Wypadek z udziałem autobusu w Starachowicach! Na miejscu straż i policja

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-10-12 15:47

Dziś (12.10), około godziny 15:30, na ulicy Miodowej w Starachowicach doszło do zdarzenia drogowego z udziałem autobusu. Na miejscu interweniują straż pożarna i policja. Do wypadku doszło w trudnych warunkach pogodowych. Pada deszcz, a mokra nawierzchnia może utrudniać jazdę i wydłużać drogę hamowania. Droga jest zablokowana, na miejscu pracują służby.

Wypadek z udziałem autobusu w Starachowicach

Do zdarzenia doszło dziś około godziny 15:30 na skrzyżowaniu ulic Miodowej i 6-go Września w Starachowicach. Na miejscu pracują strażacy i policjanci, a sytuację obserwuje również reporter Radia Eska. Droga jest zablokowana, a padający deszcz i mokra nawierzchnia utrudniają warunki na drogach. Czekamy na więcej informacji dotyczących okoliczności zdarzenia i ewentualnych osób poszkodowanych.

Na miejscu zdarzenia w rejonie ulic 6-go Września i Miodowej w Starachowicach pracują dwa patrole policji oraz dwa zastępy straży pożarnej. W zdarzeniu uczestniczy autobus linii nr 15 i furgonetka kurierska. Pasażerowie autobusu zostali ewakuowani, a ulica Miodowa w kierunku wiaduktu pozostaje zablokowana. Kierowcy powinni omijać ten rejon i zachować ostrożność – relacjonuje reporter Radia Eska.

12.10. 2026 Starachowice wypadek
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Niebawem więcej informacji na ten temat.

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