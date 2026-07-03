Starachowicka Lubianka znów zadrży od basów. Znamy artystów 4. edycji Sunshine Lubianka Festival

Dawid Bąk
2026-07-03 8:27

Już 11 lipca amfiteatr Lubianka w Starachowicach zamieni się w stolicę muzyki klubowej. Czwarta edycja Sunshine Lubianka Festival zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata w województwie świętokrzyskim. Organizatorzy obiecują starannie wyselekcjonowany skład artystów z całej Polski, niezapomnianą atmosferę i dziewięć godzin bezkompromisowych, elektronicznych brzmień pod gołym niebem.

DJ na podświetlonej scenie przed tłumem. Na miniaturze dwie tancerki w bieli. O festiwalu pisze Eska Starachowice.
Autor: Dawid Bąk

Sunshine Lubianka 2026. Klubowa tradycja nad starachowickim zalewem

Z roku na rok Sunshine Lubianka Festival rośnie w siłę, przyciągając coraz większe tłumy fanów muzyki elektronicznej. Nadchodząca, czwarta już edycja to dowód na to, że impreza na stałe wpisała się w kalendarz najistotniejszych wydarzeń kulturalnych Starachowic. Amfiteatr Lubianka 11 lipca ponownie stanie się przestrzenią pełną pozytywnej energii, gdzie unikalne otoczenie natury spotka się z nowoczesną muzyką.

Najwyższy poziom i staranna selekcja artystów

To, co wyróżnia Sunshine Lubianka Festival, to staranny dobór artystów. Organizatorzy stawiają na najwyższy poziom muzyczny. W tym roku na scenie zaprezentują się starannie wyselekcjonowani artyści z całej Polski, reprezentujący różnorodne odłamy elektroniki. Udział w festiwalu to gwarancja usłyszenia topowych setów i najświeższych brzmień, które zadowolą nawet najbardziej wymagających klubowiczów.

Gwiazdą czwartej edycji Sunshine Lubianka Festival będzie Melozz. Charakterystyczną cechą naszych gwiazd są występy w śmiesznych czapkach z Pacmana. To obiecujący duet na rynku polskim i zagranicznym. Jak co roku na imprezę zapraszamy całe rodziny. Już przed godziną 15:00 będzie można skorzystać ze specjalnych stref. Zaplanowaliśmy pokazy dziewczynek na szarfach z Przestrzeni Lotu. Dodatkowo na scenie pojawią się tancerki z grupy Euforia Dance Show. Na pewno będzie to potężna dawka bardzo dobrej muzyki. Głównymi gatunkami, które pojawią się podczas Sunhine Lubianka Festival będą: hous, trans i melodic techno. Wstęp na imprezę jak co roku jest wolny - zapowiada organizator Łukasz Świstak.

Sunshine Lubianka Festival 2026. Dziewięć godzin elektronicznego szaleństwa

Impreza wystartuje punktualnie o godzinie 15:00 i potrwa aż do północy (24:00). Dziewięć godzin ciągłej zabawy w klimatycznym amfiteatrze Lubianka pozwoli uczestnikom w pełni zatopić się w festiwalowej atmosferze. Od popołudniowych, lżejszych bitów, aż po głębokie, hipnotyzujące brzmienia po zmroku – każdy moment tego wydarzenia został zaplanowany tak, aby dostarczyć niezapomnianych emocji.

Sunshine Lubianka Festival 2026. Kto wystąpi?

  • PLAY
  • INSPIRE
  • PAVLO
  • ELMO
  • JACKOB ROENALD
  • REBORN SOUND SYSTEM
  • ARCTIC MOON
  • LUKE DAVIS
  • MELOOZ

Klubowe brzmienia w Starachowicach. Kiedy i gdzie?

Festiwal wystartuje już w godzinach popołudniowych, co pozwoli na zabawę zarówno w promieniach słońca, jak i po zmroku, przy pełnej oprawie świetlnej.

  • Data: 11 lipca 2026 (sobota)
  • Lokalizacja: Amfiteatr Lubianka, Starachowice
  • Godziny trwania: 15:00 – 24:00
  • Wstęp: BEZPŁATNY

Niezależnie od tego, czy jesteście oddanymi fanami elektroniki, czy po prostu szukacie idealnego pomysłu na spędzenie lipcowego weekendu ze znajomymi, Sunshine Lubianka Festival 2026 to punkt obowiązkowy. Zbierajcie ekipę i przygotujcie się na prawdziwe muzyczne święto w Starachowicach.

Sunshine Lubianka Festival 2025. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zdjęcia

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