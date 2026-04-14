Modrzewiowy dom w Brodach

Modrzewiowa willa powstała ok. 1910 roku. Została ona zbudowana w modnym wówczas stylu tyrolskim. Willa jest podpiwniczona, piętrowa z poddaszem użytkowym, nad którym znajduje się stryszek z portalami wychodzącymi w stronę ulicy. Poddasze budynku zwieńczone jest dwiema lukarnami z balkonami z przodu oraz jedną z tyłu. Przednia ściana parteru zawiera symetrycznie po trzy okna po obu bokach od wejścia do domu, przed którym znajdują się długie schody zagłębiające się w ogród otoczony wysokimi świerkami. W przedniej części ogrodu znajduje się murowane zabytkowe ogrodzenie. Dom ozdobiony jest bogatymi ornamentami, a wewnątrz zachowały się interesujące sztukaterie. Projektantem willi był prawdopodobnie Stanisław Ignacy Witkiewicz, który również projektował wnętrze budynku. Willa należała do rodziny Silewiczów oraz Jaworowskich. Były to rodziny zarządzające wypalaniem węgla drzewnego do hut z pobliskich lasów. Dom został wpisany do rejestru zabytków decyzją z 1994 r.

Do kogo należy obecnie modrzewiowa willa w Brodach?

W ostatnich latach należał do rodziny Bałatów, nawet miejscowi nazywają to domem Bałatów - mówi Mirosław Sajda, który w imieniu obecnego właściciela zajmuje się posiadłością. Historia, choć nie potwierdzona głosi, że dom i wnętrza zaprojektował Stanisław Ignacy Witkiewicz, według przekazów zjeżdżała tu śmietanka towarzyska, urządzano tu bale. W późniejszych latach, według opowieści mieszkańców, w czasach wojny była tu jadłodajnia, przychodnia i porodówka. Przez ostatnie 20 lat dom był opuszczony i dewastowany. W tej chwili dom jest monitorowany a właściciel podjął pewne kroki aby doprowadzić go do czasów świetności. Część remontu została wykonana z własnych środków, ale potrzeba jeszcze wiele. Szukamy wolontariuszy, którzy pomogli by przy pracach, mile widziane jest także wsparcie finansowe - dodaje. Dom jest zabytkiem od 30 lat, szkoda że przez ten czas nikt się nim nie zainteresował - mówi Mirosław Sajda.

Autor: Ewa Jędrasik/ Archiwum prywatne

Historia domu wciąż wzbudza zainteresowanie mieszkańców Gminy Brody i okolicznych miejscowości. Tak komentują internauci

Piękny domek zawsze jak idę do rodziców zastanawiam się co kryje się za jego historią, przepiękne miejsce

Zawsze marzyłam, żeby był mój

Ja też zawsze o nim marzyłam, najpiękniejszy dom w gminie

Ten okazały, ale również dla mnie tajemniczy dom zasługuje bardzo na reanimację

Z opowieści Starszego Pana w czasie wojny była tam rzeźnia, do dziś pamięta ten Starszy Pan smak tej kiełbasy którą dostał od niemieckiego żołnierza, który tam stacjonował

Willa znajduje się w miejscowości Brody (powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie) po lewej stronie tuż za wiaduktem. Dziękujemy za możliwość "podejrzenia" tych magicznych wnętrz.

Quiz Świętokrzyskie. Podajemy trzy hasła, Wy odgadujecie co to za miasto powiatowe Pytanie 1 z 10 Browar Kultury, Mirosław Baka, metalurgia Końskie Skarżysko Kamienna Ostrowiec Świętokrzyski Następne pytanie

