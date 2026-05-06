XV Noc Muzeów w Starachowicach. Odkryj tajemnice huty i dinozaurów pod osłoną nocy!

Bartosz Manicz
2026-05-06 20:03

Już wkrótce Starachowice staną się stolicą nocnych wrażeń, których nie możecie przegapić. 16 maja 2026 roku (sobota) odbędzie się jubileuszowa, XV Noc Muzeów w Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura. To jedyny taki moment w roku, kiedy postindustrialna przestrzeń ożywa po zmroku, łącząc magię historii z nowoczesnymi atrakcjami. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 19:00, a co najważniejsze – udział w nim jest całkowicie bezpłatny

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

Autor: Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

Co nas czeka w tę wyjątkową noc? Program atrakcji

Tegoroczna edycja została przygotowana z rozmachem, aby każdy – od najmłodszych odkrywców po pasjonatów techniki – znalazł coś dla siebie. W programie m.in.:

  • Spektakularna oprawa świetlna. Dzięki Starlight Festival cała przestrzeń muzeum zyska niepowtarzalny, magiczny klimat.
  • Muzyczna uczta. Koncert energetycznego duetu Need For Strings.
  • Żywa historia. Pokazy sprzętu wojskowego z 1939 roku oraz wernisaż wystawy „100 lat Starachowickiego Rzemiosła”.
  • Nocne zwiedzanie. Szansa na zupełnie nowe spojrzenie na znane ekspozycje w świetle latarek.
  • Kino Retro i Kuchnia Polowa. Klimatyczne seanse filmowe oraz tradycyjny posiłek prosto z kotła.
  • Strefa SOWA. Rodzinna przestrzeń odkrywania wyobraźni i aktywności, która zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Dlaczego warto odwiedzić Ekomuzeum w Starachowicach?

Muzeum Przyrody i Techniki to nie jest zwykła placówka – to 8 hektarów historii przemysłu i natury. Na co dzień i od święta możecie tu zobaczyć:

  • Wielki Piec z 1899 roku. Jedyny w Europie zachowany w całości ciąg technologiczny zakładu hutniczego.
  • Legendy polskiej motoryzacji. Kolekcję samochodów ciężarowych STAR, w tym słynny Papamobile oraz STAR-a 266R, który brał udział w rajdzie Paryż-Dakar.
  • Ślady pradawnych gigantów. Wystawę paleontologiczną z tropami dinozaurów żyjących miliony lat temu w regionie świętokrzyskim.
  • Archeopark. Rekonstrukcję starożytnej osady hutniczej z dymarkami i chatami rzemieślników.
Informacje praktyczne

Muzeum zlokalizowane jest przy ul. Wielkopiecowej 1, jednak główne wejście dla zwiedzających znajduje się od strony ulicy Marszałka Piłsudskiego 95, gdzie dostępny jest parking.Nie zwlekajcie z zaplanowaniem tego wieczoru – XV Noc Muzeów to idealna okazja, by poczuć industrialnego ducha Starachowic w zupełnie nowej odsłonie. Do zobaczenia pod Wielkim Piecem!

