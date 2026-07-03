Rysopis i znaki szczególne

Policja opublikowała szczegółowy rysopis zaginionego, który może pomóc w jego identyfikacji:

Wzrost: 180 cm.

Budowa ciała: średnia.

Zarost: długa broda w kolorze siwo-czarnym oraz wąsy.

Znaki szczególne: tatuaże znajdujące się na lewym przedramieniu oraz na łydce

Ubiór w dniu zaginięcia. W momencie opuszczenia domu Wojciech Deręgowski ubrany był w:

granatową podkoszulkę,

czarne spodenki,

białe sportowe buty

Autor: KPP Starachowice/ Materiały prasowe Zaginął 45-letni mieszkaniec Starachowic. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach Wojciecha Deręgowskiego

Apel policji – jak pomóc?

Każda informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia zaginionego. Osoby, które znają miejsce pobytu mężczyzny lub posiadają jakiekolwiek istotne wiadomości, proszone są o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Starachowicach. Informacje można przekazywać: