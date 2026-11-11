Jarosław Olech znowu to zrobił! 21. tytuł Mistrza Świata w Święto Niepodległości

Król Stambułu i duma Starachowic

Dla zawodnika reprezentującego klub Wiking Starachowice start w Turcji przyniósł kolejny wielki sukces. Wygrana w dniu 11 listopada ma jednak wyjątkowy, symboliczny wymiar dla polskich kibiców.

Prezydent Starachowic, Marek Materek oraz Starosta Piotr Babicki tak podsumowali ten wyczyn w swoich mediach społecznościowych:

Jarosław Olech XXI Wspaniały 👑🇵🇱 Przed Państwem Król światowych pomostów, najlepszy i niepowtarzalny, duma Starachowic, hegemon światowego trójboju siłowego 🏋️ Jarek Olech zdobywa w Stambule 21. tytuł Mistrza Świata🏆 Gratulacje i ukłony

Rewelacyjne wieści że Stambułu! Starachowiczanin i radny Rady Powiatu Jarosław Olech zdobył 21 tytuł Mistrza Świata w Trójboju Siłowym Jest to jego 31 medal z Mistrzostw Świata. Absolutny fenomen! Jarku, trenerze Arku i cała Ekipo - serdeczne gratulacje. Wspaniałe wieści w Dniu Niepodległości - czytamy we wpisie Starosty Babickiego

Również przedstawiciele lokalnej społeczności oraz zespołu PEREKO wyrazili ogromną dumę z faktu, że zawodnik reprezentuje Polskę i Starachowice na światowym poziomie właśnie w dniu Narodowego Święta Niepodległości.

Ponad trzy dekady na szczycie. Historia osiągnięć Olecha

Jarosław Olech to jedna z najbardziej utytułowanych postaci w historii polskiego sportu. Swoją przygodę z trójbojem siłowym rozpoczął w styczniu 1992 roku w klubie Wiking Starachowice. Przez lata zdominował rywalizację w kategorii do 74 kg.

Najważniejsze sukcesy Jarosława Olecha:

21 tytułów Mistrza Świata – zdobywanych na pomostach całego świata, m.in. na Słowacji, w Czechach, Norwegii, USA, Rumunii i Turcji.

– zdobywanych na pomostach całego świata, m.in. na Słowacji, w Czechach, Norwegii, USA, Rumunii i Turcji. 17 lat złotej serii (2002–2018) – nieprzerwane pasmo tytułów mistrza świata seniorów bez ani jednej porażki.

– nieprzerwane pasmo tytułów mistrza świata seniorów bez ani jednej porażki. 3 złote medale The World Games – triumfy na zawodach stanowiących odpowiednik igrzysk olimpijskich dla dyscyplin nieolimpijskich (Tajwan 2009, Kolumbia 2012, Wrocław 2017).

– triumfy na zawodach stanowiących odpowiednik igrzysk olimpijskich dla dyscyplin nieolimpijskich (Tajwan 2009, Kolumbia 2012, Wrocław 2017). 16 złotych medali Mistrzostw Europy seniorów .

. Rekordowe wyniki życiowe w kategorii do 74 kg: 370 kg w przysiadzie, 220 kg w wyciskaniu sztangi leżąc oraz 328 kg w martwym ciągu.

Sekret długowieczności: głowa i pokora

Jak to możliwe, że po ponad 30 latach startów zawodnik ze Starachowic wciąż wygrywa z młodszą konkurencją? Sam Olech od lat powtarza, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie nastawienie psychiczne, mądry trening oraz szacunek do własnego zdrowia.

Sam mistrz tak podsumowuje swoją filozofię sportową:

Mistrzostwo świata to nie tylko wynik – to codzienny wysiłek, mentalność na najwyższym poziomie i pokora wobec własnych ograniczeń

Tytuł wywalczony 11 listopada w Stambule po raz kolejny potwierdza, że to podejście przynosi doskonałe rezultaty