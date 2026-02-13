Kolej Dużych Prędkości w Gminie Brody

Inwestycja bezpośrednio dotknie mieszkańców Gminy Brody – odcinek przebiegający przez jej teren (m.in. przez miejscowości Bór Kunowski i Klepacze) będzie liczył około 7 kilometrów.

To świetna wiadomość. Zwłaszcza w kontekście tego, jak szybko będzie można się przemieścić tzw. kolejami dużych prędkości z naszego terenu do większych ośrodków, w tym m.in. Radomia. Usprawni to transport mieszkańcom tej części regionu – mówi Wójt Gminy Brody, Ernest Kumek.

Prędkość i nowoczesna technologia

Projektowana linia nr 84 będzie dostosowana do ruchu mieszanego, co oznacza korzyści zarówno dla pasażerów, jak i sektora logistycznego:

Pociągi pasażerskie: rozwiną prędkość do 250 km/h, drastycznie skracając czas przejazdu między Polską centralną a południowo-wschodnią.

Pociągi towarowe: będą mogły poruszać się z prędkością do 120 km/h.

Infrastruktura: system sterowania ruchem zostanie oparty na nowoczesnym standardzie ETCS.

Inwestycja to nie tylko tory, ale całe zaplecze techniczne i pasażerskie. W planach ujęto:

Nowe przystanki: Radom Południe, Gębarzów, Skaryszew, Walentynów oraz Iłża.

Gospodarka: Budowa terminalu intermodalnego w Skaryszewie.

Utrzymanie: Powstanie bazy utrzymania w rejonie stacji Bór Kunowski, powiązanej z bocznicą w Zębcu.

Od stacji Radom Główny linia prowadzić będzie na południe w śladzie linii kolejowej nr 8. Następnie kierować się będzie na południowy wschód w stronę Skaryszewa (od zachodu) oraz Iłży (od wschodu). Na dalszym odcinku trasa biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 9 i łączy się z linią kolejową nr 25 w rejonie Kunowa.

Co zdecydowało o wyborze trasy?

Decyzja o wyborze konkretnego wariantu została poprzedzona wielokryterialnymi analizami. Pod uwagę wzięto nie tylko kwestie techniczne i ruchowe, ale także uwarunkowania przyrodnicze oraz głos mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców zebrany podczas konsultacji społecznych.

Obecnie prace koncentrują się na przygotowaniu dokumentacji środowiskowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowane jest na pierwszą połowę 2026 roku.