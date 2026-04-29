Wypadek w Szerzawach. Kierowca Citroena zakleszczony, w akcji śmigłowiec LPR

Wpłynęło do nas zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów w miejscowości Szerzawy na drodze wojewódzkiej 752. Była też informacja, że są osoby uwięzione w tych pojazdach. Po dojeździe pierwszego zastępu na miejsce okazało się, że kierowca Citroena, jest zakleszczony. Nasze działania polegały na wykonaniu dostępu do tej osoby oraz ewakuacji kierowcy i przekazaniu zespołowi ratownictwa medycznego. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że mężczyzna miał uraz nogi. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział nam Radosław Król z KP PSP w Starachowicach.