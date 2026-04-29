Wypadek w Szerzawach. Kierowca Citroena zakleszczony, w akcji śmigłowiec LPR

W Szerzawach zderzyły się dwa samochody. W akcji śmigłowiec LPR
Do groźnego wypadku doszło w środę (29.04) przed południem w miejscowości Szerzawy. Poszkodowany kierowca Citroena, z urazem nogi, został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Wpłynęło do nas zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów w miejscowości Szerzawy na drodze wojewódzkiej 752. Była też informacja, że są osoby uwięzione w tych pojazdach. Po dojeździe pierwszego zastępu na miejsce okazało się, że kierowca Citroena, jest zakleszczony. Nasze działania polegały na wykonaniu dostępu do tej osoby oraz ewakuacji kierowcy i przekazaniu zespołowi ratownictwa medycznego. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że mężczyzna miał uraz nogi. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział nam Radosław Król z KP PSP w Starachowicach.
Do zdarzenia doszło przed godziną 10:00 na drodze wojewódzkiej numer 752 w miejscowości Szerzawy. Z naszych ostatnich ustaleń wynika, że kierujący Citroenem, 19-letni mężczyzna, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił prawidłowo poruszającemu się kierującemu Volkswagenem w wieku 67 lat, w wyniku czego doprowadził do zderzenia obu pojazdów. Do szpitala został przetransportowany wspomniany 19-latek. Policjanci wcześniej sprawdzili stan trzeźwości obu kierowców. W chwili zdarzenia byli trzeźwi - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.