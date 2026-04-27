Wypadek w Rudniku na DK9. 77-latek zderzył się z motocyklistą. 36-latek trafił do szpitala

Bartosz Manicz
2026-04-27 15:53

W poniedziałkowe popołudnie, po godzinie 14:00, na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Rudnik (powiat starachowicki, gmina Brody) doszło do groźnego wypadku. Zderzenie samochodu osobowego marki Ford z motocyklem Suzuki spowodowało utrudnienia w ruchu na trasie relacji Radom – Ostrowiec Świętokrzyski. Policja wskazuje na nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Autor: KPP Starachowice/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 27 kwietnia. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na DK9 w Rudniku, gdzie na trasie łączącej Radom z Ostrowcem Świętokrzyskim zderzyły się dwa pojazdy.

Przebieg wypadku w Rudniku. Policja podaje szczegóły

Z wstępnych ustaleń funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach wynika, że główną przyczyną wypadku był błąd starszego kierowcy.

77-letni kierowca Forda, podczas skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa motocyklowi marki Suzuki, którym kierował 36-latek – poinformował aspirant Paweł Kusiak, oficer prasowy policji w Starachowicach

Poszkodowani i stan trzeźwości uczestników

W wyniku zderzenia ranny został motocyklista. 36-letni mężczyzna z obrażeniami ciała został niezwłocznie przetransportowany do szpitala. Kierującemu Fordem 77-latkowi nic się nie stało. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości obu uczestników wypadku – zarówno kierowca osobówki, jak i motocyklista byli trzeźwi.

Utrudnienia na DK9 (Radom – Ostrowiec Świętokrzyski)

Wypadek w miejscowości Rudnik spowodował problemy dla kierowców podróżujących drogą krajową nr 9. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo, a drogowcy ostrzegają przed występującymi utrudnieniami. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku trasy.

