Starachowicka Lubianka znów zadrży od basów. Znamy artystów 4. edycji Sunshine Lubianka Festival

Sunshine Lubianka 2026. Klubowa tradycja nad starachowickim zalewem

Z roku na rok Sunshine Lubianka Festival rośnie w siłę, przyciągając coraz większe tłumy fanów muzyki elektronicznej. Nadchodząca, czwarta już edycja to dowód na to, że impreza na stałe wpisała się w kalendarz najistotniejszych wydarzeń kulturalnych Starachowic. Amfiteatr Lubianka 11 lipca ponownie stanie się przestrzenią pełną pozytywnej energii, gdzie unikalne otoczenie natury spotka się z nowoczesną muzyką.

Najwyższy poziom i staranna selekcja artystów

To, co wyróżnia Sunshine Lubianka Festival, to staranny dobór artystów. Organizatorzy stawiają na najwyższy poziom muzyczny. W tym roku na scenie zaprezentują się starannie wyselekcjonowani artyści z całej Polski, reprezentujący różnorodne odłamy elektroniki. Udział w festiwalu to gwarancja usłyszenia topowych setów i najświeższych brzmień, które zadowolą nawet najbardziej wymagających klubowiczów.

Gwiazdą czwartej edycji Sunshine Lubianka Festival będzie Melozz. Charakterystyczną cechą naszych gwiazd są występy w śmiesznych czapkach z Pacmana. To obiecujący duet na rynku polskim i zagranicznym. Jak co roku na imprezę zapraszamy całe rodziny. Już przed godziną 15:00 będzie można skorzystać ze specjalnych stref. Zaplanowaliśmy pokazy dziewczynek na szarfach z Przestrzeni Lotu. Dodatkowo na scenie pojawią się tancerki z grupy Euforia Dance Show. Na pewno będzie to potężna dawka bardzo dobrej muzyki. Głównymi gatunkami, które pojawią się podczas Sunhine Lubianka Festival będą: hous, trans i melodic techno. Wstęp na imprezę jak co roku jest wolny - zapowiada organizator Łukasz Świstak.

Sunshine Lubianka Festival 2026. Dziewięć godzin elektronicznego szaleństwa

Impreza wystartuje punktualnie o godzinie 15:00 i potrwa aż do północy (24:00). Dziewięć godzin ciągłej zabawy w klimatycznym amfiteatrze Lubianka pozwoli uczestnikom w pełni zatopić się w festiwalowej atmosferze. Od popołudniowych, lżejszych bitów, aż po głębokie, hipnotyzujące brzmienia po zmroku – każdy moment tego wydarzenia został zaplanowany tak, aby dostarczyć niezapomnianych emocji.

Sunshine Lubianka Festival 2026. Kto wystąpi?

PLAY

INSPIRE

PAVLO

ELMO

JACKOB ROENALD

REBORN SOUND SYSTEM

ARCTIC MOON

LUKE DAVIS

MELOOZ

Klubowe brzmienia w Starachowicach. Kiedy i gdzie?

Festiwal wystartuje już w godzinach popołudniowych, co pozwoli na zabawę zarówno w promieniach słońca, jak i po zmroku, przy pełnej oprawie świetlnej.

Data: 11 lipca 2026 (sobota)

Lokalizacja: Amfiteatr Lubianka, Starachowice

Godziny trwania: 15:00 – 24:00

Wstęp: BEZPŁATNY

Niezależnie od tego, czy jesteście oddanymi fanami elektroniki, czy po prostu szukacie idealnego pomysłu na spędzenie lipcowego weekendu ze znajomymi, Sunshine Lubianka Festival 2026 to punkt obowiązkowy. Zbierajcie ekipę i przygotujcie się na prawdziwe muzyczne święto w Starachowicach.

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