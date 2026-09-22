Wyjątkowy jubileusz w Starachowicach. Star zagra Widzewem Łódź na 100-lecie klubu

Taki mecz zdarza się tylko raz na sto lat. Z okazji wyjątkowego jubileuszu powstania klubu, Star Starachowice zmierzy się na własnym stadionie z legendą polskiej piłki – czterokrotnym Mistrzem Polski, Widzewem Łódź. To historyczne wydarzenie będzie nie tylko sportowym widowiskiem, ale przede wszystkim wielkim świętem dla całej lokalnej społeczności, kibiców oraz rodzin. Sprawdź, kiedy odbędzie się starcie, ile kosztują bilety i gdzie można je kupić.

100-lecie Staru Starachowice. Jubileuszowy mecz z legendarnym Widzewem Łodź

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 3 października, o godzinie 13:00. To doskonała okazja, aby spędzić czas w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych, wspólnie wypełniając trybuny i tworząc niezapomnianą atmosferę.

Sprzedaż wejściówek na to historyczne starcie rozpoczęła się we wtorek, 22 września. Kibice mają do wyboru trzy warianty:

Bilet normalny: 50 zł

Bilet ulgowy: 30 zł

Bilet VIP: 100 zł

Bilety można nabywać od dzisiaj w dni powszednie w godzinach 9:00–15:30. Dystrybucja prowadzona jest w siedzibie klubu przy ulicy Szkolnej 14 (budynek „Blaszak”, pokój nr 7).

Widzew Łódź. Historia klubu

Założony w 1910 roku – pierwotnie jako Towarzystwo Miłośników Rozwoju Fizycznego – Widzew Łódź przebył niezwykłą drogę od robotniczego klubu z dzielnicy fabrycznej do potęgi polskiej piłki nożnej. Złota era zespołu przypada na przełom lat 70. i 80. XX wieku, kiedy to pod wodzą legendarnych piłkarzy, takich jak Zbigniew Boniek, Włodzimierz Smolarek czy Józef Młynarczyk, klub wywalczył swoje pierwsze mistrzostwa Polski i zasłynął w całej Europie nieustępliwym charakterem, określanym jako słynny „widzewski charakter”. To właśnie wtedy łodzianie eliminowali z pucharów takich gigantów jak Manchester United czy Juventus, docierając aż do półfinału Pucharu Europy w 1983 roku. Sukcesy te przypieczętowano kolejnymi tytułami w latach 90. oraz awansem do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Choć późniejsze lata przyniosły kryzys finansowy i konieczność odbudowy klubu od IV ligi, niezwykła mobilizacja kibiców i unikalna społeczność wokół Widzewa pozwoliły mu powrócić do Ekstraklasy.

Historia Staru Starachowice

Założony 26 marca 1926 roku z połączenia Feniksa i Orkana, Star Starachowice jest od stu lat żywą historią i sportową dumą swojego miasta. „Zielono-Czarni” największe sukcesy świętowali w latach 70., zdobywając wicemistrzostwo II ligi i docierając do ćwierćfinału Pucharu Polski, a na ich boisku wychowali się późniejsi reprezentanci kraju. Choć kryzys finansowy z 2005 roku doprowadził do upadku klubu, determinacja kibiców i działaczy pozwoliła na jego odrodzenie — po mozolnej odbudowie od A-klasy i bezprecedensowym sezonie 2022/2023 bez ani jednej porażki, Star wrócił do gry jako stabilny III-ligowiec i dumnie wkracza w swoje drugie stulecie.

Stadion przy ulicy Szkolnej w Starachowicach. Historia obiektu

Stadion sportowy w Starachowicach powstał w 1961 roku przy ulicy Radomskiej w pobliżu dzisiejszej siedziby władz miasta. Budowa obiektu trwała 5 lat, a została sfinansowana przez Fabrykę Samochodów Ciężarowych. Tu przeniósł się też starachowicki klub piłkarski, przemianowany ze Stali na Star. Nasypowe trybuny wzniesione z ziemi z wyrobisk pokopalnianych otrzymały 11 rzędów ławek. Już w tym układzie Star osiągnął największy sukces w historii, zajmując 2. miejsce w II Lidze 1978/79, tuż za wielkim Górnikiem Zabrze. To największy sukces starachowickich piłkarzy.

1 czerwca stadion miejski przy ulicy Szkolnej w Starachowicach został oficjalnie otwarty po kompleksowej przebudowie. Pierwszym meczem, który odbył się na zmodernizowanym obiekcie był pojedynek pomiędzy Reprezentacją Gwiazd Piłkarzy Polskich a Oldboyami Staru Starachowice. Spotkanie, które skomentował Dariusz Szpakowski rozpoczęło się punktualnie o godzinie 19:26.