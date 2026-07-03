Zaginął 45-letni mieszkaniec Starachowic. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach Wojciecha Deręgowskiego

Rysopis i znaki szczególne
Policja opublikowała szczegółowy rysopis zaginionego, który może pomóc w jego identyfikacji:
- Wzrost: 180 cm.
- Budowa ciała: średnia.
- Zarost: długa broda w kolorze siwo-czarnym oraz wąsy.
- Znaki szczególne: tatuaże znajdujące się na lewym przedramieniu oraz na łydce
Ubiór w dniu zaginięcia. W momencie opuszczenia domu Wojciech Deręgowski ubrany był w:
- granatową podkoszulkę,
- czarne spodenki,
- białe sportowe buty
Apel policji – jak pomóc?
Każda informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia zaginionego. Osoby, które znają miejsce pobytu mężczyzny lub posiadają jakiekolwiek istotne wiadomości, proszone są o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Starachowicach. Informacje można przekazywać:
- osobiście w siedzibie jednostki,
- telefonicznie pod numerami: 47 8043 200 lub 47 8043 205.