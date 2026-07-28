Co wiesz o Starachowicach? Sprawdź swoją wiedzę w naszym wielkim quizie o mieście!

Zielono-czarne serce i przemysłowa potęga – jak dużo wiesz o Starachowicach? Rozwiąż quiz!

Czy wiesz, od kiedy na polskich drogach królowały legendarne ciężarówki STAR i dlaczego rok 2016 uznano za historyczną datę dla starachowickiego przemysłu? Starachowice to fascynujący ośrodek, w którym surowe dziedzictwo wielkiego pieca spotyka się z nowoczesną wizją modelowej rewitalizacji oraz ambitnymi planami budowy "Zielono-niebieskiej infrastruktury". Od blisko stulecia sportową dumę mieszkańców budują zielono-czarne barwy klubu Star Starachowice, a unikatowe w skali kraju Muzeum Przyrody i Techniki skrywa skarby, które przyciągają pasjonatów techniki – od terenowych pojazdów rajdowych po słynne papamobile. Co wiesz o tym mieście? Sprawdź to w naszym quizie.

Autor: Krzysztof Rostkowski/ Archiwum prywatne