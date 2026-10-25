Wybuchowy poranek w Świętokrzyskiem. Nieznani sprawcy uszkodzili bankomat i zniknęli z pieniędzmi

Uszkodzony bankomat i skradzione pieniądze

Do nocnego zdarzenia doszło w Królewcu w gminie Smyków. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że bankomat został uszkodzony, a sprawcy zabrali z niego gotówkę. Na ten moment nie wiadomo, jaka kwota została skradziona.

Możliwe, że do uszkodzenia urządzenia doszło w wyniku wybuchu. Tę wersję zdarzeń sprawdzają policjanci, którzy prowadzą czynności na miejscu.

Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że dziś około godziny 3:40 w nocy w miejscowości Królewiec, gmina Smyków, doszło do uszkodzenia bankomatu, prawdopodobnie mogło dojść do wybuchu. Z bankomatu zostały zabrane pieniądze, obecnie ustalamy ilość skradzionych pieniędzy. Na miejscu pracują policjanci, którzy precyzyjnie ustalają wszelkie okoliczności tego zdarzenia. W wyniku zdarzenia nikt nie doznał obrażeń – mówi mł. asp. Marta Przygodzka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

Policja ustala okoliczności zdarzenia

Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i wyjaśniają, w jaki sposób doszło do uszkodzenia bankomatu. Ustalają również wysokość strat oraz okoliczności kradzieży gotówki.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na obecnym etapie nie podano, jaka dokładnie kwota padła łupem sprawców.