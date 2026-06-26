Tajemnicze zaginięcie w Wąchocku

Maria Opala, 71-letnia mieszkanka powiatu starachowickiego, wyszła ze swojego domu w sobotę, 13 czerwca, w godzinach popołudniowych. Od tamtego momentu kobieta nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną. Jak ustalono, ostatni raz była widziana na skrzyżowaniu ulic Górnej z Dębową w Ratajach.

Szeroka mobilizacja służb. Drony, quady i żołnierze WOT

W poszukiwania seniorki zaangażowano ogromne siły. Poza funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, w terenie pracują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Do akcji dołączyli również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). W celu jak najszybszego odnalezienia kobiety, służby wykorzystują nowoczesny sprzęt:

Drony do monitorowania terenu z powietrza,

do monitorowania terenu z powietrza, Quady, które pozwalają na szybkie przeszukanie trudno dostępnych obszarów leśnych i polnych.

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Rysopis zaginionej – jak wygląda Maria Opala?

Policja opublikowała szczegółowy rysopis zaginionej:

Wzrost: 156–160 cm.

Sylwetka: szczupła, wysmukła.

Włosy: długie, siwe.

Oczy: jasne.

Cechy szczególne: widoczne ubytki uzębienia

W dniu zaginięcia kobieta ubrana była w:

Różowy polar,

Ciemne spodnie dresowe,

Buty sportowe,

Może posiadać przy sobie jasny plecak.

Policja apeluje o pomoc. Liczy się każda informacja!

Funkcjonariusze z KPP w Starachowicach podkreślają, że każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może mieć kluczowe znaczenie dla odnalezienia 71-latki. Jeśli widziałeś Marię Opałę lub wiesz, gdzie może przebywać, niezwłocznie skontaktuj się z policją: