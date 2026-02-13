Różowa aura i integracja klas

Szkolna codzienność przy ulicy Szkolnej 12 na chwilę ustąpiła miejsca radosnemu świętowaniu. W programie wydarzenia znalazły się liczne konkursy oraz oprawa muzyczna, które zaangażowały młodzież do wspólnej zabawy. Najważniejszym aspektem dnia była jednak integracja uczniów ze wszystkich klas, co pozwoliło na budowanie pozytywnych relacji w całej społeczności szkolnej.

Szkoła to nie tylko nauka

Wydarzenia takie jak Walentynki wpisują się w statutowe cele liceum, które obok wysokiego poziomu nauczania, stawia na wspieranie rozwoju społecznego i osobowościowego uczniów. Samorząd Uczniowski, korzystając ze swoich uprawnień do organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej, aktywnie dba o to, by życie w „Staszicu” było barwne i pełne inicjatyw.

Obok Walentynek, szkoła regularnie organizuje inne wydarzenia integrujące, takie jak:

Dzień Języków Obcych ,

, Tydzień Kultury Języka ,

, Przegląd Małych Form Teatralnych

Walentynki 2026 w II LO. Zobacz zdjęcia

18

Pozytywne emocje w szkolnych murach

Tegoroczne święto zakochanych udowodniło, że uczniowie II LO potrafią znakomicie łączyć obowiązki edukacyjne z umiejętnością wspólnej zabawy. Jak podkreślają obserwatorzy życia szkoły, różowy wystrój i radosna atmosfera były najlepszym dowodem na to, że szkolne mury mieszczą w sobie bardzo dużo pozytywnych emocji. Inicjatywa ta pokazała, jak ważna dla młodych ludzi jest przestrzeń do wyrażania życzliwości i budowania koleżeńskich więzi.