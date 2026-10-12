Wypadek z udziałem autobusu w Starachowicach! Na miejscu straż i policja

Wypadek z udziałem autobusu w Starachowicach

Do zdarzenia doszło dziś około godziny 15:30 na skrzyżowaniu ulic Miodowej i 6-go Września w Starachowicach. Na miejscu pracują strażacy i policjanci, a sytuację obserwuje również reporter Radia Eska. Droga jest zablokowana, a padający deszcz i mokra nawierzchnia utrudniają warunki na drogach. Czekamy na więcej informacji dotyczących okoliczności zdarzenia i ewentualnych osób poszkodowanych.

Na miejscu zdarzenia w rejonie ulic 6-go Września i Miodowej w Starachowicach pracują dwa patrole policji oraz dwa zastępy straży pożarnej. W zdarzeniu uczestniczy autobus linii nr 15 i furgonetka kurierska. Pasażerowie autobusu zostali ewakuowani, a ulica Miodowa w kierunku wiaduktu pozostaje zablokowana. Kierowcy powinni omijać ten rejon i zachować ostrożność – relacjonuje reporter Radia Eska.

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Niebawem więcej informacji na ten temat.