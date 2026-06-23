Wypadek w Rzepinie. Osobowy Volkswagen dachował, ściął drzewo i wylądował w rowie

Kolizja w Rzepinie. Volkswagen dachował i uderzył w drzewo

Jak ustalono, samochód marki Volkswagen Passat, którym podróżowały dwie osoby – 57-letnia kobieta oraz 30-letni mężczyzna wypadł z drogi. Pojazd wcześniej dachował, a następnie uderzył w jedno z przydrożnych drzew, po czym znalazł się w rowie.

W zdarzeniu brał udział również drugi pojazd marki Audi A4, w którym urwane zostało lusterko. Z relacji świadków wynika, że kierujący Volkswagenem próbował wyprzedzić większą liczbę pojazdów. W tym samym momencie kierująca Audi 40-latka również podjęła manewr wyprzedzania i „wyrwała się” z kolumny samochodów. Kierowca Volkswagena, próbując uniknąć zderzenia, stracił panowanie nad pojazdem - powiedział nam Daniel Lipczyński z KP PSP w Starachowicach.

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Na miejsce zadysponowano straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu terenu akcji, odłączeniu akumulatorów oraz pocięciu powalonego drzewa. Po przebadaniu przez medyków, pasażerowie Volkswagena pozostali na miejscu, nikt nie wymagał hospitalizacji. Podróżująca Audi kobieta również nie odniosła obrażeń. Szczegółowe okoliczności zdarzenia będzie ustalać policja.