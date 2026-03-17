Zderzenie ciągnika rolniczego z Mercedesem w Starachowicach. 75-latek w szpitalu

Dziś po godzinie 14:00 na ulicy Kopalnianej doszło do zderzenia osobowego Mercedesa z ciągnikiem rolniczym marki Ursus. Kierowcy obydwu pojazdów poruszali się w kierunku ronda przy Armii Krajowej. W momencie kiedy 75-letni kierowca ciągnika próbował wykonać skręt w lewo do szkoły podstawowej, kierujący Mercedesem 50-latek rozpoczął manewr wyprzedzania, czym doprowadził do przewrócenia ciągnika. Poszkodowany w tym wypadku został kierujący ciągnikiem 75-latek, który został odwieziony do miejscowego szpitala - powiedział nam Paweł Kusiak rzecznik starachowickiej Policji