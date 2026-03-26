Królewska noc w drodze pod Grunwald

Najstarsza datowana wiadomość o Bliżynie pochodzi z zapisu Jana Długosza, który odnotował niezwykłe wydarzenie w diariuszu podróży króla Władysława Jagiełły. Monarcha, podążając z Krakowa pod Grunwald, nocował w Bliżynie z 21 na 22 czerwca 1410 roku. Prawdopodobnie gościł u swojego dworzanina, Piotra Szafrańca z Pieskowej Skały. Co ciekawe, Jagiełło powrócił w te strony raz jeszcze, odwiedzając miejscowość w 1419 roku.

Sama nazwa miejscowości również wiąże się z legendą. Według podań św. Jacek Odrowąż podczas pielgrzymki na Święty Krzyż miał rzec: „... bliżej stąd niż dalej...”, co dało początek nazwie Bliżyn.

Raj dla grzybiarzy i miłośników puszczy

Dziś Bliżyn przyciąga nie rycerstwo, a rzesze pasjonatów leśnych wędrówek. Gmina charakteryzuje się imponującą lesistością na poziomie 67,4%. Powierzchnia lasów ogółem wynosi tu aż 9522 ha.

Dla osób szukających wrażeń niczym z dawnej puszczy obowiązkowym punktem jest Rezerwat Świnia Góra. To miejsce pozwala wyobrazić sobie, jak przed wiekami wyglądała nietknięta ludzką ręką Świętokrzyska Puszcza. W rezerwacie rosną:

ponad 200-letnie jodły

dęby, modrzewie, sosny i buki

rzadkie gatunki roślin, takie jak podkolan biały czy czosnek niedźwiedzi.

Duża ilość martwego drewna i naturalny charakter lasu sprawiają, że okolice te są doskonałym ekosystemem, który co roku obfituje bogactwem owoców runa leśnego.

Co warto zobaczyć w Bliżynie?

Oprócz historii Jagiełły i pięknych lasów Bliżyn oferuje unikalne zabytki i nowoczesne miejsca rekreacji:

Zalew Bliżyński: Nowoczesny zbiornik na rzece Kamiennej o powierzchni ponad 10 hektarów. Turystów przyciąga piaszczysta plaża, molo o długości 150 metrów, promenada z ławkami oraz amfiteatr „Zameczek” (Pałac Platerów): Neogotycki obiekt z XIX wieku z charakterystyczną wieżyczką i basztą zakończoną blankami. Obecnie mieści się tu Gminny Ośrodek Kultury Zabytki architektury drewnianej: Modrzewiowa kaplica św. Zofii z 1818 roku, wzniesiona na planie wydłużonego ośmiokąta. W miejscowości znajduje się również neogotycki kościół św. Ludwika zbudowany z kamienia ciosowego Tradycje ludowe: Wieś Rędocin to znany ośrodek garncarstwa, gdzie warsztaty wytwarzające tradycyjne gliniane naczynia działają nieprzerwanie od XIX wieku.

Jak dojechać?

Bliżyn jest świetnie skomunikowany. Przebiega przez niego droga krajowa nr 42. Do miejscowości można dotrzeć również komunikacją autobusową ze Skarżyska-Kamiennej (trasy m.in. przez Bugaj i Płaczków). Przez gminę prowadzą liczne szlaki turystyczne, w tym Zielony Szlak Pieszy prowadzący z Bliżyna aż do słynnego Dębu Bartek w Zagnańsku.

