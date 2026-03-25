Regionalne jarmarki wielkanocne w Świętokrzyskiem! Weekend 28-29 marca

Święta tuż-tuż! Domowe wędliny, tradycyjne baby i ręcznie plecione palmy czekają na Was w całym regionie. Przed nami najważniejszy weekend przed Wielkanocą, a świętokrzyskie rynki i domy kultury wypełnią się gwarem wystawców oraz zapachem świeżego chrzanu. To idealny moment, by uzupełnić zapasy na świąteczny stół i znaleźć niepowtarzalne dekoracje, których nie dostaniecie w żadnym markecie. Od Buska-Zdroju, przez Chmielnik, aż po Ostrowiec Świętokrzyski – przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wydarzeń, które odbędą się w dniach 28–29 marca 2026 roku. Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy bije serce tradycji!

Kielecki Jarmark Wielkanocny

Na mieszkańców będą czekały stragany z lokalnymi przysmakami, rękodzieło przygotowane przez szkoły i przedszkola oraz atrakcje takie jak malowanie gigantycznych pisanek. Będzie to doskonała okazja, aby poczuć klimat zbliżających się Świąt Wielkanocnych i spędzić czas wśród wiosennych inspiracji.

Gdzie? Rynek w Kielcach.

Sobotnie wydarzenia rozpoczną się od ważnego akcentu edukacyjnego. W ramach akcji Purple Day, organizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Salutem”, Rynek rozkwitnie odcieniami fioletu. Wydarzenie odbywa się z okazji Międzynarodowego Dnia Epilepsji.

Ćmielów. Jarmark na Porcelanowym Rynku

W samym sercu Ćmielowa zapowiada się niezwykle "estetyczne" wydarzenie.

Co w programie: Szeroki wybór produktów od regionalnych twórców. Obok tradycyjnych wypieków i potraw wielkanocnych, będzie można kupić naturalne kosmetyki, wyroby ekologiczne oraz artykuły dekoracyjne i upominki.

Solec-Zdrój. Kiermasz Świąteczny na Deptaku

Uzdrowiskowy klimat Solca-Zdroju sprzyja niespiesznym zakupom.

Co w programie: Na stoiskach będzie można znaleźć m.in. rękodzieło, ozdoby świąteczne, regionalne produkty oraz różnorodne dekoracje i upominki inspirowane tradycją wielkanocną.

Ostrowiec Świętokrzyski. Wielkanocny Ryneczek

To będzie prawdziwe centrum wydarzeń dla całych rodzin. Rynek w Ostrowcu wypełni się atrakcjami od rana do popołudnia.

W programie: Konkurs na najpiękniejszą palmę i jajko "po świętokrzysku", stoiska KGW z domowymi wyrobami oraz warsztaty plastyczne i zielarskie (aromaty herbaty).

Konkurs na najpiękniejszą palmę i jajko "po świętokrzysku", stoiska KGW z domowymi wyrobami oraz warsztaty plastyczne i zielarskie (aromaty herbaty). Dla dzieci: Wielkanocna fotobudka, animacje "Ceremonia przebudzenia wiosny" oraz terenowe poszukiwanie wielkanocnego zajączka.

Wąchock: Jarmark Cudów

Tereny rekreacyjne w Wąchocku zamienią się w ogromne targowisko, gdzie "tradycja spotyka się z humorem".

Co w programie: To coś więcej niż kiermasz – znajdziesz tu antyki, pchli targ oraz wyprzedaż garażową.

To coś więcej niż kiermasz – znajdziesz tu antyki, pchli targ oraz wyprzedaż garażową. Specjały: Na stoiskach pod hasłem "mydło i powidło" kupisz rękodzieło, smakołyki, a nawet tradycyjny groch z kapustą.

Połaniec: V Jarmark Wielkanocny

Plac przed kościołem MB Wspomożenia Wiernych w Połańcu. W programie: Kiermasz ozdób i rękodzieła, a o godz. 12:00 rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”.

Skarżysko-Kamienna: Jarmark Wielkanocny

Miejskie Centrum Kultury (MCK). W programie: Bogata oferta wystawców z regionu – od tradycyjnych potraw po unikalne dekoracje świąteczne.

Staszów: Jarmark Wielkanocny

Park Miejski im. Adama Bienia w Staszowie. W programie: Prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych produktów i występy artystyczne, które wprowadzą mieszkańców w świąteczny nastrój.

Końskie: Wielkanocny Kiermasz

Dom Kultury w Końskich (zespół pałacowo-parkowy). W programie: Stoiska z palmami, pisankami i produktami regionalnymi. To doskonała okazja, by kupić wszystko, co potrzebne na wielkanocny stół prosto od producentów.

Busko-Zdrój: Kiermasz na Placu Zwycięstwa

Plac Zwycięstwa w Busku-Zdroju. W programie: Kiermasz artykułów świątecznych i rękodzieła. To idealna okazja, by w samym centrum uzdrowiska zaopatrzyć się w stroiki, pisanki i regionalne przysmaki od lokalnych twórców.

Chmielnik: Jarmark Wielkanocny

Rynek w Chmielniku. W programie: Prezentacja stołów wielkanocnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. W planach są degustacje tradycyjnych potraw oraz sprzedaż ozdób świątecznych. Wydarzenie ma bardzo silny akcent kulinarny.