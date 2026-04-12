Klucz do sukcesu. Słońce i unikalne wody siarczkowe

Dlaczego Busko-Zdrój wygrało w rankingu? To wynik unikalnego połączenia mikroklimatu i naturalnych surowców leczniczych.

Rekord Słoneczny i Łagodny Mikroklimat: Busko-Zdrój jest znane z tego, że słońce świeci tu przez około 1600 godzin w roku, co stanowi absolutny rekord wśród polskich uzdrowisk. Kurort szczyci się także najwyższą średnią roczną temperaturą. Ten łagodny mikroklimat jest uznawany za sprzyjający rekonwalescencji już od XIX wieku, zapewniając idealne warunki do odpoczynku i regeneracji. Złoża Wód Siarczkowych: Prawdziwym znakiem firmowym Buska są unikalne w skali Europy złoża wód siarczkowych.Wody te są stosowane zarówno w leczniczych kąpielach, jak i kuracjach pitnych. Wykazują działanie przeciwzapalne, odtruwające i regeneracyjne, a także obniżają poziom cholesterolu i cukru we krwi. Wykorzystuje się je w terapii chorób układu krążenia, schorzeń reumatologicznych, ortopedyczno-urazowych, a nawet problemów trawiennych czy otyłości.

Współczesne sanatoria w Busku łączą tradycyjne zabiegi z nowoczesnymi metodami rehabilitacji, takimi jak fizjoterapia czy krioterapia, oferując kompleksową kurację. Uzdrowisko skutecznie leczy i rehabilituje schorzenia: reumatologiczne, neurologiczne, kardiologiczne oraz ortopedyczno–urazowe i dermatologiczne.

Atrakcje uzdrowiska. Od tężni po Aleję Gwiazd

Busko-Zdrój zachwyca również architekturą i licznymi atrakcjami turystycznymi, idealnymi dla miłośników aktywnego wypoczynku i sztuki.

Park Zdrojowy i Tężnia Solankowa. Park Zdrojowy to zielone serce Buska-Zdroju, cieszące kuracjuszy od XIX wieku. Uwagę przykuwają piękne drzewa liściaste. Na terenie parku znajduje się tężnia solankowa – jedna z największych i najnowocześniejszych w Polsce. Ma ona kształt okręgu o średnicy 72 metrów, składa się z dwóch pierścieni z tarniny i fontanny mgielnej. Można z niej podziwiać panoramę miasta z tarasu widokowego. Tuż obok tężni jest także atrakcja dla dzieci – piracki plac zabaw. Sanatorium Marconi i Dziedzictwo Architektoniczne. Nieopodal parku wznosi się słynne Sanatorium Marconi, będące reprezentacyjnym budynkiem dawnych Łazienek. Zaprojektowany przez włoskiego architekta Henryka Marconiego, służy kuracjuszom od 1836 roku. Budynek, inspirowany architekturą starożytnego Rzymu, zachwyca monumentalną bryłą. Kuracji w Sanatorium Marconi dopełnia wizyta w pijalni wód leczniczych. W środku warte uwagi są posągi Orfeusza i Eurydyki oraz Sala Koncertowa, miejsce wydarzeń kulturalnych. Kultura i Muzyka Aleja Gwiazd. Busko-Zdrój, podobnie jak Międzyzdroje, ma swoją Aleję Gwiazd. Powstała ona dla upamiętnienia artystów, którzy występowali na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. Krystyny Jamroz, odbywającym się tu co roku. Na odlanych z brązu „Słoneczkach” można znaleźć nazwiska takie jak Krzysztof Penderecki, Krzesimir Dębski czy Bogusław Kaczyński. Perły Architektury i Historia. Warto odwiedzić Kościół św. Leonarda, uznawany za prawdziwą perłę drewnianej architektury regionu, zbudowany w 1699 roku z drewna modrzewiowego. Inną atrakcją jest symboliczny Pomnik Leszka Czarnego przy Alei Adama Mickiewicza. Książę ten nadał Busku prawa miejskie w 1287 roku.

Pierwsza edycja naszego rankingu pokazała, że Polacy szczególnie cenią sobie kurorty z tradycjami, które przyciągają kuracjuszy od dziesiątek czy wręcz setek lat. A zarazem te położone na terenach górskich i podgórskich – miejsca, gdzie natura, infrastruktura uzdrowiskowa i atmosfera małych miasteczek tworzą spójną całość. To dowód na to, że coraz chętniej szukamy spokoju w otoczeniu lasów, gór i źródeł mineralnych. Ale też cenimy sobie komfort i nowoczesne udogodnienia. Rozwój oferty hotelowej w zwycięskich miejscowościach sprawia, że stają się one atrakcyjnym celem podróży nie tylko dla kuracjuszy odwiedzających sanatoria, ale też turystów szukających różnych dróg ucieczki od codzienności: od weekendowego relaksu po pełen regeneracji wypoczynek – mówi Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist.

Wypoczynek i Adrenalina

Busko-Zdrój oferuje również atrakcje dla rodzin i miłośników mocniejszych wrażeń:

Park Linowy „Małpi Gaj”. Funkcjonuje od 2021 roku i posiada 100 przeszkód na 10 trasach o różnym stopniu trudności. Jedną z największych atrakcji jest stanowisko do swobodnych skoków z 8 metrów.

Busko-Zdrój jest również doskonałą bazą wypadową do zwiedzania malowniczego Ponidzia i okolic województwa świętokrzyskiego. W promieniu krótkiej jazdy samochodem znajdują się:

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (zbiór czasomierzy, trzecie na świecie po Chicago i Oxfordzie)

(zbiór czasomierzy, trzecie na świecie po Chicago i Oxfordzie) Pińczów (z Kaplicą św. Anny, renesansową synagogą i strzeżonym zalewem)

(z Kaplicą św. Anny, renesansową synagogą i strzeżonym zalewem) Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (dom kultowego Koziołka Matołka)

(dom kultowego Koziołka Matołka) Dzwonnica w Wiślicy (średniowieczna budowla z XV wieku, ufundowana przez Jana Długosza)

Busko-Zdrój to idealne miejsce na prozdrowotny wypoczynek. Jak wynika z rankingu Travelist, jego połączenie wyjątkowego klimatu, unikalnych wód leczniczych i bogatej oferty kulturalnej i rekreacyjnej sprawiło, że kurort z województwa świętokrzyskiego jest numerem jeden w Polsce.

Oferta wypoczynkowa Buska-Zdrój

Obiekty Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. oferują różne standardy i opcje pobytów, w tym lecznicze i rekreacyjne. Wśród sanatoriów znajdują się m.in.: Sanatorium MARCONI, Uzdrowiskowy Szpital KRYSTYNA, Specjalistyczny Szpital GÓRKA, Willa CYPRYS. Ceny pobytów leczniczych w sezonie (od 15 kwietnia do 14 października) zaczynają się od 340 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym z łazienką w Willi Zielonej/Mikołaju, dochodząc do 1 200 zł za apartament dla dwóch osób w Marconi lub Krystynie.

TOP 10 uzdrowisk w Polsce w/g Travelist

Busko-Zdrój (21.52% głosów) Muszyna (17.32% głosów) Krynica-Zdrój (14.00% głosów) Kołobrzeg (11.55% głosów) Świnoujście (10.28% głosów) Nałęczów (9.75% głosów) Polanica-Zdrój (9.63% głosów) Szczawnica (8.06% głosów) Szczawno-Zdrój (7.17% głosów) Kudowa-Zdrój (6.70% głosów)