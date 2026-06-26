Tajemnicze zaginięcie w Wąchocku
Maria Opala, 71-letnia mieszkanka powiatu starachowickiego, wyszła ze swojego domu w sobotę, 13 czerwca, w godzinach popołudniowych. Od tamtego momentu kobieta nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną. Jak ustalono, ostatni raz była widziana na skrzyżowaniu ulic Górnej z Dębową w Ratajach.
Szeroka mobilizacja służb. Drony, quady i żołnierze WOT
W poszukiwania seniorki zaangażowano ogromne siły. Poza funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, w terenie pracują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Do akcji dołączyli również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). W celu jak najszybszego odnalezienia kobiety, służby wykorzystują nowoczesny sprzęt:
- Drony do monitorowania terenu z powietrza,
- Quady, które pozwalają na szybkie przeszukanie trudno dostępnych obszarów leśnych i polnych.
Rysopis zaginionej – jak wygląda Maria Opala?
Policja opublikowała szczegółowy rysopis zaginionej:
- Wzrost: 156–160 cm.
- Sylwetka: szczupła, wysmukła.
- Włosy: długie, siwe.
- Oczy: jasne.
- Cechy szczególne: widoczne ubytki uzębienia
W dniu zaginięcia kobieta ubrana była w:
- Różowy polar,
- Ciemne spodnie dresowe,
- Buty sportowe,
- Może posiadać przy sobie jasny plecak.
Policja apeluje o pomoc. Liczy się każda informacja!
Funkcjonariusze z KPP w Starachowicach podkreślają, że każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może mieć kluczowe znaczenie dla odnalezienia 71-latki. Jeśli widziałeś Marię Opałę lub wiesz, gdzie może przebywać, niezwłocznie skontaktuj się z policją:
- Telefon całodobowy: 47 804 32 05 lub numer alarmowy 112.
- Kontakt w godzinach urzędowania: 47 804 32 15 lub 47 8043 213.
- E-mail: [email protected].
- Osobiście: KPP w Starachowicach, ul. Armii Krajowej 27
Polecany artykuł: