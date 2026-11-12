Wioska Świętego Mikołaja i wspólne kolędowanie. Wkrótce 10. Jarmark Bożonarodzeniowy

Plac przy ulicy Na Szlakowisku w świątecznej odsłonie

Tegoroczny Starachowicki Jarmark Bożonarodzeniowy ponownie odbędzie się na Placu przy ulicy Na Szlakowisku. To właśnie tam, w otoczeniu świątecznych dekoracji i choinek, mieszkańcy Starachowic będą mogli poczuć atmosferę zbliżającego się Bożego Narodzenia. Okrągła, dziesiąta rocznica wydarzenia zapowiada się niezwykle uroczyście – to doskonała okazja, by na chwilę zwolnić w przedświątecznym biegu, spotkać się ze znajomymi przy kubku gorącego napoju i wspólnie celebrować ten niezwykły czas oczekiwania.

Świąteczne zakupy i niepowtarzalne rękodzieło

Jarmark Bożonarodzeniowy to przede wszystkim raj dla poszukiwaczy wyjątkowych prezentów i świątecznych smaków. Na stoiskach wystawców jak zwykle zagości bogaty asortyment. Odwiedzający będą mieli okazję zaopatrzyć się w unikalne rękodzieło, ozdoby, stroiki, a także tradycyjne przysmaki i wypieki, bez których trudno wyobrazić sobie bożonarodzeniowy stół. To świetna alternatywa dla zatłoczonych galerii handlowych i szansa na znalezienie podarunków z duszą.

Starachowicki Jarmark Bożonarodzeniowy 2026

Organizatorzy zadbają o to, aby nikt nie wyszedł z jarmarku bez uśmiechu na twarzy. Oprócz bogatej oferty handlowej, na mieszkańców czekać będzie szereg atrakcji przygotowanych przez Park Kultury. Program wydarzenia z pewnością połączy pokolenia – zarówno najmłodsi, jak i dorośli znajdą tu coś dla siebie. Wspólne kolędowanie sprawi, że grudniowy weekend upłynie pod znakiem radości i sąsiedzkiej integracji.

Warto już teraz zapisać datę 11–13 grudnia w swoim kalendarzu. Jubileuszowy Starachowicki Jarmark Bożonarodzeniowy to najlepszy sposób, by oficjalnie otworzyć sezon świąteczny w naszym mieście.

Starachowicki Jarmark Bożonarodzeniowy 2026. Program wydarzenia:

Jarmark odbędzie się w dniach:11-13 grudnia na Placu przy ulicy Na Szlakowisku

PIĄTEK 11 GRUDNIA

Godz. 18:00 – uroczyste otwarcie Jarmarku!

• Wioska Świętego Mikołaja

• Świąteczne występy Miejskiej Szkoły Tańca MiM, Studia Tańca FOX oraz Zespołu Tańca i Inscenizacji Plejada

• Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych i rękodzieła

• Animacje przygotowane we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta• Świąteczne quizy profilaktyczne dla dzieci

SOBOTA 12 GRUDNIA

• Wioska Świętego Mikołaja

• Warsztaty zdobienia bombek i pakowania prezentów

• Kolędowanie z zespołem Roztańczone Nutki z Tychowa Nowego

• Występy Wokalnego Studia Piosenki Parku Kultury

• Świąteczne muzykowanie z duetem wokalnym Zuli

• Animacje z Młodzieżową Radą Miasta i świąteczne quizy profilaktyczne dla dzieci

NIEDZIELA 13 GRUDNIA

• Wioska Świętego Mikołaja

• 𝗪𝘀𝘇𝘆𝘀𝘁𝗸𝗶𝗲 𝗴𝗶𝘁𝗮𝗿𝘆 𝗦𝘁𝗮𝗿𝗮𝗰𝗵𝗼𝘄𝗶𝗰 grają kolędy! Wspólnie zabrzmią „Lulajże Jezuniu” i „Cicha noc”

• Kolędowanie z Chórem Kameralnym Concentus

• Występy Wokalnego Studia Piosenki Parku Kultury

• Warsztaty zdobienia bombek i ozdób świątecznych

• Animacje z Młodzieżową Radą Miasta i świąteczne quizy profilaktyczne dla dzieci

Wystawcą na Jarmarku może być osoba/firma/restauracja oferująca do sprzedaży towary związane z tematyką świąteczną: prezenty, ozdoby, potrawy wigilijne i regionalne, wypieki, stroiki, choinki. Zgodnie z duchem Jarmarku Organizator NIE PRZYJMUJE zgłoszeń od wystawców oferujących sprzedaż wyrobów plastikowych, mało estetycznych, szkodliwych dla środowiska czy noszących cechy hazardu. Próby sprzedaży takich wyrobów/usług będą równoznaczne z usunięciem wystawcy z Jarmarku - informuje Park Kultury.

Świętujmy razem

Tegoroczny jubileuszowy 10. jarmark będzie nie tylko okazją do skompletowania świątecznych upominków, ale przede wszystkim pretekstem, by w przedświątecznym zgiełku zatrzymać się na moment, uśmiechnąć do siebie i poczuć prawdziwą bliskość. Zarezerwujcie sobie czas między 11 a 13 grudnia.