tworzących zespół byli wybitni choreografowie, muzycy i animatorzy kultury, m.in. Tadeusz Suchodolski, Janusz Dąbrowski, Henryk Bartosik, Jerzy Kopeć. Większość członków zespołu wywodzi się z założonego w 1954 roku Zespół Pieśni i Tańca „Starachowianie” przy Zakładowym Domu Kultury, a zmieniając w 1991 roku formułę działalności przyjął nazwę „Teatr Muzyczny nad Kamienną” i otrzymał swoją siedzibę w Domu Nauczyciela dzięki staraniom Krzysztofa Pecelta. Następnie kontynuował swoją działalność w Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej dzięki przychylności Ryszarda Wróbla. Potem powrócił do dawnego budynku ZDK - Starachowickiego Centrum Kultury, obecnie Parku Kultury w Starachowicach. W 2010 roku Zespół powrócił do swojej pierwotnej nazwy Teatr Muzyczny nad Kamienną „Starachowianie”. W repertuarze zespołu znajdują się układy choreograficzne tańców narodowych i ludowych oraz obrazki sceniczne związane z folklorem miejskim i biesiadnym. Obecnie „Starachowianie” to ponad 20 osób - zarówno tych pamiętających pierwszy skład, jak i zupełnie nowych, którzy dopiero rozpoczęli swą przygodę z tańcem. Kierownikiem artystycznym, choreografem i prowadzącą zajęcia jest Małgorzata Wyderska - wieloletnia tancerka i solistka zespołu.

