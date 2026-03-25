To najładniejsza trasa widokowa w woj. świętokrzyskim. Tak AI uzasadnia swój wybór

To najładniejsza trasa widokowa w woj. świętokrzyskim według AI

"Jeśli miałbym wskazać tę absolutnie wyjątkową, mój wybór pada na Szlak Grzbietowy Gór Świętokrzyskich (odcinek Święta Katarzyna – Święty Krzyż)" - sugeruje nam sztuczna inteligencja.

Królowa Tras. Ze Świętej Katarzyny na Święty Krzyż

To serce Gór Świętokrzyskich i absolutna klasyka, która oferuje esencję regionu na dystansie ok. 18 km (choć można go podzielić na krótsze etapy). Dlaczego właśnie tę część Świętokrzyskiego wybrała?

Unikalne formacje (Gołoborza). Trasa prowadzi przez charakterystyczne dla tego regionu rumowiska skalne. Widok z platformy na Łysej Górze (Święty Krzyż) na rozległe gołoborze to absolutny „znak towarowy" Świętokrzyskiego.

Trasa prowadzi przez charakterystyczne dla tego regionu rumowiska skalne. Widok z platformy na Łysej Górze (Święty Krzyż) na rozległe gołoborze to absolutny „znak towarowy” Świętokrzyskiego. Mieszanka przyrody i historii. Na jednym końcu masz najwyższy szczyt – Łysicę (614 m n.p.m.), a na drugim Sanktuarium na Świętym Krzyżu, które przez wieki było najważniejszym miejscem pielgrzymkowym w Polsce.

„Dzięki temu widoki są ciekawe, zmiany terenu dają perspektywę i głębię” – podkreśliła sztuczna inteligencja w uzasadnieniu swojego wyboru.

To nie jedyny wybór sztucznej inteligencji. AI wskazała nam też inne alternatywne miejsca w województwie, które mogą zachwycić turystów i mieszkańców.

Inne wyróżniające się trasy

Trasa "Małe Bieszczady" Wokół Góry Miedzianki

Szlak prowadzący z Chęcin przez Grzywy Korzeczkowskie na Górę Miedziankę (część żółtego szlaku).

Dlaczego warto? To najbardziej malowniczy widokowo fragment regionu. Sama Miedzianka, ze względu na swój postrzępiony kształt i odsłonięte skały, nazywana jest „Świętokrzyskim Giewontem”. Z jej szczytu roztacza się 360-stopniowa panorama, a przy dobrej widoczności zobaczysz stąd Tatry.

Trasa Samochodowa. Pętla Chęcińska

Jeśli wolisz podziwiać widoki z okna auta lub motocykla, trasa łącząca Kielce – Chęciny – Tokarnię.

Dlaczego warto? Przejeżdżasz obok majestatycznego Zamku w Chęcinach, który dominuje nad okolicą, a następnie trafiasz do Parku Etnograficznego w Tokarni, gdzie krajobraz wiejskiej kielecczyzny wygląda jak żywy obraz sprzed 100 lat.

Na koniec sztuczna inteligencja pokusiła się jeszcze o trasę z rekomendacją dla turystów.

"Jeśli masz tylko jeden dzień, wybierz się na spacer z Huty Szklanej na Święty Krzyż. Jest krótki, bardzo fotogeniczny (widok z galerii nad gołoborzem jest bezkonkurencyjny) i pozwoli Ci poczuć ducha tego najstarszego pasma górskiego w Polsce bez ekstremalnego wysiłku." - napisała nam AI

Zobacz również nowe posągi Królów Polskich w Zagnańsku [GALERIA]

