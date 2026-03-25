To najładniejsza trasa widokowa w woj. świętokrzyskim. Tak AI uzasadnia swój wybór

To najładniejsza trasa widokowa w woj. świętokrzyskim według AI
"Jeśli miałbym wskazać tę absolutnie wyjątkową, mój wybór pada na Szlak Grzbietowy Gór Świętokrzyskich (odcinek Święta Katarzyna – Święty Krzyż)" - sugeruje nam sztuczna inteligencja.
Królowa Tras. Ze Świętej Katarzyny na Święty Krzyż
To serce Gór Świętokrzyskich i absolutna klasyka, która oferuje esencję regionu na dystansie ok. 18 km (choć można go podzielić na krótsze etapy). Dlaczego właśnie tę część Świętokrzyskiego wybrała?
- Zróżnicowanie krajobrazu. Przechodzisz przez legendarną Puszczę Jodłową, którą opisywał Stefan Żeromski. To unikalny ekosystem, gdzie ogromne jodły i buki tworzą niemal mistyczną atmosferę.
- Unikalne formacje (Gołoborza). Trasa prowadzi przez charakterystyczne dla tego regionu rumowiska skalne. Widok z platformy na Łysej Górze (Święty Krzyż) na rozległe gołoborze to absolutny „znak towarowy” Świętokrzyskiego.
- Mieszanka przyrody i historii. Na jednym końcu masz najwyższy szczyt – Łysicę (614 m n.p.m.), a na drugim Sanktuarium na Świętym Krzyżu, które przez wieki było najważniejszym miejscem pielgrzymkowym w Polsce.
„Dzięki temu widoki są ciekawe, zmiany terenu dają perspektywę i głębię” – podkreśliła sztuczna inteligencja w uzasadnieniu swojego wyboru.
To nie jedyny wybór sztucznej inteligencji. AI wskazała nam też inne alternatywne miejsca w województwie, które mogą zachwycić turystów i mieszkańców.
Inne wyróżniające się trasy
- Trasa "Małe Bieszczady" Wokół Góry Miedzianki
Szlak prowadzący z Chęcin przez Grzywy Korzeczkowskie na Górę Miedziankę (część żółtego szlaku).
Dlaczego warto? To najbardziej malowniczy widokowo fragment regionu. Sama Miedzianka, ze względu na swój postrzępiony kształt i odsłonięte skały, nazywana jest „Świętokrzyskim Giewontem”. Z jej szczytu roztacza się 360-stopniowa panorama, a przy dobrej widoczności zobaczysz stąd Tatry.
- Trasa Samochodowa. Pętla Chęcińska
Jeśli wolisz podziwiać widoki z okna auta lub motocykla, trasa łącząca Kielce – Chęciny – Tokarnię.
Dlaczego warto? Przejeżdżasz obok majestatycznego Zamku w Chęcinach, który dominuje nad okolicą, a następnie trafiasz do Parku Etnograficznego w Tokarni, gdzie krajobraz wiejskiej kielecczyzny wygląda jak żywy obraz sprzed 100 lat.
Na koniec sztuczna inteligencja pokusiła się jeszcze o trasę z rekomendacją dla turystów.
"Jeśli masz tylko jeden dzień, wybierz się na spacer z Huty Szklanej na Święty Krzyż. Jest krótki, bardzo fotogeniczny (widok z galerii nad gołoborzem jest bezkonkurencyjny) i pozwoli Ci poczuć ducha tego najstarszego pasma górskiego w Polsce bez ekstremalnego wysiłku." - napisała nam AI
