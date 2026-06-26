Zaginęła 71-letnia Maria Opala z Wąchocka. Trwa wielka akcja poszukiwawcza z udziałem WOT i dronów

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-06-26 16:08

Służby z powiatu starachowickiego postawione w stan najwyższej gotowości. Trwają szeroko zakrojone poszukiwania 71-letniej Marii Opały, mieszkanki Wąchocka. W akcję zaangażowano specjalistyczny sprzęt, policję, straż pożarną oraz wojsko.

Tajemnicze zaginięcie w Wąchocku

Maria Opala, 71-letnia mieszkanka powiatu starachowickiego, wyszła ze swojego domu w sobotę, 13 czerwca, w godzinach popołudniowych. Od tamtego momentu kobieta nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną. Jak ustalono, ostatni raz była widziana na skrzyżowaniu ulic Górnej z Dębową w Ratajach.

Szeroka mobilizacja służb. Drony, quady i żołnierze WOT

W poszukiwania seniorki zaangażowano ogromne siły. Poza funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, w terenie pracują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Do akcji dołączyli również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). W celu jak najszybszego odnalezienia kobiety, służby wykorzystują nowoczesny sprzęt:

  • Drony do monitorowania terenu z powietrza,
  • Quady, które pozwalają na szybkie przeszukanie trudno dostępnych obszarów leśnych i polnych.
Grupa służb ratunkowych, w tym strażacy i żołnierze WOT, wraz z wojskowymi ciężarówkami, przygotowuje się do akcji poszukiwawczej zaginionej 71-letniej Marii Opały z Wąchocka. Scena rozgrywa się na skrzyżowaniu ulic Górnej i Dębowej. Więcej o poszukiwaniach na naszym portalu.
Galeria zdjęć 7

Rysopis zaginionej – jak wygląda Maria Opala?

Policja opublikowała szczegółowy rysopis zaginionej:

  • Wzrost: 156–160 cm.
  • Sylwetka: szczupła, wysmukła.
  • Włosy: długie, siwe.
  • Oczy: jasne.
  • Cechy szczególne: widoczne ubytki uzębienia

W dniu zaginięcia kobieta ubrana była w:

  • Różowy polar,
  • Ciemne spodnie dresowe,
  • Buty sportowe,
  • Może posiadać przy sobie jasny plecak.
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Policja apeluje o pomoc. Liczy się każda informacja!

Funkcjonariusze z KPP w Starachowicach podkreślają, że każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może mieć kluczowe znaczenie dla odnalezienia 71-latki. Jeśli widziałeś Marię Opałę lub wiesz, gdzie może przebywać, niezwłocznie skontaktuj się z policją:

  • Telefon całodobowy: 47 804 32 05 lub numer alarmowy 112.
  • Kontakt w godzinach urzędowania: 47 804 32 15 lub 47 8043 213.
  • E-mail: [email protected].
  • Osobiście: KPP w Starachowicach, ul. Armii Krajowej 27

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