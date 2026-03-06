Trzy osoby zginęły w pożarze pustostanu w Skarżysku. Prokuratura bada przyczyny

W budynku, w którym doszło do wybuchu pożaru, przebywały 4 osoby, 58-letnia kobieta, 58-letni mężczyzna, 25-letni mężczyzna. Ich życia pomimo wysiłków ratowników nie udało się uratować. 42-letni mężczyzna, który o własnych siłach opuścił płonący budynek został przewieziony do szpitala, gdzie nadal przebywa.

Po zakończeniu akcji ratowniczej funkcjonariusze policji pod kierownictwem prokuratora skarżyskiej jednostki rejonowej przystąpili do oględzin miejsca zdarzenia. Przesłuchano już także pierwszych świadków. W dniu wczorajszym wykonano wszystkie trzy sekcje zwłok. Wstępne wyniki tych sekcji wskazują, że ofiary zginęły w toku pożaru - informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Tragiczny pożar w Skarżysku-Kamiennej. Co było przyczyną?

Obecnie śledczy koncentrują się na ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia. Kluczowe będzie wyjaśnienie, co było bezpośrednim zarzewiem ognia, czyli czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też do tragedii przyczyniły się inne czynniki.

Trzy osoby zginęły w pożarze w Skarżysku-Kamiennej

Przypomnijmy, że do dramatu doszło w minioną środę (4 marca) przy ulicy Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej w pobliżu ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło do służb ratunkowych około godziny 05:30. Na miejsce natychmiast zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej.

Po przybyciu pod wskazany adres ratownicy zastali płonący, drewniany budynek. Strażacy wydobyli trzy osoby nieprzytomne z płonącego budynku i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety lekarz stwierdził zgon wszystkich trzech osób, byli to dwaj mężczyźni i jedna kobieta. W trakcie prowadzonych działań służby udzieliły także pomocy medycznej mężczyźnie, który ewakuował się z płonącego budynku przed przybyciem ratowników - informował nas w środowy poranek Marcin Bajur z KW PSP w Kielcach.

Trzy osoby zginęły w pożarze w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia