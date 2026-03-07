Z kolejnego miasta w woj. świętokrzyskim wyprowadzi się ruch tranzytowy. Droga ma być gotowa w 2028 roku

2026-03-07 8:14

Mieszkańcy Końskich będzie miała obwodnicę. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął 4 marca decyzję o przyznaniu ogromnego dofinansowania na budowę II etapu drogi. Projekt, który połączy drogę wojewódzką nr 749 z drogą krajową nr 42, otrzyma wsparcie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

Zielone światło dla budowy drugiego etapu obwodnicy Końskich

Realizacja projektu umożliwi przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum Końskich na nową obwodnicę, odciążając układ komunikacyjny i poprawiając płynność ruchu. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na blisko 132 mln zł. Lwia część tej kwoty zostanie pokryta z funduszy zewnętrznych.

To nie tylko nowa droga na mapie, ale także realna poprawa jakości życia mieszkańców oraz impuls rozwojowy dla lokalnej gospodarki – podkreśla marszałek Renata Janik. Przede wszystkim obwodnica Końskich wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta. Oznacza to mniejsze korki, krótszy czas przejazdu oraz większe bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Ulice staną się spokojniejsze, a przestrzeń miejska bardziej przyjazna dla rodzin, seniorów i przedsiębiorców prowadzących działalność w Końskich.

Obwodnica Końskich. Co dokładnie zostanie wybudowane?

Inwestycja to kompleksowa infrastruktura o wysokim standardzie (klasa drogi GP). Główne parametry projektu obejmują:

  • Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 746 o długości ok. 4,6 km.
  • Rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 42 (0,43 km).
  • Budowę mostu nad rzeką Czysta.
  • Instalację energooszczędnego oświetlenia oraz barier ochronnych.
  • Stworzenie infrastruktury dla pieszych i rowerzystów: dwukierunkowe ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki.
  • Ochronę środowiska poprzez budowę specjalnych przejść dla zwierząt.

Ograniczenie ruchu ciężarowego w centrum Końskich zmniejszy ryzyko wypadków oraz hałasu. To także mniejsza emisja spalin w najbardziej zaludnionych częściach miasta, co bezpośrednio przełoży się na lepszą jakość powietrza i zdrowie mieszkańców – podkreśla członek Zarządu Województwa Andrzej Pruś.

Kiedy pojedziemy nową trasą?

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, finał prac przewidziany jest na koniec 2028 roku. Dzięki decyzji Zarządu Województwa o zatwierdzeniu oceny merytorycznej, projekt może teraz sprawnie przejść do kolejnych etapów realizacji. Całkowity przewidywany koszt budowy II etapu obwodnicy Końskich wynosi 131 957 356,45 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapisane w programie “Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” wyniesie 111 712 615, 48 zł. Projekt otrzyma wsparcie z budżetu państwa w kwocie 10 500 000 zł.

Pierwszy odcinek obwodnicy Końskich ma być gotowy w 2027 roku

W listopadzie 2025 roku Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę na budowę pierwszego odcinka północnej obwodnicy Końskich. Ma ona powstać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 749. To dwukilometrowy fragment, który zaczynać się będzie w Kornicy, a kończyć w Młynku Nieświńskim. Koszt robót budowlanych wyniesie prawie 26 mln zł. Budowa pierwszego odcinka północnej obwodnicy Końskich ma zakończyć się pod koniec 2027 roku.

