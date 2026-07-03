Zaginął 45-letni mieszkaniec Starachowic. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach Wojciecha Deręgowskiego

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-07-03 10:15

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach prowadzą intensywne działania w celu odnalezienia Wojciecha Deręgowskiego. 45-latek w dniu 1 lipca wyszedł z domu i do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania ani nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną.

Zaginiony Wojciech Deręgowski z siwą brodą w ciemnej koszulce. O poszukiwaniach przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: KPP Starachowice/ Materiały prasowe Zaginął 45-letni mieszkaniec Starachowic. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach Wojciecha Deręgowskiego

Rysopis i znaki szczególne

Policja opublikowała szczegółowy rysopis zaginionego, który może pomóc w jego identyfikacji:

  • Wzrost: 180 cm.
  • Budowa ciała: średnia.
  • Zarost: długa broda w kolorze siwo-czarnym oraz wąsy.
  • Znaki szczególne: tatuaże znajdujące się na lewym przedramieniu oraz na łydce

Ubiór w dniu zaginięcia. W momencie opuszczenia domu Wojciech Deręgowski ubrany był w:

  • granatową podkoszulkę,
  • czarne spodenki,
  • białe sportowe buty
Zaginiony Wojciech Deręgowski z siwą brodą w ciemnej koszulce. O poszukiwaniach przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: KPP Starachowice/ Materiały prasowe Zaginął 45-letni mieszkaniec Starachowic. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach Wojciecha Deręgowskiego

Apel policji – jak pomóc?

Każda informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia zaginionego. Osoby, które znają miejsce pobytu mężczyzny lub posiadają jakiekolwiek istotne wiadomości, proszone są o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Starachowicach. Informacje można przekazywać:

  • osobiście w siedzibie jednostki,
  • telefonicznie pod numerami: 47 8043 200 lub 47 8043 205.
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